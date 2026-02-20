Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190842
ИКТ 14721
Организации 11404
Ведомства 1495
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26606
Персоны 82998
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 747
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2765
Мероприятия 882

Санкт-Петербург Петропавловская крепость памятник архитектуры


«Вид Петропавловской крепости», 1915 год. Художник — Альберт Николаевич Бенуа (1852-1936). «Вид Петропавловской крепости», 1915 год. Художник — Альберт Николаевич Бенуа (1852-1936).
«У Петропавловки», 1977 Худ. Сколозубов Александр Сергеевич «У Петропавловки», 1977 Худ. Сколозубов Александр Сергеевич
Из серии "Петропавловская крепость" 1970-1975 гг. Тамбовцев Виталий Витальевич (1930 - 1997) Из серии "Петропавловская крепость" 1970-1975 гг. Тамбовцев Виталий Витальевич (1930 - 1997)
«Вид Петропавловской крепости», 1915 год. Художник — Альберт Николаевич Бенуа (1852-1936).

СОБЫТИЯ


20.02.2026 Caviar выпустил iPhone с миниатюрой Медного Всадника 1:125 1
24.04.2025 «МегаФон»: Сочи или Москва: куда поедут красноярцы на майские праздники 1
26.03.2025 «МегаФон»: Куршская коса и контрастный Стамбул: куда москвичи поедут на майские праздники 1
08.05.2024 МТС: почти половина приезжающих в Петербург совмещает командировки с отдыхом 1
17.10.2023 В «Яндекс картах» появились 3D-модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга 1
16.10.2023 МТС создала подстраивающийся под желания туриста цифровой гид по Санкт-Петербургу 1
24.05.2022 Нейросеть написала музыку на основе больших данных о городах России 1
31.01.2022 Wi-Fi-сеть «Дом.ру» выросла до 26 тыс. точек 1
31.03.2021 «Яндекс.карты» создали коллекцию AR-масок с архитектурными символами городов 1
02.09.2020 Gett запустит водное такси в партнерстве с AnyShips 1
31.08.2015 Впервые регату в Петербурге контролировали метеобуи SAP 1
09.07.2010 «ПетерСтар» обеспечит услугами связи организаторов и участников гонок на воде в классе «Формула 1» 1
03.03.2009 Завершен Международный полярный год 2007-2008 1
26.05.2008 «Почта России» откладывает открытие ОПС «Петропавловская крепость» 2
23.05.2008 В Петропавловской крепости откроют ретро-почту 2
11.10.2006 К 15-летию сотовой связи выпущены почтовые марки 1
09.08.2004 "Нику-музей" внедрят в учреждениях культуры 1
04.07.2003 В Питере построили марсоход 1
04.07.2003 В Питере построили марсоход 1
25.03.2003 Verbatim выпустил коврики к 300-летию Питера 2
16.04.1999 Lank сообщила о завершении первого этапа программы по представлению музеев Санкт-Петербурга и области в Интернет 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Санкт-Петербург и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10126 2
Yandex - Яндекс 8639 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14686 2
Samsung Electronics 10725 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3163 1
SAP SE 5467 1
Huawei 4299 1
Apple Inc 12770 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 889 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Verbatim 68 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 53 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Ergodata - Эргодата 45 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 172 2
УВЗ - УралВагонЗавод - ВНИИТрансмаш - ВНИИ-100 - Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения 5 2
Почта России ПАО 2269 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 65 2
Нижегородская ярмарка 23 1
Нижний Новгород - Сормовский парк 3 1
Глобус Театр 4 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 18 1
Oman Air 1 1
Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва 2 1
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 1
ГЭС-2 Дом культуры 8 1
Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр 1 1
Gett 87 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 431 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 73 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
SAP Extreme Sailing Team 3 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
AnyShips - международный сервис по аренде водного транспорта 2 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 3
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Парк 300-летия Санкт-Петербурга ГКУ СПб 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57704 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28979 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9003 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17221 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10069 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13078 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74045 2
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22047 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10540 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11206 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14394 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3930 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 1
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 28 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18897 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3746 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4850 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6238 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17225 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6336 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25748 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7476 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4858 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15024 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8481 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4215 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5350 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4073 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34111 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8966 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9618 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 110 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4169 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5912 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12743 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23095 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2645 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12324 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 614 2
Купибилет - Kupibilet 32 2
Почта России - КиберДеньги 10 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 891 1
Google Android 14840 1
Apple iOS 8333 1
Microsoft Windows 16450 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5938 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 315 1
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 21 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru WI-FI 21 1
Карлос Михаил 1 1
Караганов Алексей 1 1
Кашапов Радиф 1 1
Кожуховский Георгий 2 1
Пекаревский Аркадий 1 1
Кузнецов Павел 40 1
Сморгонский Анатолий 43 1
Соловенчук Александр 144 1
Каштанов Алексей 10 1
Мерзляков Антон 17 1
Бернаскони Борис 3 1
Мельниковых Виктор 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18839 19
Россия - РФ - Российская федерация 158742 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46178 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2720 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3321 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1719 3
Армения - Республика 2387 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4335 2
Германия - Федеративная Республика 12970 2
Франция - Французская Республика 8013 2
Россия - СФО - Новосибирск 4719 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3432 2
Турция - Турецкая республика 2509 2
Украина 7821 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 439 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Куршская коса - Куршский залив 20 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 118 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 70 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Старая Ладога 6 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Дворцовая площадь 20 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 76 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 78 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18392 1
Европа 24693 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2449 1
Земля - планета Солнечной системы 10700 1
Япония 13574 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Дания - Королевство 1319 1
Сингапур - Республика 1916 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1843 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2952 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1727 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1133 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 106 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7012 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6434 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2601 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1204 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2976 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5432 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51444 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32046 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6392 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26084 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55175 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6158 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2965 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3185 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 162 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 244 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1409 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 1
Инди - independent 62 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10780 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2148 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1832 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1325 1
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 227 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 1
Спорт - Баскетбол 93 1
Нижегородский кремль 7 1
Международный полярный год - IPY - International Polar Year 22 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20460 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 780 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11462 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7309 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 133 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1665 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420778, в очереди разбора - 726202.
Создано именных указателей - 190842.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще