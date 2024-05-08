МТС: почти половина приезжающих в Петербург совмещает командировки с отдыхом

МТС и платформа Bronevik.com (входит в «МТС Travel») проанализировали популярность bleisure-путешествий (совмещающих деловые поездки и мини-отпуск) у жителей России. Петербург вошел в пятерку городов, наиболее востребованных для поездок такого формата.

Эксперты проанализировали бронирования отелей для деловых поездок с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г. В Петербурге 44% от всех бизнес-бронирований пришлись с захватом выходных. Это пятая позиция по стране.

Кроме Северной столицы, в топ популярных городов для совмещения работы и отдыха вошли Сочи (55% от всех бизнес-бронирований в регионе), Владивосток (50%), Южно-Сахалинск (48%) и Новосибирск (46%). Москва заняла седьмую строчку с долей 43%.

Как отмечают авторы исследования, количество командировок, включающих выходные, выросло по России на 19%. Отели для таких путешествий бронировали в среднем за 10 дней до заезда, в то время как исключительно для деловых поездок – за неделю. В среднем bleisure-поездки длились 4 ночи (обычная командировка включает 2 ночи), а средний чек за них составил 17,4 тыс. рублей (против 7,9 тыс. руб. за поездки без выходных).

Ранее цифровая экосистема МТС запустила путеводитель по Петербургу и Ленинградской области, который подстраивается в зависимости от желаний и интересов путешественника. Сервис составляет персональную подборку с идеями для развлечений, местами проживания, кафе и ресторанами. Гид включает больше ста мест в городе и окрестностях — от визитных карточек города, например, Петропавловской крепости и Исаакиевского собора до музеев, парков, заведений, которые могут посоветовать только местные жители — Толстовский дом, дом Бенуа или фотостудию, где можно сделать снимки по технологии 1851 г. Он доступен для всех в журнале «MTC Travel», а абонентам МТС приходит ссылка на него в приветственном SMS-сообщении по приезде в Петербург.