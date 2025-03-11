Разделы

Россия ЦФО Брянская область Брянск Брянской городская агломерация

Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация

"Троицкий кафедральный собор в Брянске" Евгений Фетисов (р. 1959) "Троицкий кафедральный собор в Брянске" Евгений Фетисов (р. 1959)
"Троицкий кафедральный собор в Брянске" Евгений Фетисов (р. 1959)

СОБЫТИЯ


11.03.2025 В Брянске завершился проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем

В Брянске завершился очередной этап внедрения интеллектуальных транспортных систем. Умное обору
14.10.2024 «МегаФон»: брянцы усиленно учатся программированию

в 1,8 раза. В Брянской области трафик вырос в 2,8 раза. В этом рейтинге наш регион опережает Калмыкию, Удмуртию, Алтай, а также Орловскую, Костромскую, Курскую и Тамбовскую области. В целом в 2024 г. брянцы стали на 64% чаще учиться онлайн, чем в 2023 г. Наибольший рост показали школы программирования – интерес к ним вырос более чем в 20 раз. Стабильно высокое внимание наблюдается к языковы
05.04.2024 МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Беларусь»

сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети на федеральной автомобильной трассе А240 «Брянск-Беларусь» в районе деревни Добрунь Брянского района. В результате установки дополнител
27.03.2024 МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Смоленск»

сообщила о завершении очередного этапа модернизации сети на федеральной автомобильной трассе А141 «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино Брянского района. В результате установки дополните
29.02.2024 МТС добавила «голоса» федеральной трассе «Брянск-Беларусь»
22.02.2024 МТС оцифровала главный деловой квартал в Советском районе Брянска

овое качество связи также позволит посетителям государственных учреждений и коммерческих компаний в Брянске на высокой скорости пользоваться порталом госуслуг и клиентских приложений, чтобы под
28.12.2023 МТС прокачала сеть LTE в Брянске на главных новогодних площадках

нтром «Бум-сити». МТС прокачала сеть также в поселках Белые Берега, в Радица-Крыловке, на въездах в Брянск и в пригородных зонах отдыха. Благодаря проведенным работам даже в часы максимальной н
09.11.2023 МТС прокачала сеть для многодетных новоселов в брянской Дубровке
09.10.2023 МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах 
25.08.2023 МТС оцифровала ледовый дворец «Брянск» к Первенству национальной молодежной хоккейной лиги

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в районе ледового дворца «Брянск» в Володарском районе города. Оператор увеличил скорость мобильного интернета на 50% п
10.08.2023 В Брянске на «Эларскан» оцифруют документы Брянского штаба партизанского движения

В результате на более 1500 единиц хранения будет создан электронный фонд пользования. По окончании работ этот фонд будет опечатан и для использования будут применятся электронные копии документов. В Брянске на «Эларскан» оцифруют документы Брянского штаба партизанского движения Государственный архив Брянской области был создан в 1922 г., в настоящее время на хранении имеется около 1,2 млн

04.08.2023 «Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом 11 сел Брянской области
01.08.2023 МТС в Брянске улучшила связь в Фокинском, Бежицком и Советском районах

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке современного телеком-оборудования в четырех спальных районах Брянска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на треть для более чем 20 тыс/. Жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополнительное те
28.06.2023 МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску

его несколько метров. Таким образом, качество разговора, к примеру, в Латышах будет таким же, как в Брянске или Москве», — сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин. Также М
27.03.2023 Директором филиала МТС в Брянской области назначен Максим Митькин
24.03.2023 МТС прокачала мобильный интернет в центре Брянска и на орловском выезде

интернет стал быстрее и на орловском выезде из города, где проходит федеральная трасса Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — Беларусь. Она очень востребована грузоперевозчиками и путешественниками.

28.02.2023 В райцентрах Брянской области на дорогах, вокзалах и в парках появились «умные» видеокамеры МТС
15.09.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Брянске и Иркутске
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест»
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест»
31.08.2021 Назначен директор филиала МТС в Брянске

МТС сообщает о назначении директором филиала МТС в Брянске Кирилла Булгинова. Ключевыми направлениями работы нового директора станут развитие экосистемы цифровых сервисов для комфортного решения повседневных задач жителей Брянской области, а та
10.06.2021 МТС расширила покрытие 4G и увеличила скорость интернета в Брянске

нета выросла в районе городских пляжей Орлики-5, Центральный пляж, пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский», на карьере керамзитного завода, на заливе у нефтебазы, а также на озере на
18.03.2021 Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области
11.09.2019 В Брянске оцифруют ревизские сказки и метрические книги с помощью планетарного сканера ЭЛАР
07.03.2017 «РТ-Информ» оснастил перинатальный центр в Брянске компьютерами

