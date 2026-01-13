Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Правительство Москвы ДПиИР Москва Московский венчурный фонд Moscow Seed Fund Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы

Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы

Московский венчурный фонд (Фонд развития венчурного инвестирования г. Москвы), создан Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Фонд поддерживает предпринимателей на всех этапах, от начальной посевной стадии до стадии активного роста, предоставляя необходимые финансовые ресурсы для успешного развития.

 

 

 

СОБЫТИЯ


13.01.2026 Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов 1
29.08.2025 Создатель самого массового российского Linux почти прибрал к рукам отечественного «убийцу» GitHub 1
24.03.2025 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний 1
21.02.2025 В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса 2
03.01.2025 «Софтлайн» заплатит почти полмиллиарда за разработчика Low-Code и No-Code решений для автоматизации бизнес-процессов 1
25.12.2024 SL Soft (ГК Softline) и Московский венчурный фонд инвестировали 100 млн руб. в ИТ-платформу «Цитрос» 1
11.10.2024 Московский венчурный фонд инвестировал 24 млн руб. в Ubirator 2
21.06.2024 Sk Capital привлек за пять лет свыше трех млрд рублей в стартапы ранних стадий в рамках крупнейших питч-сессий Pitch&Go 1
07.06.2024 «Ростелеком» и Фонд развития венчурного инвестирования Москвы будут совместно развивать инвестиционную деятельность 1
23.01.2024 Авторы лучших проектов чемпионата «Технолидеры Москвы» получили гранты 1
05.05.2023 Шеринг-сервис YouTool привлек 20 млн руб. инвестиций 1
20.02.2023 Yandex Cloud запустила программу поддержки ИТ-стартапов 1
21.10.2021 «Сбер» назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами 1
05.04.2021 Фонд развития венчурного инвестирования выделит по 500 тыс. рублей лидерам программы «Московский акселератор» 1
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 1
11.12.2020 Ubirator привлек инвестиционный займ от Moscow Seed Fund 1
09.12.2020 В Москве запустили сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы 1
03.10.2019 Occipital купила стартап в сфере 3D-моделирования с российскими корнями GeoCV 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1
14.12.2018 Российский стартап по управлению патентами через интернет привлек 22 миллиона 1
15.07.2016 Softline Seed Fund вложился в систему защиты корпоративных пользователей от фишинга PhishMan 1
22.01.2016 Pulsar Venture Capital вложился в сервис для опросов Agelon 1
19.11.2015 Сайт доставки продуктов для российских хипстеров и домохозяек получил $5 млн инвестиций 1
01.04.2015 Образовательный сервис «Якласс» привлек 12 млн руб. на развитие в регионах 1
10.12.2014 iTMan выпустил новую версию iTMan Inventory 1
25.08.2014 iTMan Inventory позволяет вести историю изменений корпоративного ПО 1
08.08.2014 iTMan24 сможет более детально анализировать ИТ-активы 1
03.07.2014 iTMan24 займется инвентаризацией аппаратного обеспечения в «облаке» 1
23.07.2013 Платформа по доставке электронных газет и журналов на мобильные устройства iPressPad привлекла инвестиции 1
03.06.2013 Облачная платформа для учета программных активов СМБ ITMan привлекла инвестиции 1
23.05.2013 Резидент бизнес-инкубатора ВШЭ получил свыше 9 млн руб. инвестиций 1
19.03.2013 Moscow Seed Fund подвел итоги конкурса по отбору частных инвесторов для совместного финансирования стартапов 1
13.03.2013 В Москве состоится Международный форум разработчиков Apps4All 1
29.11.2012 Проект «Контекстный брокер» получил $400 тыс. инвестиций 1
15.10.2012 Американцы вкладывают $3 млн в «Стартап Афишу» 1
11.07.2012 «РВК» и Московский посевной фонд отобрали инвесторов для вложений в московские стартапы 2
28.09.2011 В Москве прошла встреча на тему поддержки инновационных ИТ-стартапов 1
11.12.2008 Москва раздаст стартапам 800 млн руб 2
22.05.2008 Инвестор Skype вложился в русский ИТ-стартап 1
28.08.2006 Объявлен конкурс инноваций "Проект на миллионы!" 1

