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«Инферит» выпустил версию 6.0 системы инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) представил обновленную версию системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Релиз 6.0 включает комплексные улучшения функционала по анализу программного обеспечения, новые инструменты для группировки данных в отчетах и оптимизированный пользовательский интерфейс. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В новой версии «Инферит ИТМен» расширен функционал сбора данных об объектах ПО. Система фиксирует наименование, версию и описание каждого файла программного обеспечения. Доработке подвергся механизм учета установленного ПО — «Инферит ИТМен» теперь дифференцирует «количество устройств, на которых установлено ПО» и «количество объектов ПО на устройствах». Это техническое решение обеспечивает ИТ-департаментам точную аналитику по составу программных активов в инфраструктуре и формирует основу для контроля и оптимизации лицензирования.

В модуле «Библиотека ПО» реализована возможность просмотра информации о составе пакета, к которому относится программа, а также улучшено управление задачами обогащения и распознавания программного обеспечения.

Пользовательский интерфейс также улучшен: внедрены интерактивные подсказки в ключевых разделах системы, оптимизированы фильтры в модуле «Анализ данных» и реализована многоуровневая система тегов для агентов, что упрощает процессы фильтрации и аналитической обработки данных.

«Мы стремимся предоставить ИТ-подразделениям максимально точные и детализированные данные о программном обеспечении для принятия обоснованных решений по управлению ИТ-активами. Версия 6.0 “Инферит ИТМен” значительно расширяет возможности контроля и анализа ПО, а также повышает комфорт пользователей благодаря улучшенному интерфейсу», — отметил Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен».

Обновление доступно всем клиентам «Инферит ИТМен» с 3 марта 2025 г. Для полноценного использования всех возможностей рекомендуется обновить агенты до версии 6.0.

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