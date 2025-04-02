Softline - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен

«Инферит ИТМен» — российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. Решение помогает навести порядок в хаотичных и разрозненных данных об ИТ-активах и является агрегатором «очищенных» данных для ITSM, ITAM, SAM. Система применяется в комплексных проектах с 2011 года и является альтернативой зарубежным продуктам по инвентаризации и учету, ушедших с российского рынка Lansweeper, FusionInventory и другим.