Компания «РТ-Информ» (дочерняя компания «Ростеха») поставил компьютерную технику для перинатального центра в Брянске, заказчиком строительства которого выступила госкорпорация «Ростех». Об этом CNews сообщили в «РТ-Информ». Строительство Брянского перинатального центра, рассчитанного на 130 человек, н
09.04.2015 IBS разработала решение для повышения эффективности использования ресурсов системы профессионального образования Брянской области
28.10.2014 Дмитрий Грецкий назначен директором Брянского филиала «ВымпелКома»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Дмитрия Грецкого на должность директора Брянского филиала «ВымпелКома». Дмитрий Грецкий был назначен по результатам конкурса, объявленного в компании. На этом посту он сменил Дмитрия Фомина, который в сентябре этого года возглавил Ха
05.08.2014 В Брянской области продолжается комплексная информатизация здравоохранения
02.12.2013 Департамент финансов Брянской области приобрел около 100 рабочих мест СЭД «Дело»
06.05.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Брянской области до 42 Мбит/с
25.03.2013 Администрация Брянской области внедряет модуль интернет-взаимодействия с сайтом президента России
05.03.2013 «МегаФон» подключил к мобильному интернету ГЛОНАСС-оборудование для мониторинга городского транспорта в Брянске

«МегаФон» подключил к мобильному интернету более 100 электронных самописцев «АвтоГРАФ-GSM» (ГЛОНАСС), предназначенных для мониторинга городского транспорта в Брянске. Установкой оборудования ГЛОНАСС, оснащенного SIM-картами «МегаФона», занимается компания «Транспортно-Логистический Центр-Брянск». Ранее между сторонами был заключен договор об оказани
19.12.2012 Около 3 тыс. sim-карт МТС используются для мониторинга пассажирского транспорта и сельхозтехники Брянской области
13.12.2012 «МегаФон» запустил 4G в Брянске

«МегаФон» предоставил своим клиентам в Брянске доступ к услугам мобильной связи четвертого поколения (4G). Первый сегмент сети четве
22.08.2012 «Росгосстрах Банк» открыл новый офис с «Электронным кассиром» в Брянске

«Росгосстрах Банк» сообщил об открытии нового офиса с «Электронным кассиром» в Брянске. Обслуживание клиента с помощью технологии «Электронный кассир» происходит по принципу «одного окна», все вопросы решаются одним специалистом — от консультаций до кассовых операций. ЭК

27.07.2012 «Телфин» начал подключать виртуальные телефонные номера Брянска,

ел, Магнитогорск, Калуга, Курган, Пермь, Тюмень, Сургут, Архангельск, Липецк, Краснодар, Волгоград, Брянск, Рязань, Ульяновск), говорится в сообщении компании. Помимо этого, номерная емкость «Т
10.06.2011 «ВымпелКом» запускает «Билайн ТВ» в Смоленске, Брянске и Кемерово

Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении географии присутствия домашнего цифрового телевидения «Билайн». С 10 июня 2011 г. услуга «Билайн ТВ» доступна жителям Смоленска, Брянска и Кемерово. Жителям этих городов «Билайн» предлагает пакет телеканалов «Первый», в который входят 80 российских и зарубежных каналов, посвященных спорту, кино, путешествиям и т.д. Все п
03.02.2011 «МегаФон» открыл в Брянске новый контактный центр

Столичный филиал «МегаФона» открыл в Брянске новый контактный центр, в создание которого уже инвестировано более 200 млн руб. После выхода на проектную мощность в центре будет работать 400 жителей города. Как отмечается, открытие

03.02.2011 «Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Брянске

ный интернет-оператор «Спарк» сообщил о начале бесплатного тестирования услуги доступа в интернет в Брянске. Все желающие, чьи дома входят в зону покрытия сети «Спарк», могут бесплатно получить
02.08.2010 «Евросеть» начала принимать штрафы ГИБДД в Брянской и Владимирской областях

