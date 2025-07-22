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«Инферит» представил обновленную версию ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) выпустил обновленную версию системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» 6.2. Теперь пользователям доступны автоматическая отправка отчетов по email, расширенные инструменты сетевой инвентаризации и оптимизированный интерфейс. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Версия «Инферит ИТМен» 6.2 представляет ряд улучшений. Например, автоматическая отправка отчетов на электронную почту. Пользователи могут настроить регулярную отправку сохраненных отчетов с любой периодичностью, что обеспечит их актуальной информацией о состоянии ИТ-инфраструктуры и упростит ее контроль. Статус отправки отчетов отображается в разделе «Мои отчеты».

В разделе «История изменений ПО» появилась возможность фильтровать ИТ-активы по месяцам и кварталам. Это поможет ИТ-специалистам быстрее анализировать изменения в инфраструктуре за нужный период. Улучшено отображение истории изменений программного обеспечения — теперь для ПО в качестве даты события используется дата создания записи, что обеспечивает более точную хронологию изменений.

Также в «Инферит ИТМен» 6.2 усилены инструменты сетевой инвентаризации. Добавлена поддержка протокола SSDP/UPnP для автоматического обнаружения сетевых устройств, включая роутеры, проекторы и другое оборудование с сетевым подключением. Реализована возможность сбора данных по сетевой инвентаризации Windows с Linux, что расширяет гибкость развертывания системы в многофилиальной ИТ-инфраструктуре.

В правилах обогащения данных добавлены условия сравнения «больше/меньше» для чисел, версий и дат. Это дает возможность точнее настраивать классификацию устройств и программного обеспечения. Улучшен и интерфейс системы: обновлен дизайн таблиц для более удобного отображения данных.

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Переработан раздел администрирования. Общие настройки разделены на тематические блоки с разными вкладками, что позволяет вносить изменения в систему точечно, не затрагивая все настройки сразу.

«В версии 6.2 большое внимание уделено автоматизации. Система может самостоятельно отправлять отчеты по email, а расширенные возможности сетевой инвентаризации помогают быстрее обнаруживать новое оборудование даже в многофилиальной ИТ-инфраструктуре. Улучшая наш продукт, мы стремимся к сокращению времени ИТ-подразделений на рутинные операции, чтобы команды могли решать более важные стратегические задачи», — отметил Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (ГК Softline).

Обновление доступно всем клиентам «Инферит ИТМен». Для полноценного использования улучшенного функционала рекомендуется обновить агенты до версии 6.2.

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