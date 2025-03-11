Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|11.03.2025
|
В Брянске завершился проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем
В Брянске завершился очередной этап внедрения интеллектуальных транспортных систем. Умное обору
|14.10.2024
|
«МегаФон»: брянцы усиленно учатся программированию
в 1,8 раза. В Брянской области трафик вырос в 2,8 раза. В этом рейтинге наш регион опережает Калмыкию, Удмуртию, Алтай, а также Орловскую, Костромскую, Курскую и Тамбовскую области. В целом в 2024 г. брянцы стали на 64% чаще учиться онлайн, чем в 2023 г. Наибольший рост показали школы программирования – интерес к ним вырос более чем в 20 раз. Стабильно высокое внимание наблюдается к языковы
|05.04.2024
|
МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Беларусь»
сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети на федеральной автомобильной трассе А240 «Брянск-Беларусь» в районе деревни Добрунь Брянского района. В результате установки дополнител
|27.03.2024
|
МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Смоленск»
сообщила о завершении очередного этапа модернизации сети на федеральной автомобильной трассе А141 «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино Брянского района. В результате установки дополните
|29.02.2024
|МТС добавила «голоса» федеральной трассе «Брянск-Беларусь»
|22.02.2024
|
МТС оцифровала главный деловой квартал в Советском районе Брянска
овое качество связи также позволит посетителям государственных учреждений и коммерческих компаний в Брянске на высокой скорости пользоваться порталом госуслуг и клиентских приложений, чтобы под
|28.12.2023
|
МТС прокачала сеть LTE в Брянске на главных новогодних площадках
нтром «Бум-сити». МТС прокачала сеть также в поселках Белые Берега, в Радица-Крыловке, на въездах в Брянск и в пригородных зонах отдыха. Благодаря проведенным работам даже в часы максимальной н
|09.11.2023
|МТС прокачала сеть для многодетных новоселов в брянской Дубровке
|09.10.2023
|МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах
|25.08.2023
|
МТС оцифровала ледовый дворец «Брянск» к Первенству национальной молодежной хоккейной лиги
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в районе ледового дворца «Брянск» в Володарском районе города. Оператор увеличил скорость мобильного интернета на 50% п
|10.08.2023
|
В Брянске на «Эларскан» оцифруют документы Брянского штаба партизанского движения
В результате на более 1500 единиц хранения будет создан электронный фонд пользования. По окончании работ этот фонд будет опечатан и для использования будут применятся электронные копии документов. В Брянске на «Эларскан» оцифруют документы Брянского штаба партизанского движения Государственный архив Брянской области был создан в 1922 г., в настоящее время на хранении имеется около 1,2 млн
|04.08.2023
|«Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом 11 сел Брянской области
|01.08.2023
|
МТС в Брянске улучшила связь в Фокинском, Бежицком и Советском районах
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке современного телеком-оборудования в четырех спальных районах Брянска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на треть для более чем 20 тыс/. Жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополнительное те
|28.06.2023
|
МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску
его несколько метров. Таким образом, качество разговора, к примеру, в Латышах будет таким же, как в Брянске или Москве», — сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин. Также М
|27.03.2023
|Директором филиала МТС в Брянской области назначен Максим Митькин
|24.03.2023
|
МТС прокачала мобильный интернет в центре Брянска и на орловском выезде
интернет стал быстрее и на орловском выезде из города, где проходит федеральная трасса Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — Беларусь. Она очень востребована грузоперевозчиками и путешественниками.
