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Бернер Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 16
Бернер Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10977 2
|X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
|Yandex - Яндекс 9272 1
|Apple Inc 13198 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
|Путин Владимир 3462 2
|Песков Дмитрий 131 2
|Васильев Владимир 40 1
|Дашков Сергей 7 1
|Шехтерман Игорь 14 1
|Шевченко Инна 2 1
|Годлина Светлана 8 1
|Черникова Алевтина 51 1
|Михайлов Георгий 10 1
|Царев Кирилл 46 1
|Древаль Максим 5 1
|Белов Сергей 5 1
|Осадчий Максим 2 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 63 1
|Аксаков Анатолий 164 1
|Хасис Лев 105 1
|Кирсанова Светлана 70 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Ведяхин Александр 181 1
|Коробкина Оксана 15 1
|Малиновский Алексей 22 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.