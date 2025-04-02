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Softline Инферит iTMan iTMan24 ИТМен

Softline - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен

«Инферит ИТМен» — российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. Решение помогает навести порядок в хаотичных и разрозненных данных об ИТ-активах и является агрегатором «очищенных» данных для ITSM, ITAM, SAM. Система применяется в комплексных проектах с 2011 года и является альтернативой зарубежным продуктам по инвентаризации и учету, ушедших с российского рынка Lansweeper, FusionInventory и другим.

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в качестве истца (1) на сумму 4 000 ₽

02.04.2025 «Инферит» выпустил версию 6.0 системы инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» 1
24.03.2025 Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит» 1
26.02.2025 «Инферит» анонсировала обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» 1
18.02.2025 Softline может заплатить 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 1
21.12.2023 Олег Тремзин, Softline: За этот год значительный рост и развитие показали направления, связанные с техподдержкой и аутсорсингом 1
03.02.2023 «Норникель» оптимизирует управление программными активами при помощи ГК Softline 1
08.12.2022 В России построят ИБ-вертикаль под контролем ФСБ 1
28.10.2022 Softline представила новую платформу по сбору данных в режиме реального времени 1
17.01.2022 Softline внесла продукт iTMan Discovery в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных 1
29.06.2015 Softline защитила персональные данные пациентов Краснодарской краевой клинической больницы №1 1
10.12.2014 iTMan выпустил новую версию iTMan Inventory 1
25.08.2014 iTMan Inventory позволяет вести историю изменений корпоративного ПО 2
08.08.2014 iTMan24 сможет более детально анализировать ИТ-активы 2
03.07.2014 iTMan24 займется инвентаризацией аппаратного обеспечения в «облаке» 3
03.06.2013 Облачная платформа для учета программных активов СМБ ITMan привлекла инвестиции 1
04.06.2012 Softline внедрила Software Asset Management в «Нижневартовской ГРЭС» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2898 16
Microsoft Corporation 24741 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 2
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 130 2
Код Безопасности 634 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 1
InfoWatch - Инфовотч 1031 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 459 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 1
InnoSTage - Инностейдж 151 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 1
Ланит Омни 65 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 967 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 253 1
Cisco Systems 5137 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Citrix Systems 819 1
Huawei 3979 1
Oracle Corporation 6738 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Broadcom - VMware 2390 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Dell EMC 5038 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 336 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 303 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 32 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks 17 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
Softline Holding - Noventiq 63 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс 3 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 511 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7461 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1051 1
Интер РАО - Нижневартовская ГРЭС 3 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 725 1
Тетис Кэпитал - Tethys 22 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 31 5
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NVision Барьер 664 1
Linux OS 10118 1
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Docker - Платформа распределённых приложений 345 1
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FreePik 1071 1
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Трусов Данила 2 2
Алексеева Елена 22 1
Разуваев Владимир 18 1
Костров Алексей 8 1
Касперская Наталья 294 1
Кузнецов Станислав 133 1
Янкин Андрей 35 1
Воронцов Алексей 15 1
Гончаров Павел 4 1
Сушко Павел 1 1
Минаков Дмитрий 1 1
Салтыков Евгений 2 1
Сидоров Сергей 24 1
Андрейко Андрей 2 1
Сазонов Анатолий 1 1
Гурев Василий 1 1
Савчук Артем 2 1
Тремзин Олег 12 1
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