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Трусов Данила
|26.02.2025
|«Инферит» анонсировала обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» 1
Трусов Данила и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2874 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
|Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 251 1
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