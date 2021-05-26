Полезное приложение для iPhone запускается, только если написать о нем хороший отзыв с высокой оценкой Приложение-попрошайка» В каталоге Apple App Store появилось приложение, которое не запустится до тех пор, пока пользователь не поставит ей высокую оценку. Как пишет The Verge, программа под названием UPNP Xtreme при первом же запуске выводит окно отправки отзыва, и у пользователей есть два варианта – либо оценить ее как минимум на три балла из пяти, либо закрыть его навсегда. UPNP Xt