|28.02.2023
|В райцентрах Брянской области на дорогах, вокзалах и в парках появились «умные» видеокамеры МТС
|15.09.2022
|Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Брянске и Иркутске
|01.09.2021
|01.09.2021
|Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест»
|31.08.2021
|
Назначен директор филиала МТС в Брянске
МТС сообщает о назначении директором филиала МТС в Брянске Кирилла Булгинова. Ключевыми направлениями работы нового директора станут развитие экосистемы цифровых сервисов для комфортного решения повседневных задач жителей Брянской области, а та
|10.06.2021
|
МТС расширила покрытие 4G и увеличила скорость интернета в Брянске
нета выросла в районе городских пляжей Орлики-5, Центральный пляж, пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский», на карьере керамзитного завода, на заливе у нефтебазы, а также на озере на
|18.03.2021
|Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области
|11.09.2019
|В Брянске оцифруют ревизские сказки и метрические книги с помощью планетарного сканера ЭЛАР
|07.03.2017
|
«РТ-Информ» оснастил перинатальный центр в Брянске компьютерами
Компания «РТ-Информ» (дочерняя компания «Ростеха») поставил компьютерную технику для перинатального центра в Брянске, заказчиком строительства которого выступила госкорпорация «Ростех». Об этом CNews сообщили в «РТ-Информ». Строительство Брянского перинатального центра, рассчитанного на 130 человек, н
|09.04.2015
|IBS разработала решение для повышения эффективности использования ресурсов системы профессионального образования Брянской области
|28.10.2014
|
Дмитрий Грецкий назначен директором Брянского филиала «ВымпелКома»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Дмитрия Грецкого на должность директора Брянского филиала «ВымпелКома». Дмитрий Грецкий был назначен по результатам конкурса, объявленного в компании. На этом посту он сменил Дмитрия Фомина, который в сентябре этого года возглавил Ха
|05.08.2014
|В Брянской области продолжается комплексная информатизация здравоохранения
|02.12.2013
|Департамент финансов Брянской области приобрел около 100 рабочих мест СЭД «Дело»
|06.05.2013
|МТС разогнала мобильный интернет в Брянской области до 42 Мбит/с
|25.03.2013
|Администрация Брянской области внедряет модуль интернет-взаимодействия с сайтом президента России
|05.03.2013
|
«МегаФон» подключил к мобильному интернету ГЛОНАСС-оборудование для мониторинга городского транспорта в Брянске
«МегаФон» подключил к мобильному интернету более 100 электронных самописцев «АвтоГРАФ-GSM» (ГЛОНАСС), предназначенных для мониторинга городского транспорта в Брянске. Установкой оборудования ГЛОНАСС, оснащенного SIM-картами «МегаФона», занимается компания «Транспортно-Логистический Центр-Брянск». Ранее между сторонами был заключен договор об оказани
|19.12.2012
|Около 3 тыс. sim-карт МТС используются для мониторинга пассажирского транспорта и сельхозтехники Брянской области
|13.12.2012
|
«МегаФон» запустил 4G в Брянске
«МегаФон» предоставил своим клиентам в Брянске доступ к услугам мобильной связи четвертого поколения (4G). Первый сегмент сети четве
|22.08.2012
|
«Росгосстрах Банк» открыл новый офис с «Электронным кассиром» в Брянске
«Росгосстрах Банк» сообщил об открытии нового офиса с «Электронным кассиром» в Брянске. Обслуживание клиента с помощью технологии «Электронный кассир» происходит по принципу «одного окна», все вопросы решаются одним специалистом — от консультаций до кассовых операций. ЭК
|27.07.2012
|
«Телфин» начал подключать виртуальные телефонные номера Брянска, Рязани и Ульяновска
ел, Магнитогорск, Калуга, Курган, Пермь, Тюмень, Сургут, Архангельск, Липецк, Краснодар, Волгоград, Брянск, Рязань, Ульяновск), говорится в сообщении компании. Помимо этого, номерная емкость «Т
|10.06.2011
|
«ВымпелКом» запускает «Билайн ТВ» в Смоленске, Брянске и Кемерово
Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении географии присутствия домашнего цифрового телевидения «Билайн». С 10 июня 2011 г. услуга «Билайн ТВ» доступна жителям Смоленска, Брянска и Кемерово. Жителям этих городов «Билайн» предлагает пакет телеканалов «Первый», в который входят 80 российских и зарубежных каналов, посвященных спорту, кино, путешествиям и т.д. Все п
|03.02.2011
|
«МегаФон» открыл в Брянске новый контактный центр
Столичный филиал «МегаФона» открыл в Брянске новый контактный центр, в создание которого уже инвестировано более 200 млн руб. После выхода на проектную мощность в центре будет работать 400 жителей города. Как отмечается, открытие
|03.02.2011
|
«Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Брянске
ный интернет-оператор «Спарк» сообщил о начале бесплатного тестирования услуги доступа в интернет в Брянске. Все желающие, чьи дома входят в зону покрытия сети «Спарк», могут бесплатно получить
|02.08.2010
|«Евросеть» начала принимать штрафы ГИБДД в Брянской и Владимирской областях
