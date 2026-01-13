Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы

Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов 1

В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса 2

Ubirator привлек инвестиционный займ от Moscow Seed Fund 1

В Москве запустили сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы 1

Российский стартап по управлению патентами через интернет привлек 22 миллиона 1

Softline Seed Fund вложился в систему защиты корпоративных пользователей от фишинга PhishMan 1

Pulsar Venture Capital вложился в сервис для опросов Agelon 1

iTMan выпустил новую версию iTMan Inventory 1

iTMan Inventory позволяет вести историю изменений корпоративного ПО 1

Платформа по доставке электронных газет и журналов на мобильные устройства iPressPad привлекла инвестиции 1

Облачная платформа для учета программных активов СМБ ITMan привлекла инвестиции 1

Moscow Seed Fund подвел итоги конкурса по отбору частных инвесторов для совместного финансирования стартапов 1

В Москве состоится Международный форум разработчиков Apps4All 1