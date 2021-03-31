«Яндекс.карты» создали коллекцию AR-масок с архитектурными символами городов

«Яндекс.карты» запустили серию масок в «Инстаграме» — виртуальную коллекцию шляп со знаковыми символами российских городов.

В коллекцию вошло восемь масок-шляп — знаменитых архитектурных объектов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и Казани.

Пользователи смогут примерить высотки Москвы-Сити, икону русского авангарда — дом Мельникова, Петропавловскую крепость, Банковский мост Санкт-Петербурга, Ельцин Центр, казанскую башню Сююмбике, а также новосибирский театр «Глобус» и одну из достопримечательностей парка Галицкого.

Шляпы с архитектурными символами можно примерить в инстаграм-профиле @yandex.maps — в разделе масок. Также все объекты представлены в вечернем освещении со спецэффектами в виде загорающихся окон и подсветки — чтобы их посмотреть, нужно нажать на экран во время съемки.

«Яндекс.карты» — это электронное приложение к городу, которое знает обо всем, что находится в городе и что появляется в нем ежедневно. С помощью инстаграм-масок мы хотели показать, что архитектура российских городов — часть нас самих. Мы отрисовали все маски-шляпы с максимальной детализацией, сохранив узнаваемые архитектурные черты: от перфорированного медиафасада Ельцин Центра до знаменитых шестиугольных окон дома Мельникова. Архитектор Ельцин Центра Борис Бернаскони лично принимал участие в разработке дизайна маски Екатеринбурга, а директор музея Константина и Виктора Мельниковых Павел Кузнецов консультировал нас по поводу облика дома Мельникова», — отметили в пресс-службе «Яндекс.карт».