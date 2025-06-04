«Билайн» начал продажу сим-карт в «Самокате»

«Билайн» и онлайн-ритейлер «Самокат» объявили о начале сотрудничества, благодаря которому получить SIM-карту стало проще и удобнее. Теперь жители Москвы могут заказать SIM-карту «Билайна» в приложении и на сайте «Самоката» с доставкой по клику: при заказе до 19:00 выбранный тариф в тот же день привезут в даркстор, откуда доставят пользователю по клику в удобное время. Такая возможность скоро появится также у пользователей сервиса в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Тюмени. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Владимир Викторов, руководитель направления Телеком в «Самокате»: «"Самокат" расширяет ассортимент, предлагая не только продукты питания, но и товары, которые дарят впечатления или могут выручить, если срочно что-то понадобилось. Например, одежду, бьюти-средства, аксессуары для дома, электронику и многое другое. А теперь пользователям стали доступны SIM-карты "Билайна" с доставкой в удобное время по клику».

Кирилл Булгинов, директор по развитию электронной коммерции «Билайна»: «Для нас сотрудничество с "Самокатом" — это не просто логистическая интеграция. Это выход на одну из самых востребованных цифровых витрин в стране и возможность стать ближе к клиенту, встроившись в его привычный повседневный путь. Мы стремимся сделать подключение к "Билайну" максимально простым — буквально в пару кликов и с доставкой домой».