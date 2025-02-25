Softline Инферит Billogic Platform
BillogicPlatform - разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит»
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2850 2
|1С 8272 1
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 242 3
|Softline - Инферит - Инферит Биллинг 3 2
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2288 1
|1С:ERP Управление предприятием 561 1
|Кузнецова Ирина 25 3
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