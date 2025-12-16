Разделы

SimpleOne и «Инферит ИТМен» объявили о технологическом партнерстве

Разработчик ПО «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) подписали соглашение о технологическом партнерстве. Это позволит «Инферит ИТМен» размещать собственные решения, разработанные на базе платформы SimpleOne, на маркетплейсе компании-вендора.

Цель партнерства — создать взаимодействие двух решений, которое закроет максимально широкий спектр задач рынка: от учета и инвентаризации до управления конфигурациями, процессами и сложными ИТ-ландшафтами. Новое решение объединит возможности системы учета, инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» и модуля CMDB ESM-платформы SimpleOne.

Взаимодействие систем будет решать сразу несколько задач, которые сейчас компаниям приходится закрывать по отдельности или собирать под каждый проект заново: автоматизированный сбор и дискаверинг оборудования; агрегация данных в едином окне; передача информации в CMDB; формирование целостной картины ИТ-ландшафта — от «железа» и сетевого оборудования до ПО, лицензирования и связанных затрат.

«На рынке давно назрела потребность в едином мощном решении, которое объединяет управление ИТ-активами, CMDB и практики корпоративного сервис-менеджмента. Наше партнерство с SimpleOne позволяет соединить лучшие подходы, накопленные обеими компаниями, и создать продуктовый пак enterprise-уровня, который комплексно решает задачи бизнеса. Мы уверены, что это решение станет стандартом качества на рынке и задаст новую планку для экосистем управления ИТ-инфраструктурой», — отметил Данила Трусов, директор «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Наше технологическое партнерство с “Инферит ИТМен” дает российским компаниям возможность перейти на технологически выверенный подход к управлению ИТ‑ландшафтом — от учета активов до сервис-менеджмента. Совместно с партнерами мы стремимся создавать инструменты, которые помогут организациям быстрее принимать обоснованные решения и устойчиво развивать свою инфраструктуру, сократив время на интеграции и внедрение решений», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Взаимодействие двух решений сможет упростить компаниям работу с ИТ-инфраструктурой благодаря изначальной совместимости компонентов и единому подходу к данным. Это сократит время на подбор инструментов под проект и уменьшит объем интеграционных работ.

Для рынка появится возможность использовать готовую связку решений без необходимости повторно собирать архитектуру из отдельных элементов для каждого внедрения. Это позволит быстрее запускать проекты и сфокусироваться на прикладных задачах заказчиков.