Публикаций - 41, упоминаний - 45

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3303 12
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 29 5
Microsoft Corporation 25285 5
VK - Mail.ru Group 3536 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4558 3
Google LLC 12298 2
Ubirator - Убиратор 9 2
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 13 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 2
Meta Platforms - Facebook 4543 2
Онлайн патент - Online Patent 21 1
GeoCV 6 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 54 1
Flant - Флант 154 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 280 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
TraceAir 3 1
Altair Engineering 29 1
UVL Robotics - ЮВЛ Роботикс 2 1
Quintura Search 34 1
Setec - СиТек 29 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 33 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 501 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 262 1
Сигма.Инновации 1 1
Микробор Технолоджи 7 1
Phishman - Фишман 16 1
sBoard - Эсборд 7 1
Kleek - Resto Pay - Ресто Пэй 3 1
HemoTech AI - Гемотэк 1 1
BarterGo - Го Бартер 1 1
Solvt AI - Солвт 1 1
Винторог 3 1
NeuroSMM 1 1
EmplyFlow - Эмплифлоу 1 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - DigitalKassa - ЦИБ 2 1
Мобильные Инновации 11 1
Реляционное программирование 8 1
РВК - Российская венчурная компания 557 10
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 97 6
Runa Capital 158 4
Kama Flow - КФ Венчурс 22 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 3
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Rye, Man and Gor Securities - RMG - Рай Ман энд Гор Секьюритиз - РМГ 8 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1800 2
Starta Ventures - венчурный фонд 17 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
Venture Capital 40 1
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 3 1
ЯКласс 68 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Access Industries 37 1
Vostok New Ventures 10 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Fastlane Ventures 35 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Emery Capital 5 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
AltaIR Capital 14 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
NP Capital 2 1
Finshi Capital 1 1
Viman Capital 1 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
the Untitled Venture 3 1
Startup Lab - Российский венчурный фонд 5 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 1
Phystech Ventures 14 1
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 6 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2739 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 3
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
МИК - Московский инновационный кластер 169 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 439 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 528 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 436 1
ФРИИ Акселератор 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 5
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 675 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4932 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 3
Оцифровка - Digitization 4936 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 635 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5147 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1628 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1747 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Wiki - Вики - режим Википедии 255 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan Inventory 4 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 3
Microsoft SQL Server Express 24 2
Google Android 14749 2
C/C++ - Язык программирования 849 1
LinguaLeo 29 1
Яндекс.Практикум 71 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Yandex Object Storage 15 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 38 1
МИК - Московский акселератор 36 1
Smart Board 49 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 149 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 104 1
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 17 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
FreePik 1462 1
Теамо - Teamo 13 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - Точка маркетплейсы 16 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - 24AI 5 1
Ем Полимер 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7388 1
Apple iPad 3943 1
Apple iOS 8286 1
Linux OS 10962 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 623 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1431 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 205 1
Stafory - робот Вера 355 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 132 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 326 1
Костров Алексей 8 6
Гурьев Василий 8 5
Рябенький Игорь 17 3
Фурсин Алексей 158 3
Теплов Олег 31 3
Дашков Сергей 5 2
Попова Алена 6 2
Алексеева Елена 22 2
Никишкин Никита 5 2
Сергунина Наталья 372 2
Акиншина Алина 10 1
Волотовская Елена 43 1
Румянцев Александр 17 1
Басов Алексей 115 1
Горячкин Алексей 6 1
Морозов Андрей 48 1
Клименко Андрей 6 1
Зюзин Андрей 12 1
Завадских Андрей 14 1
Бернер Михаил 13 1
Прянишников Николай 311 1
Белых Николай 1 1
Васильев Владимир 39 1
Козлов Владимир 6 1
Якубенко Антон 1 1
Бергельсон Дмитрий 3 1
Полехин Виталий 3 1
Боровиков Игорь 135 1
Агамирзян Игорь 74 1
Барановский Игорь 10 1
Shoifot Igor - Шойфот Игорь 2 1
Шевченко Инна 2 1
Магдануров Гайдар 23 1
Черникова Алевтина 47 1
Куликов Вадим 3 1
Кривовязь Глеб 1 1
Соколов Кирилл 40 1
Унароков Тимур 2 1
Яровой Богдан 2 1
Устименко Антон 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 26
Россия - РФ - Российская федерация 157671 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 6
Европа 24656 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3228 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
США - Нью-Йорк 3153 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2125 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 1
США - Колорадо - Боулдер 83 1
Казахстан - Республика 5817 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3290 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1319 1
Израиль 2785 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Испания - Мадрид 175 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3400 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1890 1
Украина 7802 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1657 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 647 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 977 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - УФО - Челябинская область 1405 1
Кипр - Республика 579 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Латвия - Латвийская Республика 827 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 435 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 393 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 24
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 5
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 5
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 573 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 17 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 44 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Английский язык 6880 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Forbes - Форбс 917 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 86 2
Apps4All 26 1
Crunchbase 74 1
Rusbase 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
Сбер - SberZ 2 1
Сбер - SberStudent 7 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 18 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 286 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МЭИ - Московский энергетический институт 159 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 152 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
BRICS Solutions Awards 5 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще