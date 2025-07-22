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Softline Софтлайн Технологии Инферит iTMan iTMan24 ИТМен

Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен

«Инферит ИТМен» — российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. Решение помогает навести порядок в хаотичных и разрозненных данных об ИТ-активах и является агрегатором «очищенных» данных для ITSM, ITAM, SAM. Система применяется в комплексных проектах с 2011 года и является альтернативой зарубежным продуктам по инвентаризации и учету, ушедших с российского рынка Lansweeper, FusionInventory и другим.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 «Инферит» представил обновленную версию ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» 1
10.06.2025 ГК Softline разработала коннектор CMDB DataBridge между системой «Инферит ИТМен» и платформой SimpleOne для получения актуальных данных об ИТ-оборудовании 1
29.05.2025 «Инферит» обновил ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» до версии 6.1 1
12.05.2025 Николай Анохин назначен техническим директором софтверных решений «Инферит» 1
02.04.2025 «Инферит» выпустил версию 6.0 системы инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» 1
24.03.2025 Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит» 1
26.02.2025 «Инферит» анонсировала обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» 1
18.02.2025 Softline может заплатить 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 1
21.12.2023 Олег Тремзин, Softline: За этот год значительный рост и развитие показали направления, связанные с техподдержкой и аутсорсингом 1
03.02.2023 «Норникель» оптимизирует управление программными активами при помощи ГК Softline 1
08.12.2022 В России построят ИБ-вертикаль под контролем ФСБ 1
28.10.2022 Softline представила новую платформу по сбору данных в режиме реального времени 1
17.01.2022 Softline внесла продукт iTMan Discovery в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных 1
29.06.2015 Softline защитила персональные данные пациентов Краснодарской краевой клинической больницы №1 1
10.12.2014 iTMan выпустил новую версию iTMan Inventory 1
25.08.2014 iTMan Inventory позволяет вести историю изменений корпоративного ПО 2
08.08.2014 iTMan24 сможет более детально анализировать ИТ-активы 2
03.07.2014 iTMan24 займется инвентаризацией аппаратного обеспечения в «облаке» 3
03.06.2013 Облачная платформа для учета программных активов СМБ ITMan привлекла инвестиции 1
04.06.2012 Softline внедрила Software Asset Management в «Нижневартовской ГРЭС» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3071 20
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 3
Microsoft Corporation 24987 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 168 2
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 139 2
Код Безопасности 661 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5100 1
InfoWatch - Инфовотч 1055 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 480 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1164 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 159 1
InnoSTage - Инностейдж 168 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 37 1
Ланит Омни 65 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1050 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 276 1
Cisco Systems 5175 1
Softline - Develonica - Девелоника 141 1
Citrix Systems 828 1
Huawei 4075 1
Oracle Corporation 6790 1
IBM - International Business Machines Corp 9494 1
Broadcom - VMware 2427 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 77 1
Softline - Polymatica - Полиматика 181 1
Dell EMC 5056 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 517 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 359 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 938 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 324 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 37 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production 28 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 67 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс 3 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 168 1
IPC2U 15 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 345 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7812 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1254 1
Интер РАО - Нижневартовская ГРЭС 4 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Тетис Кэпитал - Tethys 23 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 39 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4583 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12317 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2863 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3274 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5129 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4679 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 216 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 87 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 306 1
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SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 252 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31054 4
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2490 2
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3262 2
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Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1536 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1057 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8271 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3256 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1189 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 318 8
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan Inventory 4 4
Linux OS 10536 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan Discovery 3 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 151 3
Microsoft SQL Server Express 24 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 124 2
Microsoft Windows 16053 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1697 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 154 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 298 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 268 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 284 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 148 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1434 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 65 1
NVision Барьер 694 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
Docker - Платформа распределённых приложений 392 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 307 1
Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
FreePik 1236 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne No-Code Developer - SimpleOne low-code и GenAI-платформа 2 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 51 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Billogic Platform 6 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 27 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 15 1
Гурьев Василий 8 6
Трусов Данила 5 5
Алексеева Елена 22 1
Разуваев Владимир 18 1
Костров Алексей 8 1
Касперская Наталья 299 1
Кузнецов Станислав 141 1
Янкин Андрей 36 1
Воронцов Алексей 15 1
Гончаров Павел 5 1
Сушко Павел 1 1
Минаков Дмитрий 1 1
Салтыков Евгений 2 1
Сидоров Сергей 24 1
Андрейко Андрей 2 1
Сазонов Анатолий 1 1
Гурев Василий 1 1
Савчук Артем 2 1
Тремзин Олег 12 1
Боровиков Игорь 132 1
Сергиенко Игорь 15 1
Сашин Геннадий 7 1
Улогов Артем 1 1
Анохин Николай 1 1
Чуканов Сергей 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2099 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 258 1
Финляндия - Финляндская Республика 3633 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 623 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1000 1
Кипр - Республика 571 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 249 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14460 10
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25163 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 532 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11432 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2712 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5664 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30781 2
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Металлы - Никель - Nickel 343 1
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Теллур - Tellurium - химический элемент 25 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6622 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2527 1
ИнфоКом 112 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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