Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны)

Шимпанзе решают загадки ради удовольствия Исследование, опубликованное в Лондонском зоологическом обществе (ZSL), показывает, что так же, как люди, любят погрузиться в кроссворд, так и шимпанзе испытывают похожее чувство удовлетворения, решив хитрую загадку. Ученые предложили шести шимпанзе в зоопарке ZSL Whipsnade задачу-головоломку с использованием несложного лабирин

Среди шимпанзе встречаются гении Наташа, самое любимое и самое умное из всех обитателей приюта шимпанзе на острове Нгамба в Уганде, теперь получила новый официальный титул – шимпанзе

Приматы умеют передавать знания через поколения в поколение "знания" о полезных свойствах некоторых трав и листьев. Детальное исследование рациона шимпанзе и горилл провели работники Национального музея естественной истории Парижа. Для этог

Приматы перешли к социальному образу жизни в два шага Наши предки - приматы - перешли от "индивидуальной" к сложной общественной жизни за два больших, но достаточно быстрых шага. К такому выводу пришли ученые в ходе сравнительного анализа более 200 ныне живущих

Коварный аденовирус: обезьяна впервые заразила человека ивотных, но обычно безвредных для человека), эти вирусы не способны преодолевать межвидовой барьер. Обезьяна-прыгун может заразить аденовирусом не только себе подобных, но и людей В конце 2009

В "языке" шимпанзе насчитали 66 жестов Живущие на воле шимпанзе общаются при помощи как минимум 66 различных жестов. К такому выводу пришли шотландские ученые. Чтобы выяснить это, команде исследователей из университета святого Эндрюса понадобилось

Орангутаны умеют рыбачить скорее исключение, чем правило. Но тем не менее иногда они прибегают и к такому способу добычи еды. Шимпанзе иногда выхватывают рыбу из воды, а некоторые хорошо плавающие обезьяны (макаки, пави

Зевание - признак социальной связи Зевание заразительно не только для людей, но и для наших ближайших эволюционных родственников - шимпанзе. Такое явление обнаружили ученые из университета Эмори, Атланта. Любопытно, что при

Шимпанзе способны к индукции Наши представления о способностях шимпанзе к рассудочной деятельности постоянно расширяются. Недавно ученые подтвердили при пом

Личные качества шимпанзе и людей "написаны на лице" Согласно новому исследованию ученых, доминантность у шимпанзе буквально написана на морде. Во всяком случае люди могут отличать доминантов от подч

Шимпанзе научились играть в куклы Во всем мире девочки любят играть в куклы больше чем мальчики. Ученые обнаружили группу шимпанзе в Африке, в которой девочки-шимпанзе используют ветки в качестве кукол. Мальч

Приматы лучше других животных переносят непогоду Согласно новому исследованию, опубликованному в American Naturalist, наши близкие родственники - приматы - меньше других животных зависят от непогоды: засух, сезонов дождей. В то время как п

Новокаледонские вороны изготавливают орудия лучше шимпанзе т крючки из веточек или твердых листьев дерева пандан для охоты на насекомых и других беспозвоночных, а также по мере надобности совершенствуют их, словом, делают то, чего не могут даже тренированные шимпанзе. В лабораторных условиях они вообще проявляют чудеса смекалки, изготовляя крючки из кусков мягкой проволоки, чтобы достать пищу из узкой и высокой колбы - в джунглях им никогда не прих

Вороны победили шимпанзе в интеллектуальном соревновании ыли обнаружены способности к логике, которые прежде не удавалось выявить у других животных, включая шимпанзе. Сначала воронам предлагалось достать пищу из горизонтально расположенной прозрачной

Ученые выяснили, зачем шимпанзе поедают землю когда обезьяны тщательно пережевывают их вместе с землей. Это открытие сделали французские исследователи из Музея естественной истории (Париж). Пристрастие к поеданию земли, которое давно замечено за шимпанзе, не является нарушением пищевого поведения. Интересно, что в одном из районов Уганды знахари применяют почву с участков, облюбованных шимпанзе, для лечения диареи, сообщают иссл

Шимпанзе запоминают информацию быстрее студентов В эксперименте приняли участие три взрослых самки шимпанзе с тремя 5-летними детенышами и студенты-добровольцы. Они должны были быстро запоминать числа от 1 до 9, появлявшиеся в разных местах сенсорного монитора. Шимпанзе были предварит

Говорящая обезьяна учила человеческому языку соплеменников ственной смертью. В институте общения при университете о Вашу заботились как о ребенке, потерявшем родителей. Опекуны использовали американский язык жестов (American Sign Language, ASL) при общении с шимпанзе и старались избегать устной речи в ее присутствии. Словарь Вашу постоянно пополнялся. Сначала она чаще всего использовала знак «еще». Затем однажды показала знак «цветок», чтобы объясн