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14331 53
МегаФон 9956 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 30
ЛайфТелеком - Телфин 256 11
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 680 10
D-Link - Д-Линк Трейд 383 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4549 8
Microsoft Corporation 25264 8
Ростелеком 10346 8
Apple Inc 12654 7
Yandex - Яндекс 8503 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 6
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 910 6
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 103 5
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 14 5
Samsung Electronics 10643 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3129 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5742 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 5
Intel Corporation 12550 5
Oracle Corporation 6882 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 5
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 4
Asseco 23 4
Huawei 4231 4
Meta Platforms - Facebook 4539 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 4
Ростелеком - Астор ВЦ 112 3
Альта-Софт 5 3
МТС Центр макрорегион 64 3
Ростех - Автоматика Концерн 1746 3
IBM - International Business Machines Corp 9557 3
Softline - Софтлайн 3285 3
X Corp - Twitter 2909 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 3
Почта России ПАО 2253 6
Связной ГК 1384 6
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 291 5
Евросеть 1417 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8230 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2710 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 4
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 3
Uber 339 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
Транснефть 323 3
РЖД - Российские железные дороги 2008 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 469 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 3
ВкусВилл - Избёнка 187 3
НСПК - Национальная система платежных карт 902 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 3
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 98 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Uber Russia 3 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 2 2
Dixis - Диксис 359 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 2
Самохвал - сеть супермаркетов 9 2
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 2
М.Б.А. Финансы ПКО 3 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 984 2
eBay Inc 1632 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 125 2
UPS 211 2
Роснефть НК - нефтяная компания 529 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12903 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6297 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3463 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1086 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 13
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 74
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 73
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 58
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 56
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 49
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 45
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 45
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 36
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 29
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6166 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 23
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8953 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 19
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 19
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 19
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3306 19
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13000 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4925 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7637 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5867 13
Google Android 14732 8
Apple iOS 8270 7
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1218 5
МТС Big Data 312 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 698 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 4
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 21 4
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 4
Linux OS 10941 4
Microsoft Windows 16362 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7381 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 265 3
Ростелеком - Астор Торговая сеть 44 3
Google YouTube - Видеохостинг 2898 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3442 3
Apple - App Store 3013 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1220 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 306 3
Qsoft - amoCRM 130 2
Avaya IP Office Cloud Platform 84 2
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 2
D-Link LBD - Loopback Detection 33 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 93 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 141 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 156 2
МТС 3G-сеть 121 2
D-Link Safeguard Engine 20 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru WI-FI 21 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Митькин Максим 34 21
Козин Алексей 48 8
Орловский Виктор 398 7
Ветрова Мария 11 6
Сморгонский Анатолий 43 4
Рубцов Сергей 33 4
Галковский Андрей 26 4
Мельников Александр 94 3
Фомин Дмитрий 25 3
Данцев Олег 4 3
Рылов Дмитрий 53 3
Солдатенков Сергей 161 2
Виноградов Дмитрий 74 2
Назаров Сергей 59 2
Долгих Александр 19 2
Грибов Александр 11 2
Чистов Дмитрий 12 2
Алексеева Елена 22 2
Газизов Камиль 67 2
Френкель Лев 51 2
Симоненко Вячеслав 42 2
Черкашин Павел 38 2
Павлов Иван 89 2
Шашурин Сергей 9 2
Данкевич Евгений 10 2
Луцкий Александр 6 2
Грецкий Дмитрий 2 2
Шацких Иван 4 2
Савкин Владимир 39 2
Щеголев Игорь 698 2
Никифоров Николай 1136 2
Новак Александр 33 1
Мельникова Алиса 96 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Болтрукевич Константин 36 1
Дубовсков Андрей 89 1
Петров Сергей 61 1
Сергеев Григорий 20 1
Киселев Александр 114 1
Бочерова Елена 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 157406 191
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 152
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 85
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 72
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 69
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 66
Россия - СФО - Новосибирск 4671 65
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 63
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1625 63
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 62
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 61
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2918 60
Россия - ЦФО - Брянская область 383 59
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 59
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 55
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 55
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 53
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 52
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 51
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 790 51
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 49
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 48
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1701 48
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 47
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 45
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 41
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 39
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 36
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 349 35
Беларусь - Белоруссия 6043 35
Россия - СФО - Омская область - Омск 1213 33
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 952 33
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 33
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 32
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 30
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 29
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 29
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 492 28
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 28
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 552 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 41
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 31
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 25
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 16
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 15
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 11
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 9
Автомагистраль М-1 Беларусь - Москва-Минск - Минское шоссе 31 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 8
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 7
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5294 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1875 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 9
Forbes - Форбс 916 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2168 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 198 1
Юность - радиостанция 51 1
Mash - telegram-канал 19 1
Росбалт ИА 60 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
Ведомости 1255 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 500 1
РИА Новости 989 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Интерфакс-100 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
Mobile Research Group 85 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Fortune Global 500 287 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 17 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1095 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 2
Ростелеком - Азбука интернета 30 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
УкрДУЗТ - Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 1 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 20 1
Государственный Русский музей 51 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИП - Научно-исследовательский институт приборов 2 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 15 1
ЦНИИчермет им. И.П.Бардина - Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина - Черметавтоматика НПО 6 1
КГУ им. К. Э. Циолковского ФГБОУ ВО - Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского - Калужский государственный педагогический университет 5 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 1
БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха - Всероссийский научно-исследовательских институт картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха ФГБНУ - Всероссийский НИИ картофельного хозяйства России 1 1
СГУС - Смоленский государственный университет спорта - Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма 3 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 523 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1272 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 284 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Масленица - Масленая неделя 20 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
