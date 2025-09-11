Получите все материалы CNews по ключевому слову
Малиновский Алексей
УПОМИНАНИЯ
Малиновский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Man Yu - Мань Юй 9 2
|Торбахов Александр 103 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 1
|Touch Michael - Тач Майкл 36 1
|Ковалев Игорь 31 1
|Мальцева Елена 5 1
|Патрахин Никита 1 1
|Акимов Максим 189 1
|Путин Владимир 3296 1
|Носов Игорь 14 1
|Греф Герман 457 1
|Песков Дмитрий 110 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Фридман Михаил 140 1
|Задорнов Михаил 29 1
|Бернер Михаил 13 1
|Иванов Петр 23 1
|Граф Аркадий 25 1
|Шкипин Виктор 13 1
|Латыпов Роман 9 1
|Садовничий Виктор 62 1
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 1
|Дьяченко Екатерина 1 1
|Бутман Игорь 8 1
|Поляков Егор 10 1
|Великая Софья 1 1
|Егорян Яна 1 1
|Бриедис Виталий 13 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
|РИА Новости 962 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.