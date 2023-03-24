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МТС прокачала мобильный интернет в центре Брянска и на орловском выезде

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о модернизации сети в трех крупных районах города, где проживает больше 15 тыс. человек. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30% в районе автовокзала, в новостройках на улице Костычева, частном секторе на улице Вали Сафроновой, а также на орловском выезде из города.

Жители новостроек крупных комплексов «Арт сити», «Видный» и других ЖК теперь могут пользоваться всеми гаджетами, цифровым ТВ и устройствами «умного дома» одновременно. Более того, новое телеком-оборудование МТС установлено с запасом емкости для новых абонентов, которые заселятся при сдаче новых домов.

В районе улицы Вали Сафроновой мобильный интернет важен жителям частного сектора и дачникам, которые готовятся к началу садово-огородных работ. Брянцы могут через интернет-магазины заказать нужные семена, посмотреть рекомендации по высадке рассады.

Скорость интернета за счет разгрузки соседних базовых станций выросла на городском автовокзале, больничном городке и в Брянском государственном объединенном краеведческом музее.

«После установки телеком-оборудования наш мобильный интернет стал быстрее и на орловском выезде из города, где проходит федеральная трасса Р-120 Орел — БрянскСмоленскБеларусь. Она очень востребована грузоперевозчиками и путешественниками. В теплый сезон на этом участке обычно происходит удвоение нагрузки на сеть, поэтому уже сейчас мы увеличили емкость сети и «разогнали» скорость мобильного интернета до 40 Мбит/с», — отметил технический директор МТС в Брянской области Сергей Волкорезов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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