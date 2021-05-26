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UPnP Universal Plug and Play Набор сетевых протоколов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|26.05.2021
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Полезное приложение для iPhone запускается, только если написать о нем хороший отзыв с высокой оценкой
Приложение-попрошайка» В каталоге Apple App Store появилось приложение, которое не запустится до тех пор, пока пользователь не поставит ей высокую оценку. Как пишет The Verge, программа под названием UPNP Xtreme при первом же запуске выводит окно отправки отзыва, и у пользователей есть два варианта – либо оценить ее как минимум на три балла из пяти, либо закрыть его навсегда. UPNP Xt
|31.03.2004
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Nokia и Matsushita вошли в руководство UPnP Forum
Корпорация по ведрению UPnP (UPnP Implementers Corporation) и Ассоциация UPnP Forum объявили сегодня о том, что компании Nokia и Matsushita Electric вошли в организационный комитет UPnP Forum.
|21.12.2001
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Microsoft признала "дыру" в XP
о небрежность при их разработке. ”Лазейка” раскрывается при запуске службы Universal Plug and Play (UPNP), используемой для автоматического подключения и настройки удаленных периферийных устрой
|25.10.2000
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Sun присоединилась к Universal Plug and Play Forum корпорации Microsoft
Sun Microsystems присоединилась к группе компаний, состоящих в Universal Plug and Play Forum (UPnP), созданный корпорацией Microsoft, сообщает Cnet. UPnP ведет разработки технологии Plug and Play, которая конкурирует с технологией Jini от Sun. Кертис Сасаки (Curtis Sasaki), дирек
|25.10.2000
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Sun присоединилась к Universal Plug and Play Forum корпорации Microsoft
Sun Microsystems присоединилась к группе компаний, состоящих в Universal Plug and Play Forum (UPnP), созданный корпорацией Microsoft, сообщает Cnet. UPnP ведет разработки технологии Plug and Play, которая конкурирует с технологией Jini от Sun. Кертис Сасаки (Curtis Sasaki), дирек
|16.06.2000
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Intel анонсировала Universal Plug and Play SDK для Linux
Intel объявила о предстоящем выпуске этим летом пакета ПО для производителей оборудования, который позволит им использовать стандарт Universal Plug and Play при разработке Интернет-совместимых устройств, домашних сетевых шлюзов, маршрутизаторов и другого оборудования. Устройства, совместимые с этим стандартом, дают системе л
|13.03.2000
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Домашние сети Universal Plug and Play от Microsoft не будут нуждаться в компьютерах
Различные компании предлагают концепции домашних сетей, во главе которых стоит компьютер, управляющий всеми задачами. Однако, корпорация Microsoft в этом плане пошла дальше. Её технология, названная Universal Plug and Play, не нуждается в компьютере. Каждый из компонентов домашней сети от Microsoft будет иметь микрочип с единым управлением от простого WebTV-устройства с предустановленным П
|30.12.1999
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Cisco Systems вступила в группу Universal Plug and Play Forum
Компания Cisco Systems анонсировала свое вступление в Universal Plug and Play (UPnP) Forum http://www.upnp.org, промышленную группу, чья деятельность нацелена на раз
|03.11.1999
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Microsoft разрабатывает стандарт Universal Plug and Play (UPNP)
Организовывается комитет новых стандартов, в который, помимо Microsoft, войдут Compaq Computer, Hewlett-Packard, Intel, Philips, Siemens, Sony, Thomson и Honeywell. UPNP предназначен для соединения многих устройств в домашней сети. Комитет будет определять состав подкомиссий, которые займутся конкретным воплощением нового стандарта в устройствах производст
UPnP и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|Sensor Tower 16 1
|In-Stat 115 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
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