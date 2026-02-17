Разделы

Hawking Stephen Хокинг Стивен


СОБЫТИЯ


17.02.2026 Маск борется за право разработки системы управления роем БПЛА в секретном конкурсе армии США 2
02.07.2025 Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей 1
22.01.2025 Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики 1
30.01.2024 Компания Илона Маска впервые вживила чип в человеческий мозг. Недавно ее обвиняли в жестоком обращении с животными 2
11.10.2022 Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства 2
08.09.2022 X-Com подвела итоги первого полугодия 2022 года 1
13.01.2022 Вселенная сама может нарушать законы физики 1
20.08.2018 Вытеснение человека. Искусственный интеллект в бизнесе будущего 1
21.03.2018 Как искусственный интеллект ловит преступников и борется с мошенничеством 1
14.03.2018 Стивен Хокинг – достижения главного популяризатора астрофизики 2
14.12.2017 «Болезнь Стивена Хокинга» будут побеждать облачной расшифровкой генома 2
27.02.2017 В Microsoft Research создали приложение для ввода текста движением глаз 1
27.12.2016 Земляне рискнут отправить послание инопланетянам 1
29.08.2016 Пыль не станет помехой для межзвездных полетов 1
16.08.2016 Cognitive Technologies поддержала проект по вовлечению детей с ограниченными возможностями в творческий процесс живописи 1
03.02.2016 Microsoft купила разработчика самообучающейся клавиатуры за $250 млн 2
14.12.2015 Основатель Tesla потратит $1 млрд на спасение человечества от злобного искусственного интеллекта 2
09.02.2015 Участники ReadRate назвали лучшие книги 2014 года 1
24.09.2014 Черные дыры не существуют? 1
27.09.2013 Сине-зеленые водоросли – неведомая угроза здоровью? 1
10.08.2011 Предсказана судьба первой черной дыры Cygnus X-1 1
10.11.2010 В центре Галактики обнаружены огромные газовые облака 1
15.09.2008 Хакеры «сняли штаны» с Большого Адронного Коллайдера 2
07.03.2008 Черная дыра смоделирована в Шотландии 1
09.01.2007 Астрофизик-теоретик собрался в космос 2
21.07.2006 Проблемы общей теории относительности обсудят в Берлине вместо Санкт-Петербурга 2
21.07.2006 Проблемы общей теории относительности обсудят в Берлине вместо Санкт-Петербурга 2
03.07.2006 Стивен Хокинг переворачивает космологию вспять 2
03.07.2006 Стивен Хокинг переворачивает космологию вспять 2
15.06.2004 Тяжеловесы инвестируют в фантастические технологии 2
15.06.2004 Тяжеловесы инвестируют в фантастические технологии 2
19.07.2002 Новый уровень моделирования: Вселенная в компьютере 1
19.07.2002 Новый уровень моделирования: Вселенная в компьютере 1
24.05.2002 Стивен Хокинг потребовал от федеральной комиссии по торговле США остановить публикацию своей новой книги 1

