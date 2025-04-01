Wildberries подключила «Билайн» к сервису самовывоза Click&Collect

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) и оператор сотовой связи «Билайн» масштабируют свое сотрудничество, начав развитие направления Click&Collect: теперь покупатели маркетплейса могут забирать заказы прямо в офисах продаж и обслуживания «Билайн» через сервис самовывоза. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Услуга уже работает на сайте и в мобильном приложении маркетплейса на iOS и Android. Обновлять приложение в данном случае не требуется.

Чтобы воспользоваться сервисом, покупатель выбирает нужный товар «Билайн» на витрине Wildberries и добавляет его в корзину. Перед онлайн-оплатой заказа ему будет предложена карта с доступными офлайн-точками «Билайн», где можно забрать товар. Там же отобразятся сроки хранения заказа.

Помимо устройств и аксессуаров, на Wildberries будет доступна покупка SIM-карт «Билайн». Прямо на витрине маркетплейса клиент может выбрать тариф, приобрести SIM-карту и забрать ее вместе с заказом в ближайшем офисе продаж.

«Это не просто еще один шаг в сторону удобства и максимального сокращения времени получения товара, но и расширение нашей экосистемы. Новый этап в нашем партнерстве предоставит доступ к широкому ассортименту не только товаров, но и услуг от одного из крупнейших российских операторов», — сказал Алексей Зайцев, руководитель направления «Электроника» Объединенной компании Wildberries&Russ.

Сотрудничество Wildberries и «Билайн» началось еще в 2022 г., когда товары и услуги оператора появились на онлайн-платформе. Сегодня оно продолжается в рамках направления Click&Collect, предоставляя клиентам еще больше гибкости при выборе способа получения заказа.

«Мы стремимся быть максимально близкими к клиенту — в интерфейсе, в логистике и в точке контакта. Click&Collect с Wildberries позволяет нам не просто расширить присутствие нашей витрины за пределы собственного интернет-магазина, но и сделать получение товара максимально быстрым и удобным. Покупка оформляется онлайн, а выдача — буквально за углом. Мы рады, что «Билайн» стал первым оператором, реализовавшим этот формат с Wildberries, и уверены в его масштабировании по всей стране», — отметил Кирилл Булгинов, директор по развитию электронной коммерции «Билайн».

В марте 2025 г. Wildberries&Russ начала открывать для своих партнеров доступ к Click&Collect — сервису самовывоза из торговых точек. Теперь он доступен для подключения продавцам Wildberries из 16 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Краснодар и другие города России. В дальнейших планах развития Click&Collect – масштабирование географии сервиса на все российские регионы.