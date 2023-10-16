МТС создала подстраивающийся под желания туриста цифровой гид по Санкт-Петербургу

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила интерактивный путеводитель по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В зависимости от целей и интересов путешественников сервис составит персональную подборку с идеями для отдыха и развлечений. Он подберет активности, места для прогулок и проживания, рестораны и кафе для тех, кто уже неоднократно бывал в Северной столице, и тех, кто приезжает впервые. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главное отличие цифрового гида от большинства туристических ресурсов в том, что его можно настраивать под собственный запрос и цели путешествия. Для этого нужно пройти короткий тест, указав интересы (развлечения, прогулки или культура), количество человек в поездке (наличие детей) и ее продолжительность. Затем сервис составит персональную подборку с рекомендациями локаций для развлечений и отдыха.

Путеводитель включает больше ста мест в Петербурге и окрестностях — от визитных карточек города, например, Петропавловской крепости и Исаакиевского собора до музеев, парков, заведений, которые могут посоветовать только местные жители — Толстовский дом, дом Бенуа или фотостудию, где можно сделать снимки по технологии 1851 г.

«По данным аналитиков МТС, Санкт-Петербург — самое популярное направление на ноябрьские праздники среди всех регионов страны. И это неудивительно, хотя белые ночи давно позади, в городе на Неве и окрестностях есть чем заняться осенью: погулять по Петропавловке, заглянуть в музей Железных дорог или Анненкирхе или отправиться изучать почти тысячелетние фрески в церкви XII века в Старой Ладоге. Отдельного внимания заслуживает гастрономическая жизнь в Северной столице: здесь много заведений разных национальных кухонь, нестандартных баров. Поэтому мы сделали цифровой гид, который поможет спланировать поездку: выбрать место, где остановиться, как провести досуг, и куда сводить родственников или друзей из других регионов», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Путеводитель доступен для всех в журнале MTC Travel, а абонентам МТС приходит ссылка на него в приветственном SMS-сообщении по приезде в Петербург.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.