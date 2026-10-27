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Нижегородский кремль
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Нижегородский кремль и организации, системы, технологии, персоны:
|UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
|РСТ - Российский союз туриндустрии 10 1
|Теедемаа Наталья 1 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Малиновский Алексей 22 1
|Панышев Дмитрий 15 1
|Кучин Сергей 27 1
|Михайлов Алексей 121 1
|Шанцев Валерий 30 1
|Бриедис Виталий 15 1
|Афанасьев Георгий 11 1
|Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 1
|Адибеков Артем 1 1
|Бабикова Юлия 4 1
|Поляков Егор 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.