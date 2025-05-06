«Т-Банк» добавил в программу «Защитим или вернем деньги» новые сценарии мошенничества: шантаж и лжеинвестиции

«Т-Банк» и «Т-Мобайл» расширили действие бесплатного сервиса «Защитим или вернем деньги» на новые сценарии телефонного мошенничества, ставшие особенно популярными за последнее время: вымогательство и лжеинвестиции. «Т-Банк» теперь вернет своим клиентам деньги, если не сможет защитить их от мошенничества при этих и других сценариях. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Таким образом, «Т-Банк» защищает своих клиентов от всех ключевых и распространенных сценариев телефонного мошенничества: на сегодня на эти схемы приходится 99% телефонного мошенничества в России. Это позволит спасать около 2,5 млрд руб. средств клиентов экосистемы «Т» в год.

«Защитим или вернем деньги» — бесплатный сервис, который с помощью технологий предотвращает телефонное мошенничество и гарантирует компенсацию, если злоумышленники обойдут эту защиту.

Сервис был запущен в сентябре 2023 г. За это время он спас 1,2 млрд руб. на счетах клиентов. Еще 12,3 млн руб. банк выплатил тем, кого мошенники все-таки обманули.

Самые популярные схемы телефонного мошенничества в России

Поддельные инвестиции (новое). По средней сумме потерь этот сценарий занимает первое место. Под видом финансовых экспертов мошенники в интернете рассказывают об уникальной схеме заработка, обещают прибыль в сотни процентов годовых и настаивают на том, чтобы человек срочно перевел им деньги. Людей убеждают зарегистрироваться в подставном личном кабинете и перевести средства на «брокерский счет». На самом же деле жертва отправляет деньги на карту или электронный кошелек преступника. ЦБ России регулярно выявляет тысячи организаций с признаками финансовых пирамид и мошеннических проектов, на которых люди теряют миллиарды рублей.

Вымогательство (новое). Мошенники говорят, что у них есть компрометирующая человека информация. Например, чувствительная переписка, которую они получили после взлома соцсетей. Жертву просят заплатить за молчание. Еще один сценарий — интернет-знакомство. Под видом девушек мошенники начинают коммуницировать с молодыми людьми. После звонят им от лица полицейских и пугают проблемами с законом, так как новая знакомая оказалась несовершеннолетней. Чтобы уладить вопрос, предлагают заплатить штраф.

Лжесотрудники госорганов и организаций. Во время звонка мошенники выдают себя за полицейских, силовиков, сотрудников банков и крупных компаний. Их задача — напугать человека, чтобы он назвал пароли для доступа к банковскому счету или отдал деньги.

Лжеработа. Мошенники пишут в мессенджерах или звонят по телефону. Представляются сотрудниками крупных компаний и предлагают подработку. Условия обещают выгодные: удаленная работа, гибкий график и зарплата от нескольких тысяч рублей в день. Специальные навыки и образование не требуются. Обязанности обычно элементарные: например, писать отзывы о кафе или ставить лайки товарам на маркетплейсах. Если человек заинтересовался, приглашают на собеседование, просят включить демонстрацию экрана и под разными предлогами показать реквизиты карты. Другой вариант обмана — просят заплатить перед началом работы: например, за оформление зарплатной карты или платное обучение.

Сервис «Защитим или вернем деньги» определяет звонки от мошенников с точностью 99% и предотвращает мошенничество благодаря уникальной синергии защитных технологий банка и собственного телеком-оператора «Т-Мобайл».

Одна из ключевых технологий в основе сервиса — «Нейрощит», который прямо во время разговора (по звуковой волне) определяет, что человек общается с мошенником, предупреждает об опасности и разрывает диалог. После этого все транзакции клиента «Т-Банк» ставит под особый контроль. В месяц технологии идентифицируют около 62 млн мошеннических звонков.

Сервис «Защитим или вернем деньги» доступен бесплатно и по умолчанию подключен клиентам «Т-Банка» с контактным номером «Т-Мобайла». Полные условия описаны на странице сервиса.

Алексей Бакланов, вице-президент, руководитель экосистемной безопасности «Т-Банка»: «Новые схемы телефонного мошенничества появляются каждый день, но зачастую все они — подвиды четырех глобальных сценариев: звонки от липовых сотрудников государственных ведомств и крупных компаний, шантаж, предложения работы и лжеинвестиции. Добавление этих сценариев и любых их подвидов в сервис «Защитим или вернем деньги» означает, что для клиентов «Т-Банка» с сим-картой «Т-Мобайла» проблемы телефонного мошенничества больше не существует. Сейчас мы покрываем все самые распространенные схемы телефонного мошенничества».