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Нижегородский кремль

СОБЫТИЯ


27.10.2026 «МегаФон» расширил 5G в туристических локациях Нижнего Новгорода 1
09.10.2024 «Т-Банк», «Т-Мобайл» и Нижегородская область подписали соглашение о расширенном сотрудничестве 1
03.10.2024 2ГИС представил детальные 3D-модели семи кремлей 1
31.01.2022 Wi-Fi-сеть «Дом.ру» выросла до 26 тыс. точек 1
11.03.2015 Открыт филателистический салон ФГУП Издатцентр «Марка» в Нижнем Новгороде 1
05.12.2013 «Яндекс» открывает новый центр разработок и ищет руководителя 1
15.12.2010 Правительство Нижегородской области переедет в «умный» дом 1
15.12.2003 Приволжский округ готовится к построению инфраструктуры удостоверяющих центров 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Нижегородский кремль и организации, системы, технологии, персоны:

Комита - Комита иннотех 27 1
Samsung Electronics 11176 1
МегаФон 11050 1
Yandex - Яндекс 9446 1
Huawei 4738 1
Apple Inc 13334 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 228 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 455 1
Т-Банк - Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 13 1
Нижегородская ярмарка 27 3
Рязанский кремль - Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 449 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 188 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 247 1
Нижний Новгород - Сормовский парк 3 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Псковский Кром (Кремль) 5 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 134 2
Администрация Нижний Новгород 13 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Парк Зарядье 51 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 170 1
Казанский кремль - музейный комплекс 17 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4027 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5109 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9440 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6518 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15594 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 497 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 126 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4548 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6940 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3228 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6758 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3248 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 155 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2083 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14936 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4091 1
Google Android 15411 2
Apple iOS 8678 2
Т-Банк - Тинькофф - Нейрощит 12 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1353 1
Microsoft Windows 17075 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
C/C++ - Язык программирования 920 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru WI-FI 22 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff SuperApp - Тинькофф АЗС - Тинькофф Джуниор - Tinkoff Junior 8 1
Теедемаа Наталья 1 1
Духовницкий Олег 91 1
Малиновский Алексей 22 1
Панышев Дмитрий 15 1
Кучин Сергей 27 1
Михайлов Алексей 121 1
Шанцев Валерий 30 1
Бриедис Виталий 15 1
Афанасьев Георгий 11 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 1
Адибеков Артем 1 1
Бабикова Юлия 4 1
Поляков Егор 14 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2357 6
Россия - РФ - Российская федерация 169397 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3085 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3532 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4582 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1538 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2562 1
Россия - СФО - Новосибирск 4969 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1224 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2434 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1731 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 689 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1538 1
Швейцария - Цюрих 280 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 783 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 718 1
Беларусь - Минск 712 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 477 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 416 1
Украина - Киев 1163 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 2
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Образование в России 3045 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5873 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1398 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6655 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 886 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1017 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11802 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3416 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 199 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 713 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские - Барбершопы 306 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1565 1
Китай - Великая Китайская стена 29 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1327 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1590 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2188 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1939 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1233 1
Спорт - Баскетбол - Basketball 96 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 146 1
НТА-Приволжье ИА 2 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 184 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 151 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 22 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 46 1
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