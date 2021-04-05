Фонд развития венчурного инвестирования выделит по 500 тыс. рублей лидерам программы «Московский акселератор»

Фонд развития венчурного инвестирования (Moscow Seed Fund) выделит гранты лучшим участникам программы «Московский акселератор». Помощь получат стартапы трех отраслевых треков программы — в области строительства, инжиниринга и банковских технологий. Трех обладателей грантов определит жюри, они станут победителями в номинации «Наиболее инвестиционно привлекательный проект» и получат по ₽500 тыс.

«Участники «Московского акселератора» уже запустили свыше 180 пилотных проектов и привлекли ₽238,6 млн инвестиций. Дополнительная финансовая помощь повысит устойчивость компаний на рынке и позволит привлечь следующий раунд венчурного инвестирования. Полученные средства стартап сможет потратить на привлечение клиентов или развитие своего продукта», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Помощь получат стартапы трех отраслевых треков программы — в области строительства, инжиниринга и банковских технологий

Трек в сфере строительства (BuildTech) стартовал 11 ноября 2020 г. Заявки на участие подали более 390 инновационных компаний, из которых было выбрано 30 проектов. Демодень трека (когда будут представлены разработки и стартапы) состоится 22 апреля 2021 г.

Трек в области инжиниринга (EngineeringTech) начался 4 декабря 2020 г. Он посвящен передовым подходам к разработке и внедрению ИТ-продуктов в сфере промышленного инжиниринга. Демо-день запланирован на 12 мая 2021 г.

Прием заявок на трек в сфере банковских и маркетинговых технологий (FutureBank) завершится 8 апреля 2021 г.

Программу «Московский акселератор» запустили в ноябре 2019 г. Ее реализует Агентство инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Проекту удалось объединить на одной площадке представителей бизнеса, стартап-сообществ и Правительства Москвы для развития перспективных инновационных решений и поддержки технологических компаний. За первый год работы появилось семь отраслевых треков с ведущими отечественными и зарубежными корпорациями. В этом году программа стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации «Решения для бизнеса». Международное жюри признало ее социально-экономическим и технологическим прорывом.

Агентство инноваций Москвы объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в столице.

Фонд развития венчурного инвестирования создан Правительством Москвы с целью развития благоприятной среды для венчурного инвестирования. Фонд предоставляет инновационным проектам гранты и льготные займы.