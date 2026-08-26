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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199978
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Бернер Михаил

СОБЫТИЯ


26.08.2026 Visa в России в глубоком минусе — убыток на сотни миллионов рублей 1
07.12.2022 Банки загоняют россиян в цифровое рабство. Банкоматы исчезают, наличные деньги не снять 1
02.09.2022 Россиян отлучают от денег. Банкоматы в стране на пути к вымиранию 1
06.12.2021 Россиян лишают наличных денег. Банкоматы стремительно исчезают по всей стране 1
21.10.2021 «Сбер» назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами 1
25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов 2
23.06.2021 Visa и Модульбанк запускают Visa B2B Connect в России 1
10.03.2021 Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках» 1
30.09.2020 Сбербанк и Visa запускают в России лабораторию данных 1
16.06.2020 Visa и «Яндекс.Касса» помогут малому бизнесу 1
20.05.2020 Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов 1
23.11.2012 Михаил Бернер возглавит розничный банк Citi в России 2
09.08.2012 Около половины всех зарубежных транзакций по кредитным картам придется в 2012 г. на интернет-покупки 1
16.02.2012 Расходы по кредитным картам «Ситибанка» выросли на 32% 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Бернер Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10977 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
Yandex - Яндекс 9272 1
Apple Inc 13198 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Visa International 1995 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8895 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
НСПК - Национальная система платежных карт 954 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1932 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
RusProfile - Руспрофайл 33 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 1
AngelsDeck 15 1
Башня Федерация 16 1
БКФ - Банк Корпоративного Финансирования 14 1
ГПБ - Газпромбанк 1278 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 575 1
Альфа-Банк 1983 1
X5 Group - Перекрёсток 642 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 1
Совкомбанк ПАО 317 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 184 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5695 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4961 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3444 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5444 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4897 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5528 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1667 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2320 4
МПС - Международные платежные системы 149 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2333 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22935 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26911 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6349 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13001 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6537 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18396 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13702 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25954 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 524 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2429 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6065 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12238 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26393 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2023 1
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 126 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 78 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5309 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5043 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2890 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18209 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35243 1
Оцифровка - Digitization 5204 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4450 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6609 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2271 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4619 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3272 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 735 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3295 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9539 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2099 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 1
Take&Go 1 1
SMART Technologies - Smart Board 54 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 964 1
Apple Pay 521 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 896 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 255 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 216 1
Booking.com 127 1
Apple iTunes Store 1118 1
Путин Владимир 3462 2
Песков Дмитрий 131 2
Васильев Владимир 40 1
Дашков Сергей 7 1
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Хасис Лев 105 1
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Дворкович Аркадий 216 1
Ведяхин Александр 181 1
Коробкина Оксана 15 1
Малиновский Алексей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 166858 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54843 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19587 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1096 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1792 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Европа 24990 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3461 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1264 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2539 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Индия - Bharat 5885 1
Европа Восточная 3139 1
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4495 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1445 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
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Италия - Итальянская Республика 4511 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3053 1
Россия - СФО - Новосибирск 4891 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3590 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2072 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1200 1
Великобритания - Лондон 2433 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 838 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2305 1
Украина 7935 1
Испания - Королевство 3842 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1478 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 678 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1142 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1318 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53662 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27405 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10917 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 706 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12349 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5800 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 592 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1246 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1131 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7542 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5128 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33892 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18227 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4037 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7586 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6795 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1230 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1940 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1149 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 68 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1892 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 872 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1000 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 165 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1328 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4439 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8097 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5801 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5611 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6200 1
РИА Новости 1038 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1272 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1143 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
Сбер - SberZ 2 1
Сбер - SberStudent 7 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 595 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 463 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
День молодёжи - 27 июня 1097 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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