Публикаций - 34, упоминаний - 49

Hawking Stephen и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25339 5
Meta Platforms - Facebook 4555 3
Галактика - Корпорация 1510 3
Google LLC 12350 3
Skyworth Group - Skyworth Digital 32 2
Neuralink 21 2
InFocus 70 2
Intel Communications Group 15 2
Amazon Inc - Amazon.com 3164 2
X Corp - Twitter 2914 2
Intel Corporation 12587 2
HPE SGI - Silicon Graphics 388 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 267 2
Adobe Systems 1574 2
Stripe 31 1
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 1
Zynga Game Network 132 1
Detectum - Детектум 1 1
EuroCase 4 1
Filum - Филум-Про 10 1
Samsung Electronics 10719 1
Alibaba Group 455 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14655 1
Xiaomi 2040 1
Apple Inc 12759 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
HP Inc. 5773 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 886 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 1
Naumen - Наумен 691 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 129 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4606 1
McKinsey & Company Int 281 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
X-Com - Икс ком 173 1
Boeing 1020 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
DoorDash Food Delivery 8 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
Менатеп - Menatep 39 1
LendingClub 10 1
Фонд русского абстрактного искусства 4 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8314 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1108 1
Почта России ПАО 2268 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Газпром ПАО 1427 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2745 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 999 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Tesla Motors 439 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
Газпром нефть 680 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
DST Global - Digital Sky Technologies 227 1
Airbnb 99 1
Naspers 84 1
JD.com - Jingdong Mall 97 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4832 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18813 7
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2268 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25572 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14925 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10064 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3529 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13094 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11200 3
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1050 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7719 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25726 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57561 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5992 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1480 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 3
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 90 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5946 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 2
Электроника - LCOS - Liquid Crystal on Silicon - жидкий кристалл на кремнии 62 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 724 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5794 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10536 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3924 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 2
Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 172 2
Трансивер - Transceiver 140 2
Grid Computing - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 56 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13071 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3744 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1748 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6939 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10371 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32079 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 2
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 2
Hitachi HVS - Hitachi Visualization Suite 5 1
Flickr - Фотохостинг 257 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 436 1
NASA Pioneer Venus 16 1
Hitachi AI Technology 1 1
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 1
OSC - Orbital Sciences - Cygnus - американский автоматический грузовой космический корабль снабжения 14 1
Neuralink - Telepathy 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 2921 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7406 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Apple iPad 3945 1
Google Android 14828 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1420 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1912 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1238 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 228 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 142 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 422 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 201 2
Генина Надежда 6 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Hawking Stephen - Хоукинг Стэфан 2 2
Сюняев Рашид 9 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 359 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Мильнер Юрий 136 2
Thiel Peter - Тиль Питер 32 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 48 1
Livingston Jessica - Ливингстон Джессика 5 1
Пелевис Виктор 1 1
Levine Sergey - Ливайн Сергей 1 1
Курдюков Владимир 1 1
Винчер Михаил 4 1
Зельдович Яков 8 1
Фингер Грегори 13 1
Богатырёв Максим 1 1
Kosinski Michal - Косински Михал 2 1
Bauer Denis - Бауэр Денис 1 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Cox Paula - Кокс Паула 6 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 13 1
Packard David - Паккард Дэвид 11 1
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 10 1
Kay Alan - Кай Алан 3 1
Zaremba Wojciech - Заремба Войцех 1 1
Blackwell Trevor - Блэквел Тревор 1 1
Jurvetson Steve - Джарветсон Стив 5 1
Harrison Harry - Гаррисон Гарри 3 1
Sikka Vishal - Сикка Вишал 9 1
Schulman John - Шульман Джон 2 1
Vagata Pamela - Вагата Памела 1 1
Rand Ayn - Рэнд Айн 9 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Ускова Ольга 170 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 10
Россия - РФ - Российская федерация 158564 7
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 5
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 601 4
Европа 24688 4
Земля - планета Солнечной системы 10697 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 3
Индия - Bharat 5734 3
Солнечная система - Solar system 2549 3
Великобритания - Кембридж 261 3
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 2
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Суссекс - Сассекс 15 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3060 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 2
Испания - Каталония - Барселона 749 2
Германия - Берлин 729 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 1
США - Северная Каролина 322 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Израиль - Хайфа 56 1
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 1
США - Гуам - Марианские острова 42 1
Япония 13572 1
Исландия 250 1
Польша - Республика 2004 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 1
Израиль 2790 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
США - Калифорния 4781 1
Германия - Бавария - Мюнхен 480 1
Нидерланды 3649 1
США - Колумбия - Вашингтон 1456 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 1
Греция - Греческая Республика 999 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 14
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 8
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 293 6
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1200 5
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1724 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11455 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1297 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9710 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 3
Английский язык 6894 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 2
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 219 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 878 2
Физика - Теория струн - String theory 13 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1748 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 2
Общая теория относительности Эйнштейна - allgemeine Relativitätstheorie - Einstein's General Theory of Relativity 29 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5919 2
Закон Мура - Moore's law 210 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 647 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1686 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 32 1
Физика - Градус Фаренгейта 45 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1415 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55110 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4678 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 116 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1302 1
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 48 1
Физика квантовая - Quantum Physics 13 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1657 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2592 1
Skynet 53 1
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 107 1
Physical Review Letters 154 2
Silicon.com 364 2
PhysicsWeb 184 2
Daily Mail 56 1
Future - Space.com 199 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Forbes - Форбс 933 1
FT - Financial Times 1264 1
The Register - The Register Hardware 1725 1
AP - Associated Press 2006 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 3
IDC - International Data Corporation 4946 1
Gartner - Гартнер 3623 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
Microsoft Research 141 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 25 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 466 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Intel Developer Forum - IDF 277 2
День молодёжи - 27 июня 1004 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
