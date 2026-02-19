Разделы

Т-Банк Тинькофф Нейрощит


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.02.2026 Топ-5 трендов на рынке российских цифровых экосистем 1
23.05.2025 «Вашу медкарту утилизируют»: «Т-Банк» раскрыл новую схему мошенничества 1
06.05.2025 «Т-Банк» добавил в программу «Защитим или вернем деньги» новые сценарии мошенничества: шантаж и лжеинвестиции 1
04.12.2024 «Т-Банк» запустил новый антимошеннический сервис «Защита близких» 1
13.11.2024 «Т-Мобайл» запускает умную блокировку звонков «Защита от спама» 1
17.10.2024 «Т-Банк» запустил проект «Кибершквал» для нейтрализации лжеброкеров и финансовых пирамид 1
09.10.2024 «Т-Банк», «Т-Мобайл» и Нижегородская область подписали соглашение о расширенном сотрудничестве 1
06.09.2024 «Т-Мобайл» запустил «временную блокировку» звонков для усиленной защиты абонентов от мошенников 2
05.08.2024 «Т-Банк» начал защищать от мошеннических схем с лжеработой и компенсировать потери 1
02.04.2024 «Тинькофф» раскрыл новый сценарий телефонного мошенничества: клиентов банков начали атаковать мошенники, которые представляются мошенниками 1
21.03.2024 «Тинькофф» подвел итоги работы сервиса «Защитим или вернем деньги» за полгода 2

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 6
Т-Банк - Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 7 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5332 1
Yandex - Яндекс 8636 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14676 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4622 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1405 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8321 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5337 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 240 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
Администрация Нижний Новгород 13 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5956 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32129 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18873 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25591 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9000 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73995 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6006 5
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 848 5
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 313 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8526 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12320 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22038 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6945 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8818 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4286 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1514 2
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 328 2
Оповещение и уведомление - Notification 5409 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3163 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9408 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12436 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25740 1
Умные платформы 1889 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57665 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5349 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1156 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9819 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2046 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4473 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4810 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 970 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4160 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5857 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7752 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2459 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5906 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11352 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 967 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3355 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28975 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5935 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1171 1
Google Android 14837 1
Apple iOS 8330 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 223 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 172 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 35 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 116 1
Yandex IAM - Yandex Identity and Access Management - Yandex Identity Hub - Yandex ID 8 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Кибершквал 1 1
Бакланов Алексей 8 4
Бриедис Виталий 14 3
Замиралов Олег 10 3
Малиновский Алексей 22 1
Поляков Егор 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158691 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46166 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18834 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3430 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2155 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51419 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3721 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1080 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17456 3
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 282 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1050 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1417 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55158 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7308 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32029 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1067 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - финансовые пирамиды 54 2
Образование в России 2573 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4777 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9718 1
Запугивание и шантаж 161 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6269 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15283 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 855 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 141 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8558 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 658 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1201 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1470 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6516 1
Нижегородский кремль 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 39 1
