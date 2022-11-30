Директором МТС в Томской области назначен Антон Гриднев

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о назначении Антона Гриднева на должность директора МТС в Томской области. Ранее топ-менеджер занимал руководящие позиции в компаниях телеком-отрасли на территории Дальневосточного федерального округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Антон Гриднев будет осуществлять руководство филиалом МТС в Томской области и заниматься реализацией общей стратегии компании на розничном и корпоративном рынках. В числе приоритетных направлений работы — развитие цифровых сервисов на территории региона, облачных технологий, IoT, Big Data. Одной из ключевых задач нового руководителя станет укрепление позиций компании на рынке проводного домашнего интернета и продвижение линейки комплексных тарифных планов.

Антон Гриднев

«На территории Томской области сосредоточены ведущие российские вузы и ИТ-компании, крупнейшие добывающие предприятия. Последние годы мы активно улучшаем качество связи на севере области, где расположены нефтегазовые месторождения, создавая основу для внедрения передовых цифровых сервисов, от умного видеонаблюдения и до облачных технологий. В то же время мы реализовали несколько совместных проектов с вузами: от запуска тестовой зоны 5G до создания IoT-устройств с помощью наборов МТС Development Kit, и планируем расширить наше сотрудничество. Антон обладает профессионализмом и богатым опытом, поэтому я уверен, что он сможет добиться решения всех поставленных перед филиалом амбициозных задач во благо жителей и бизнеса Томской области», — сказал директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.

Антон Гриднев родился в 1983 г. В 2005 г. окончил Дальневосточный федеральный университет по специальности «Прикладная информатика в экономике». Карьеру начал в продажах в банковской сфере и продолжил ее в телекоме, где занимал руководящие должности. ***

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.