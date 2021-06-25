Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов

Россия встала на путь сокращения числа банкоматов. Такого мнения придерживается глава Visa в России Михаил Бернер. Он считает, что в скором будущем банкоматов станет существенно меньше, а россияне перейдут на безналичные расчеты. Между тем, оплата по безналу сопряжена с массой рисков.

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Россияне в обозримом будущем могут столкнуться с необходимостью искать банкомат своего банка по всему городу или населенному пункту. По мнению главы российского представительства Visa (международная платежная система) Михаила Бернера, в стране взят курс на снижение числа банкоматов. Насколько стремительным оно будет, Бернер не уточнил.

«Их количество (банкоматов – прим. CNews), безусловно, будет снижаться, то, что мы видим, глобальный тренд заключается в том, что за период пандемии на 20% снизилось снятие наличных по всему миру. Просто потому что людям это становится менее нужно», – заявил Михаил Бернер агентству «Прайм».

Глава российского представительства Visa описывает весьма мрачное будущее для тех, кто не привык доверять деньги банку и старается как можно быстрее обналичить любое поступление на счет. «Те времена, когда ты приходишь в торговый комплекс, и там стоят пять-шесть банкоматов разных банков — они уйдут в прошлое», – сказал Бернер.

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Михаил Бернер полагает, что банкоматы постепенно станут «инфраструктурной частью, которой банки будут делиться друг с другом, не будут растить дальше свои расходы для создания собственных сетей». «Это абсолютно неэффективно и, в общем, не нужно особо», – добавил он.

Банкоматов пока еще много

На 1 января 2021 г. количество действующих банкоматов в России превышало 200 тыс. по всей стране (статистика Центробанка). Это далеко не пиковое значение – семь лет назад их было 237,4 тыс., что стало абсолютным историческим рекордом для России.

Скорость сокращения числа банкоматов на территории России пока невелика. Например, 1 января 2020 г. их было около почти 202,6 тыс., то есть за год их стало меньше приблизительно на 2600.

Сбербанк, являющийся крупнейшим российским банком, играет основную роль в уменьшении всероссийской сети банкоматов. На начало 2020 г. он владел 76,9 тыс. информационно-денежных терминалов и банкоматов. Год спустя их стало их стало 70,4 тыс., то есть сокращение составило 8,4 %.

За семь лет Сбербанк избавился приблизительно от 20 тыс. банкоматов. Другими словами, он внес самый существенный вклад в сокращение общего числа российских банкоматов.

Весной 2021 г. CNews писал, что Сбербанк использует искусственный интеллект при выборе мест расположения банкоматов. Умные алгоритмы тоже внесли свою лепту в процесс «избавления» России от них.

Безналичные расчеты могут победить

По данным Центробанка, в России наблюдается снижение числа жителей, предпочитающих оплачивать товары и услуги преимущественно наличными деньгами. Регулятор провел исследование, по результатам которого выяснил, что в 2020 г. доля тех, кто отдает чаще предпочтение наличным деньгам, нежели безналу, составила 30%.

Для сравнения, в 2019 г. на ценителей бумажных денег пришлось 36% участников такого же исследования Центробанка. «В 2020 г. население стало реже использовать наличные деньги при осуществлении розничных расчетов, что в значительной степени связано с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции», – отметил регулятор.

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Те, кто выбрал наличные деньги, назвал разные причины своего неприятия цифровых способов оплаты. 25% из них заявили, что привыкли расплачиваться «по старинке», 21% не имеют возможности платить безналом, 19% утверждают, что оплата наличными помогает им лучше контролировать свои расходы.

Нашлись и те, кто просто не доверяет оплатой по карте или со смартфона. 12% считают расчеты наличными безопаснее, а 9% не хотят иметь дело с возможными техническими сбоями при оплате.

Риск остаться без денег

На фоне роста популярности безналичных платежей и сокращения числа банкоматов обычные бумажные деньги по-прежнему остаются самым надежным средством расчета. Они не зависят от ИТ-систем банков и геополитической обстановки.

Например, в апреле 2021 г. над Россией нависла угроза отключения от американских платежных систем Visa и MasterCard. По данным «Интерфакса» такую возможность не исключил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России Владимира Путина.

С его слов, отключение могло стать «продолжением западной санкционной политики в отношении России». Это означало бы, что многие Россияне лишились бы возможности пользоваться своими картами для оплаты товаров и услуг, поскольку работают они именно через Visa и MasterCard.

Спустя сутки представители Visa и MasterCard опровергли информацию о возможном их уходе из России. «Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК», - сообщил РБК глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

В России существует отечественная альтернатива этим платежным системам под названием «Мир». По информации РИА «Новости», в июне 2021 г. она обогнала международные платежные системы по охвату населения.

Специалисты Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы «Сколково», провели опрос 1600 человек из 70 субъектов России. Как оказалось, 42% из них используют карту «Мир» в качестве основной. 54% по-прежнему отдают предпочтение Visa и MasterCard. Конкретные рыночные доли каждой из этих авторы исследования уточнять не стали.

Оплата по карте также может не работать, если, к примеру, в населенном пункте нет доступа в интернет. Такое случилось в конце мая 2021 г., когда на всей Камчатке перестали работать терминалы оплаты из-за сбоя в сети «Ростелекома».