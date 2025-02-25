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Softline Инферит Billogic Platform


BillogicPlatform - разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит»


25.02.2025 BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С» 1
07.10.2024 «Инферит» (ГК Softline) запускает проект «Billogic Джет» для пилотирования BillogicPlatform 3
03.09.2024 «Инферит» анонсировала биллинговую платформу Billogic 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2850 2
8272 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1961 3
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 741 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7148 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3563 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7469 1
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1716 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 242 3
Softline - Инферит - Инферит Биллинг 3 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2288 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145478 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6178 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5999 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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