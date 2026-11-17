Индексная книга (каталог) CNews*
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Перагов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 20
Перагов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16408 18
|Ростелеком 11121 1
|МегаФон 11126 1
|МТС Дальний Восток макрорегион 6 1
|ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 38 1
|МТС 2G-сеть 12 2
|МТС ВОЛС 19 1
|МТС Мобильная библиотека 41 1
|МТС SIM-карты - МТС Абонент 144 1
|МТС 3G-сеть 121 1
|МТС Дети в интернете 21 1
|Булгинов Кирилл 8 1
|Долженко Евгения 38 1
|Винокурова Ирина 1 1
|Коростелев Евгений 1 1
|Кошурников Святослав 41 1
|Гурьянов Алексей 6 1
|Чекмарев Шамиль 64 1
|Розенберг Семен 34 1
|Козин Алексей 74 1
|Гриднев Антон 33 1
|Митькин Максим 35 1
|Бойко Денис 58 1
|Егоров Игорь 45 1
|Самуйлов Александр 20 1
|Циолковский Константин 48 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.