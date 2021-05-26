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UPnP Universal Plug and Play Набор сетевых протоколов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.05.2021 Полезное приложение для iPhone запускается, только если написать о нем хороший отзыв с высокой оценкой

Приложение-попрошайка» В каталоге Apple App Store появилось приложение, которое не запустится до тех пор, пока пользователь не поставит ей высокую оценку. Как пишет The Verge, программа под названием UPNP Xtreme при первом же запуске выводит окно отправки отзыва, и у пользователей есть два варианта – либо оценить ее как минимум на три балла из пяти, либо закрыть его навсегда. UPNP Xt
31.03.2004 Nokia и Matsushita вошли в руководство UPnP Forum

Корпорация по ведрению UPnP (UPnP Implementers Corporation) и Ассоциация UPnP Forum объявили сегодня о том, что компании Nokia и Matsushita Electric вошли в организационный комитет UPnP Forum.

21.12.2001 Microsoft признала "дыру" в XP

о небрежность при их разработке. ”Лазейка” раскрывается при запуске службы Universal Plug and Play (UPNP), используемой для автоматического подключения и настройки удаленных периферийных устрой
25.10.2000 Sun присоединилась к Universal Plug and Play Forum корпорации Microsoft

Sun Microsystems присоединилась к группе компаний, состоящих в Universal Plug and Play Forum (UPnP), созданный корпорацией Microsoft, сообщает Cnet. UPnP ведет разработки технологии Plug and Play, которая конкурирует с технологией Jini от Sun. Кертис Сасаки (Curtis Sasaki), дирек
25.10.2000 Sun присоединилась к Universal Plug and Play Forum корпорации Microsoft

Sun Microsystems присоединилась к группе компаний, состоящих в Universal Plug and Play Forum (UPnP), созданный корпорацией Microsoft, сообщает Cnet. UPnP ведет разработки технологии Plug and Play, которая конкурирует с технологией Jini от Sun. Кертис Сасаки (Curtis Sasaki), дирек
16.06.2000 Intel анонсировала Universal Plug and Play SDK для Linux

Intel объявила о предстоящем выпуске этим летом пакета ПО для производителей оборудования, который позволит им использовать стандарт Universal Plug and Play при разработке Интернет-совместимых устройств, домашних сетевых шлюзов, маршрутизаторов и другого оборудования. Устройства, совместимые с этим стандартом, дают системе л
13.03.2000 Домашние сети Universal Plug and Play от Microsoft не будут нуждаться в компьютерах

Различные компании предлагают концепции домашних сетей, во главе которых стоит компьютер, управляющий всеми задачами. Однако, корпорация Microsoft в этом плане пошла дальше. Её технология, названная Universal Plug and Play, не нуждается в компьютере. Каждый из компонентов домашней сети от Microsoft будет иметь микрочип с единым управлением от простого WebTV-устройства с предустановленным П
30.12.1999 Cisco Systems вступила в группу Universal Plug and Play Forum

Компания Cisco Systems анонсировала свое вступление в Universal Plug and Play (UPnP) Forum http://www.upnp.org, промышленную группу, чья деятельность нацелена на раз
03.11.1999 Microsoft разрабатывает стандарт Universal Plug and Play (UPNP)

Организовывается комитет новых стандартов, в который, помимо Microsoft, войдут Compaq Computer, Hewlett-Packard, Intel, Philips, Siemens, Sony, Thomson и Honeywell. UPNP предназначен для соединения многих устройств в домашней сети. Комитет будет определять состав подкомиссий, которые займутся конкретным воплощением нового стандарта в устройствах производст

Публикаций - 95, упоминаний - 106

UPnP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 21
Intel Corporation 12811 12
Sony 6739 9
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Philips 2099 8
TRENDnet 88 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
Cisco Systems 5372 6
Apple Inc 13156 6
Motorola Solutions - Pelco 69 5
Samsung Electronics 11065 5
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Netgear 253 4
Dell EMC 5180 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
TP-Link - ТП-Линк 231 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
HTC Corporation 1512 3
Lenovo Motorola 3566 3
D-Link - Д-Линк Трейд 395 3
Foxconn - Linksys 109 3
Realtek Semiconductor 66 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 3
DViCO 12 3
Western Digital Corporation - WDC 589 3
Canon 1439 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 2
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 2
Adobe Systems 1597 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Digma 251 2
Skyworth Group - Skyworth Digital 38 2
InFocus 70 2
Carl Zeiss AG 307 4
UPS 216 2
Boeing 1031 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
UMA - United Music Agency 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Композит 99 1
American Dynamics 14 1
Стример НПО 24 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Минобороны РФ - Оборонлогистика 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
Электрокабель 13 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 33
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 31
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 28
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 24
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 23
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 22
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 22
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 21
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 21
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 21
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 17
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 17
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 16
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 16
DLNA - Digital Living Network Alliance 470 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 13
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 13
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 12
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 12
Linux OS 11533 15
Microsoft Windows 16882 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 11
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Apple iTunes Store 1118 8
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 8
Nokia Nseries 538 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Google Android 15244 7
Oracle Java - язык программирования 3469 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 6
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 6
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 6
Nokia Symbian OS 1411 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 5
Apple iOS 8583 5
Apple macOS 2419 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 5
Apple iPhone 6 4861 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 4
Microsoft Windows Server 2003 571 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 38 4
Broadcom BCM chip 65 4
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 4
ZyXEL Keenetic 50 4
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 4
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 4
Acer Stream 7 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
WordPress Foundation - WordPress 255 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Демидов Михаил 134 2
Генина Надежда 6 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 1
Tuhy David - Тахи Дэвид 4 1
Dryoff Holger - Дриоф Холгер 2 1
Pastor Adrian - Пастор Адриан 2 1
Грибков Виктор 1 1
Lock Tony - Лок Тони 2 1
Cooper Russ - Купер Расс 4 1
Burns Louis - Бернс Луис 13 1
Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 1
Tiemann Michael - Тиманн Майкл 5 1
Аюпов Илья 2 1
Welsh Jim - Уэлш Джим 6 1
Pescatore John - Пескаторе Джон 10 1
Назаренко Ирина 50 1
Vanjoki Anssi - Ваньоки Ансси 32 1
Трусов Данила 26 1
Szulik Matthew - Жулик Мэтью 13 1
Shu Shawn - Шу Шон 3 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Европа 24964 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Канада 5082 3
Китай - Тайвань 4245 3
Украина 7928 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Индия - Bharat 5870 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
США - Калифорния 4829 1
Таиланд - Королевство 926 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 1
Европа Западная 1496 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
США - Коннектикут 172 1
США - Северная Каролина 328 1
Германия - Бавария - Нюрнберг 40 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Закон Мура - Moore's law 214 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Английский язык 7030 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Bloomberg 1627 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
TorrentFreak (TF) 159 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Verge - Издание 619 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Sensor Tower 16 1
In-Stat 115 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Gartner - Гартнер 3658 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Intel Developer Forum - IDF 317 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Cisco Connect 5 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

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