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Softline Софтлайн Технологии Инферит iTMan iTMan24 ИТМен
«Инферит ИТМен» — российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. Решение помогает навести порядок в хаотичных и разрозненных данных об ИТ-активах и является агрегатором «очищенных» данных для ITSM, ITAM, SAM. Система применяется в комплексных проектах с 2011 года и является альтернативой зарубежным продуктам по инвентаризации и учету, ушедших с российского рынка Lansweeper, FusionInventory и другим.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 4 000 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Гурьев Василий 8 6
|Трусов Данила 5 5
|Алексеева Елена 22 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Костров Алексей 8 1
|Касперская Наталья 299 1
|Кузнецов Станислав 141 1
|Янкин Андрей 36 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Гончаров Павел 5 1
|Сушко Павел 1 1
|Минаков Дмитрий 1 1
|Салтыков Евгений 2 1
|Сидоров Сергей 24 1
|Андрейко Андрей 2 1
|Сазонов Анатолий 1 1
|Гурев Василий 1 1
|Савчук Артем 2 1
|Тремзин Олег 12 1
|Боровиков Игорь 132 1
|Сергиенко Игорь 15 1
|Сашин Геннадий 7 1
|Улогов Артем 1 1
|Анохин Николай 1 1
|Чуканов Сергей 101 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3384 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 401 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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