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Yandex Cloud запустила программу поддержки ИТ-стартапов

Облачная платформа Yandex Cloud расширила партнерскую программу Yandex Cloud Boost для акселераторов, венчурных фондов и бизнес-ангелов. Их стартапы-участники, разрабатывающие ИТ-проекты, смогут получить увеличенный грант на сервисы Yandex Cloud для развития своих технологических продуктов на эксклюзивных условиях. Решение о предоставлении гранта до 5 млн руб. будет приниматься в зависимости от рыночного и технологического потенциала стартапов.

В рамках программы компании из акселераторов и венчурных фондов смогут воспользоваться сервисами «Яндекса» и партнеров. Например, найти разработчиков, тестировщиков и других технических специалистов-выпускников в «Яндекс практикуме». Помимо этого, участники получат приоритетную техническую поддержку, индивидуальные консультации с архитекторами Yandex Cloud и доступ к закрытому тестированию сервисов платформы.

С помощью облачных сервисов Yandex Cloud стартапы смогут не только снизить затраты на ИТ-инфраструктуру, но и быстро масштабировать вычислительные ресурсы под нагрузку, безопасно хранить и обрабатывать данные, бесшовно переходить от разработки продукта к его коммерческой эксплуатации. Например, хостить статические сайты в Yandex Object Storage или развернуть системы внутренней аналитики продукта в Yandex Managed Service for ClickHouse.

«Вместе с акселераторами и венчурными фондами мы вкладываемся в развитие новых ИТ-проектов и создаем экосистему, которая закрывает базовые потребности молодых компаний на старте. Стартапы получают ресурсы для развития инфраструктуры, экспертизу и доступ к уникальным технологиям «Яндекса», чтобы легко развивать свои продукты, быстро внедрять технологии искусственного интеллекта, надежно запускать проекты в эксплуатацию», – сказал руководитель программы Yandex Cloud Boost Никита Ражев.

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Безопасность

К программе уже присоединилось более 50 организаций, среди которых: Startech.vc, бизнес-инкубатор «Ингрия», ФРИИ, венчурный клуб «Синдикат», MUIV.Lab, Phystech Ventures, Moscow Seed Fund, Astana Hub, Kama Flow и Венчурный фонд НТИ, Startup Lab, Solyanka и другие заметные игроки стартап-рынка.

С момента запуска программы Cloud Boost в ней приняли участие более 1 тыс. компаний. В рамках программы были выданы гранты на общую сумму 225 млн руб.

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