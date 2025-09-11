Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Малиновский Алексей


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Эрмитаж и экосистема «Интерроса» представили второй выпуск арт-токенов, средства от продажи которых пойдут на реставрацию картины Рембрандта «Флора» 1
09.10.2024 «Т-Банк», «Т-Мобайл» и Нижегородская область подписали соглашение о расширенном сотрудничестве 2
25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов 1
04.06.2021 Xiaomi и Mastercard будут работать над запуском в России новых платежных устройств 1
04.06.2021 «Билайн» и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве и подтвердили свои намерения с использованием Mobile ID 2
03.06.2021 «Почта России» и Mastercard внедряют платежные инновации 1
03.11.2020 Сбербанк и Mastercard запускают SberPay 1
18.06.2020 Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена 1
08.10.2019 Mastercard, Billa и Райффайзенбанк запустили сервис «Наличные с покупкой» 1
06.06.2019 Xiaomi и Mastercard запустят платежный сервис Mi Pay в России 1
23.04.2019 Альфа-банк, «Яндекс» и Mastercard представили карту «Яндекс.плюс» с кешбэком до 10% 1
06.06.2017 ФПК, Mastercard и ВТБ24 договорились о сотрудничестве 1
01.06.2017 Mastercard интегрирует онлайн-сервис Masterpass в приложение «Билайна» VEON 1
12.12.2016 Оплатить проезд на МЦК теперь можно с помощью Apple Pay 1
07.11.2016 Клиенты Сбербанка получили возможность подключить свои карты к Samsung Pay 1
04.10.2016 Держателям карт Mastercard Сбербанка стал доступен сервис Apple Pay 1
26.09.2016 Решение Abbyy для распознавания паспортных данных интегрировано в ПО TicketNet 1
30.08.2016 Сбербанк, МГУ имени М.В. Ломоносова, Правительство Москвы и Mastercard представили первую многофункциональную кампусную карту 1
23.08.2016 С картой «Мегафона» мобильный счет станет банковским 1
16.06.2016 В Иннополисе реализуют инфраструктуру «умного города» с применением технологий MasterCard 1
28.04.2016 На фестивале AFP покажут более 100 супергаджетов 2

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Малиновский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1890 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 3
МегаФон 9587 2
Yandex - Яндекс 8091 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 2
Apple Inc 12427 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 679 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 1
Samsung Electronics 10490 1
Ростелеком 10106 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 788 1
DJI 81 1
ИнфоТех 34 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 188 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1896 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 5
Альфа-Банк 1825 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 2
Русский стандарт Банк 459 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Связной ГК 1377 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 909 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 606 1
ПСБ - Промсвязьбанк 883 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Кредит Европа банк 66 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Почта России ПАО 2211 1
НСПК - Национальная система платежных карт 877 1
Kickstarter 129 1
Visa International 1963 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 1
Альфа-Групп 722 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 73 1
Кассир.ру - ИнфоТех - TicketNet - Тикетнет - Билетные системы 3 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1013 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 1
Администрация Нижний Новгород 6 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5264 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3065 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1585 6
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1265 4
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2243 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 811 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1965 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 959 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7995 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1381 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1168 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1320 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 62 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2670 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3194 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1018 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1242 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
Apple Pay 500 4
MasterCard MasterPass 29 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 434 3
Google Android 14473 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 816 2
Samsung Pay 293 2
Xiaomi Mi Store 41 2
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 78 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 517 2
Apple iPhone 6 4863 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7243 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 2
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 165 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 125 1
Яндекс.Плюс 210 1
MasterCard Maestro 156 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 125 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 63 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 195 1
МегаФон Банк 6 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Apple iOS 8112 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 272 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3022 1
Samsung Galaxy 983 1
Apple Safari - браузер 867 1
Apple iPad mini 422 1
Apple Touch ID 287 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 251 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 1
Apple macOS Sierra 34 1
Альфа-Мобайл 82 1
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 1
Apple iPad Pro 299 1
Xiaomi Mi Fit 13 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 23 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 294 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 1
Man Yu - Мань Юй 9 2
Торбахов Александр 103 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 1
Touch Michael - Тач Майкл 36 1
Ковалев Игорь 31 1
Мальцева Елена 5 1
Патрахин Никита 1 1
Акимов Максим 189 1
Путин Владимир 3296 1
Носов Игорь 14 1
Греф Герман 457 1
Песков Дмитрий 110 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Ермолаев Артем 379 1
Солдатенков Сергей 161 1
Фридман Михаил 140 1
Задорнов Михаил 29 1
Бернер Михаил 13 1
Иванов Петр 23 1
Граф Аркадий 25 1
Шкипин Виктор 13 1
Латыпов Роман 9 1
Садовничий Виктор 62 1
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 1
Дьяченко Екатерина 1 1
Бутман Игорь 8 1
Поляков Егор 10 1
Великая Софья 1 1
Егорян Яна 1 1
Бриедис Виталий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 20
Казахстан - Республика 5729 8
Армения - Республика 2352 8
Беларусь - Белоруссия 5942 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2039 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
Швеция - Королевство 3657 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Польша - Республика 1996 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Канада 4953 1
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Россия - ЦФО - Курская область 679 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 106 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 736 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 984 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 760 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 334 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 449 1
Европа 24508 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 544 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 2
Паспорт - Паспортные данные 2674 2
Образование в России 2475 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 984 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1378 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1266 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 590 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2545 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
Спорт - Футбол 749 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2868 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6789 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1128 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1417 1
Blacklist - Чёрный список 654 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 983 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
РИА Новости 962 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 239 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 163 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
День молодёжи - 27 июня 967 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще