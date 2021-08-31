Назначен директор филиала МТС в Брянске

МТС сообщает о назначении директором филиала МТС в Брянске Кирилла Булгинова.

Ключевыми направлениями работы нового директора станут развитие экосистемы цифровых сервисов для комфортного решения повседневных задач жителей Брянской области, а также внедрение инновационных продуктов и услуг МТС, связанных с цифровизацией экономики региона. Отдельным фокусом работы топ-менеджера станет продвижение и реализация в регионе комплексных проектов на основе технологии интернета вещей, облаков, Big Data и других инновационных сервисов МТС. В зоне особого внимания нового руководства будет оставаться развитие сети высокоскоростного 4G интернета в населенных пунктах области.

«В Брянской области сосредоточены сразу несколько крупных экономических кластеров: сельское хозяйство, промышленность, деревообработка, – где внедрение цифровых инноваций, применение технологий интернета вещей, больших данных и геоаналитики может дать новый импульс для повышения производительности, качества управления предприятием и оптимизации затрат. Мы предложим такие решения и технологии брянскому бизнесу, муниципальным и областным органам власти, чтобы сохранить и преумножить высокие показатели брянской экономики. Уверен, что разнообразный управленческий опыт Кирилла позволит ему эффективно управлять бизнесом МТС в Брянске и достигать поставленных целей», — комментирует директор по региональному управлению Андрей Перагов.

Кирилл Булгинов родился в Калуге в 1989 году. Закончил Исторический факультет Калужского Государственного университета им. К.Э. Циолковского. Карьеру в телеком-отрасли начинал в 2008 году в компании «Инвестэлектросвязь» на позиции специалиста серверного центра. В дальнейшем занимал руководящие должности в различных телекоммуникационных компаниях ЦФО.