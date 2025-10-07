Разделы

Телеком
|

Билайн запустил доставку девайсов в пункты выдачи заказов (ПВЗ) по всей России

Билайн запустил новый способ доставки заказов с сайта оператора в партнёрские пункты выдачи заказов (ПВЗ). На текущий момент Билайн остаётся единственным телеком-оператором, предлагающим этот сервис напрямую на своём сайте.

Теперь клиенты по всей России могут оформить доставку устройств и аксессуаров в партнёрскую сеть ПВЗ. Также в ПВЗ по Москве и Подмосковью возможна доставка SIM-карт. В ближайшее время она также станет доступна по всей России.

Всего доступно порядка 50 000 точек самовывоза, охватывающих как крупные города, так и малые населённые пункты. Средний срок доставки составляет от двух дней в зависимости от региона, срок хранения заказа в ПВЗ — до 7 дней.

Доставка осуществляется бесплатно для клиента и доступна при заказе на сумму от 1 рубля до 150 000 рублей. Ограничений по категориям товаров нет: в ПВЗ можно получить любую продукцию, представленную в интернет-магазине и доступную к заказу — от смартфонов и планшетов до аксессуаров и модемов.

«Запуск доставки в ПВЗ — это наш следующий шаг к тому, чтобы дать клиенту максимальный выбор удобных способов получения заказа. Мы расширяем географию присутствия, включая малые населённые пункты, где нет офисов продаж, и обеспечиваем доступ к технике из ассортимента Билайн в максимально близкой и привычной точке — от магазина у дома до соседнего торгового центра», — отметил директор по электронной коммерции Билайна Кирилл Булгинов.

Использование ПВЗ позволяет максимизировать розничную аудиторию Билайна и даёт возможность эффективно покрывать даже удалённые населённые пункты, куда курьерская доставка может быть затруднена или осуществляться нерегулярно.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5y7ZDJR

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Устройства «Катюши» переходят на платы из российского текстолита

Хозяева ботов-пробивщиков массово скупают данные россиян для перепродажи на теневых площадках

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Власти нашли способ заманить сотовых операторов на аукцион частот для 5G

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Знаменитых роутеров Keenetic в России больше не будет. Чем их заменят?

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще