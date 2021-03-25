Сбербанк по приказу искусственного интеллекта оставляет россиян без банкоматов

Сбербанк перешел на использование искусственного интеллекта при выборе мест расположения банкоматов и терминалов. В итоге всего за год их стало меньше на 8,4%. Другие банки пока не берут пример со Сбербанка – в частности, Промсвязьбанк и ВТБ, наоборот, сосредоточились на расширении своей сети автоматов по выдаче наличных, потому что, как показала практика, россиянам по-прежнему нужны наличные деньги.

Массовый отказ от банкоматов

Сбербанк начал активно сокращать число своих банкоматов в своей сети. В своем годовом отчете он упомянул, что всего за год их стало почти на 10% меньше.

Согласно этому отчету, если по итогу 2019 г. в сеть Сбербанка входило 76,9 тыс. информационно-денежных терминалов и банкоматов, то к концу 2020 г. их стало 70,4 тыс., то есть сокращение составило 8,4 %.

В последние годы при выборе места размещения своих банкоматов и терминалов Сбербанк предпочитает использовать искусственный интеллект (ИИ). Именно его алгоритмы привели к сокращению сети, притом, согласно отчету банка, изменения затронули и села, и города, хотя последним досталось больше.

Банкоматов Сбербанка становится меньше с каждым годом

В банке утверждают, что использование ИИ при выборе мест размещения терминалов и банкоматов привело не только к их сокращению. «Применение ИИ-моделей при поиске новых мест размещения банкоматов снизило ожидание клиентов в очереди на 14%», – говорится в его годовом отчете.

Многолетний план

По данным РБК, с 2014 г. Сбербанк лишил россиян почти 20 тыс. банкоматов по всей стране. По итогу 2014 г. их насчитывалось 90,1 тыс., что является рекордом для банка, а сокращения начались в 2015 г.

В то же время нельзя сказать, что с каждым годом Сбербанк все активнее избавляется от банкоматов, стимулируя своих клиентов держать деньги на карте и не выводить их. Например, если в 2016 г. их число снизилось на 6,6%, то в 2019 г. – лишь на 1,6%.

Более того, за последние шесть лет наблюдался и прирост их «популяции», хотя и всего один раз – по итогам 2018 г. число банкоматов Сбербанка выросло на 2,5%.

Усовершенствование устройств и ставка на онлайн

В отчете Сбербанка за 2020 г. наряду со снижением числа банкоматов и информационно-платежных терминалов говорится о приросте количества пользователей его фирменного мобильного приложения – «Сбербанк онлайн». Связано ли это между собой, банк не уточняет.

По итогу 2020 г. число ежемесячно активных пользователей «Сбербанка онлайн» в сравнении с 2019 г. возросло до 65 млн, это больше на 19%. Ежедневная аудитория показали еще больший, 31-процентный рост – до 32 млн человек.

Даже в период пандемии коронавируса россияне не хотят отказываться от наличных

Заставляя людей чаще искать банкоматы на карте своего населенного пункта, Сбербанк попутно занимается усовершенствованием своей сети. В прошлом десятилетии он начал постепенно заменять обычные банкоматы на так называемые «ресайклеры» - усовершенствованные машины, использующие купюры, внесенные в него одними клиентами (например, для зачисления на карту или оплаты услуг) для выдачи наличных другим.

В 2016 г. доля банкоматов Сбербанка такого типа была невелика и достигала лишь 0,5 тыс. по всей сети. К концу 2020 г. ситуация значительно изменилась – их стало 32 тыс. «Ресайклинг оптимизирует затраты на инкассацию и автоматически возвращает клиенту на карту забытые в устройстве денежные средства, а информация об инциденте приходит клиенту по СМС», – сказано в отчете.

Всероссийская тенденция

На 1 января 2021 г. в России насчитывалось в общей сложности немногим более 200 тыс. банкоматов всех действующих в стране банков (статистика Центробанка). Их суммарное число ежегодно сокращается, хотя еще менее 10 лет назад наблюдался их прирост.

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1 января 2011 г. в России действовало 156,6 тыс. банкоматов против 92,5 тыс. годом ранее. К 1 января 2014 г. их стало 237,4 тыс., и это рекорд для России – с этого года началось снижение их числа, хотя в 2019 г. был зафиксирован незначительный рост сети.

1 января 2020 г. банкоматов в России числилось почти 202,6 тыс., то есть за год их стало меньше приблизительно на 2600. Это означает, что далеко не все банки берут пример со Сбербанка – в частности, Промсвязьбанк, по данным РБК, нарастил число своих машин по выдаче и приему денег на 15%.

Пока одни банки отказываются от банкоматов, другие, наоборот, делают ставку на них

ВТБ, как и Промсвязьбанк, в 2020 г. тоже сделал ставку на расширение собственной сети, но в его случае – за счет банкоматов присоединяемых банков. Прирост составил 15 тыс. устройств.

Почта банк на период пандемии коронавируса, пришедшейся на 2020 г., отказался от сокращения своей сети. В настоящее время она включает 4800 банкоматов и 56 тыс. POS-терминалов в почтовых отделениях для внесения и снятия наличных.

Газпромбанк в 2020 г. тоже не стал заставлять своих клиентов искать новые места расположения банкоматов. «Мы фокусировались на сокращении затрат на аренду и обслуживание, а не на демонтаже устройств», – сообщили РБК представители банка.

Наличные деньги по-прежнему в тренде

Усилия Сбербанка по сокращению числа банкоматов и переводу операций с деньгами в онлайн через мобильное приложение пока никак не сказываются на любви россиян к наличным деньгам. В начале января 2021 г. Центробанк опубликовал отчет о грандиозном росте количества наличных денег в обороте страны. За 2020 г. физические и юридические лица получили на руки приблизительно 2,5 трлн руб. наличных денег в дополнение к тем, что уже имелись у них.

В итоге, по оценке регулятора, число находящихся в обращении банкнот подскочило почти на 25%, что случилось впервые за 10 лет. Лишь в 2010 г. рост объема наличных денег был соответствующим – 25,1%.