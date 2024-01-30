Компания Илона Маска впервые вживила чип в человеческий мозг. Недавно ее обвиняли в жестоком обращении с животными

Neuralink начал клинические испытания с участием человека

Стартап Neuralink проводит первые клинические испытания работы разработанных ей имплантатов, выполняющих функцию интерфейса между головным мозгом и компьютером. Об этом в подконтрольной ему социальной сети X (ранее – Twitter) сообщил основатель компании, известный американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk).

«Вчера человек впервые получил имплант от Neuralink и уверенно идет на поправку. Первые результаты свидетельствуют об обнаружении перспективных нейронных спайков», – написал он. Другими словами, ученые фиксируют активность нервных клеток мозга в области размещения импланта.

Сведения об участнике испытаний, которому в голову был вживлен беспроводной нейроинтерфейс, в сообщении не упоминаются. Однако же известно, что подвергшийся хирургической процедуре пациент страдал от повреждения спинного мозга или бокового амиотрофического склероза (БАС).

БАС – редкое, тяжелое и считающееся неизлечимым заболевание центральной нервной системы, при котором происходит повреждение двигательных нейронов, в свою очередь, ведущее к параличам и последующей атрофии мышц. В частности, БАС болел известный британский ученый Стивен Хокинг (Stephen Hawking), ушедший из жизни в 2018 г.

Именно людей с этими заболеваниями в первую очередь набирал Neuralink для участия в исследовании под названием PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface). В рамках этой программы продолжительностью шесть лет проводится первая фаза испытаний технологии нейроинтерфейса, разработанного компанией, на человеке.

Впрочем, претендовать на включение в число участников программы могли не только страдающие от БАС или повреждения спинного мозга, но и люди с диагнозом «квадриплегия» (паралич верхних и нижних конечностей), «заинтересованные в изучении новых способов управления компьютером», говорится в опубликованном в сентябре 2023 г. на официальном сайте стартапа анонсе программы.

«Телепатия» станет реальностью?

Имплантируемый в рамках PRIME нейроинтерфейс служит для анализа мозговой активности и вычленении из составляющих ее сигналов тех, что свидетельствуют о намерении человека совершить движение конечностью.

Имплант представляет собой устройство размером с американскую 25-центовую монету (диаметр около 24 мм), состоящее из 1024 электродов, соединенных на 64 тончайшими проводниками. Электроды вживляются в серое вещество головного мозга и соединяются с биологическими нейронами. Устройство считывает электрические сигналы, проходящие через собственные клетки мозга человека, и по беспроводному каналу связи передают их на ближайший компьютер для последующей расшифровки.

Зарядка аккумулятора устройства также осуществляется «по воздуху» при помощи радиосигнала Bluetooth.

Основная задача исследования на текущем этапе – провести оценку безопасности и эффективности, собственно, импланта под названием N1, робота-хирурга R1 и ПО “N1 User App”, позволяющего парализованному пациенту управлять внешними устройствами.

Илон Маск уточнил, что первый продукт, основанной им компании, именуется Telepathy (в переводе с англ. телепатия).

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«[Продукт] позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них и любым другим устройством, просто силой мысли. Первыми пользователями станут утратившие работоспособность собственных конечностей», – пояснил Маск.

По словам предпринимателя, с помощью инструмента вроде Neuralink ранее упомянутый Хокинг, который на протяжении многих лет был прикован к инвалидному креслу, мог бы «коммуницировать быстрее, чем машинистка [набирает текст на клавиатуре]».

От животных к людям

Neuralink была основана в 2016 г. «как медицинская исследовательская компания». Ученых в свой штат новый стартап начал набирать в марте 2017 г.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US Food and Drug Administration; FDA) разрешило Neuralink проводить клинические испытания нейроинтерфейса на людях лишь в мае 2023 г. При этом Илон Маск до этого многократно публично анонсировал скорое получение стартапом одобрения со стороны регулятора, но всякий раз мероприятие срывалось.

Без разрешения ведомства компания имела возможность испытывать нейроинтерфейс исключительно на животных, чем, собственно, и занималась. Neuralink рассказывал об успехах в использовании устройства, которых добиваются подопытные приматы. В частности, они научились без использования конечностей играть в классическую аркадную видеоигру Pong и перемещать компьютерный курсор.

В декабре 2022 г. CNews писал, что Neuralink стал фигурантом федерального расследования по делу о массовых случаях жесткого обращения с подопытными животными. Документы компании и сотрудники компании говорили о гибели большого числа животных в результате ошибок в экспериментах и нетерпеливости Маска. Поэтому совершенно неудивительно, что FDA не торопилось с выдачей разрешения, которое позволило бы Neuralin перейти к испытаниям прибора на людях.

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Опасения регулятора также вызывали ненулевая вероятность повреждения мозга пациента при извлечении имплантата, возникновения термических ожогов от нагревшихся до высоких температур компонентов устройства и в целом риски, связанные с размещением литий-ионного аккумулятора, питающего нейроинтерфейс, внутри человеческого тела (вероятность воспламенения или утечки электролита) и «дрейфа» элементов конструкции.

Важно отметить, что до сих пор ничего не известно о степени защищенности тестируемого имплантата от потенциальных киберугроз.

Neuralink – далеко не первая компания, обкатывающая нейроинтерфейс на человеческих пациентах, отмечает The Register. Поиск по базе данных ресурса ClinicalTrials.gov (относится к Национальной медицинской библиотеке США и содержит сведения об исследованиях в области медицины) с использованием запроса “bci device” (устройство интерфейса «мозг-компьютер») выдает ссылки на более чем 100 клинических исследований – как открытых, так и закрытых, посвященных испытанием устройств этого типа. Исследование, проводимое Neuralink, в их числе отсуствует.