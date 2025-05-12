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Анохин Николай



12.05.2025 Николай Анохин назначен техническим директором софтверных решений «Инферит» 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Анохин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

IPC2U 15 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 1
Softline - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 17 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4969 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 389 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
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