Скончалась освоившая человеческую речь шимпанзе Как сообщает Associated Press, 31 октября 2007 года в США, в ветеринарной больнице университета штата Вашингтон в городе Спокане (штат Вашингтон) скончалась Вашу - шимпанзе, освоившая человеческий - английский - язык (в версии американского языка жестов). Вашу родилась в Африке в 1965 году. С 1980 года проходила обучение языку жестов. Ее активный языковой

Шимпанзе оказались способны к рефлексии Эмори в Атланте при помощи метода позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) изучили активность мозга шимпанзе и сравнили ее с человеческой. По словам ученых, полученные данные дали им возможност

Собаки научились понимать человека лучше, чем шимпанзе из Гарварда Джулиан Камински (Juliane Kaminski). – Ни одно существо не может понимать мимику и жесты человека так, как собака». То, что собаки понимают нас лучше, чем ближайший родственник человека – шимпанзе, - показал эксперимент со спрятанным кормом. Шимпанзе, ручные волки и собаки должны были найти лакомство, ориентируясь только по взглядам и жестам участников-людей. Победа остал

Шимпанзе чуждо чувство справедливости В отличие от людей, шимпанзе не отклоняют несправедливых предложений и берут все, что могут получить, не считая э

Двухлетние дети опередили обезьян в интеллектуальном соревновании й антропологии имени Макса Планка в Лейпциге и ее коллеги сравнили успехи 105 двухлетних детей, 106 шимпанзе и 32 орангутангов в приобретении физических и социальных навыков. И малыши, и шим

Орангутаны говорят загадками вух зоопарков, которым в рамках эксперимента предлагали либо лакомство (бананы), либо обычную пищу. Орангутанги начинали жестикулировать, пытаясь выпросить "десерт". Тогда им предлагали либо ла

Шимпанзе на беговой дорожке раскрыли загадку эволюции Американские ученые изучали энергозатраты человека и шимпанзе при занятиях на беговой дорожке, сообщает Reuters. Целью исследования было определение, действительно ли переход человека к прямохождению на двух ногах мог быть обусловлен меньшими эне

Орангутанги решили "задачу Эзопа" ов решать сложные задачи, требующие учета свойств субстанций, сообщает PhysOrg. В ходе эксперимента приматы смогли добраться до лакомства (его роль исполнял арахис), находящегося на плаву в неп

Шимпанзе передают традиции из поколения в поколение drew Whiten) из университета Святого Андрея (St. Andrews) в Шотландии выдвинул предположение, что у шимпанзе есть все способности для передачи общественной информации и распространения культурн

В США прекращают разводить шимпанзе для опытов В США приостановлено контролируемое воспроизводство шимпанзе в исследовательских целях, сообщает агентство Reuters. Защитники прав животных приветствуют этот шаг правительства. Национальный центр исследовательских ресурсов NCRR объяснил принятое

Шимпанзе освоили производство боевого оружия Как неожиданно для себя установили ученые, шимпанзе научились самостоятельно изготавливать не просто орудия труда, но боевое оружие - копья - и использовать их для охоты на маленьких приматов галаго, известных также как "бушбеби" (Galag

Обнаружены археологические памятники культуры шимпанзе Как сообщает Reuters, в Африке, в районе Берега Слоновой Кости группа канадских археологов в культурном слое, датируемом 2300 лет до н. э., обнаружила памятники культуры доисторических шимпанзе - каменные "молотки", использовавшиеся ими для раскалывания орехов. Данное открытие может как свидетельствовать о протекании процессов эволюции в мире шимпанзе - так и о том, чт

Шимпанзе хранят и чтут культурную традицию ily, исследования, проведенные в университетах Эмори (США) и Сент-Эндрюс (Шотландия), показали, что шимпанзе передают культуру потомкам, формируя и поддерживая культурную традицию, а также обла

Шимпанзе хранят и чтут культурную традицию ily, исследования, проведенные в университетах Эмори (США) и Сент-Эндрюс (Шотландия), показали, что шимпанзе передают культуру потомкам, формируя и поддерживая культурную традицию, а также обла

Найден ключевой ген эволюции человека работы, это может объяснить ускоренный рост именно этого отдела мозга в ходе эволюции человека. В ходе исследования использовался подход интенсивного компьютеризированного сравнения геномов человека, шимпанзе и других позвоночных, что позволило выявить область ДНК, названную «область человеческого ускорения 1» (human accelerated region 1, HAR1). Оказалось, что есть всего два отличия в 118 «

Найден ключевой ген эволюции человека работы, это может объяснить ускоренный рост именно этого отдела мозга в ходе эволюции человека. В ходе исследования использовался подход интенсивного компьютеризированного сравнения геномов человека, шимпанзе и других позвоночных, что позволило выявить область ДНК, названную «область человеческого ускорения 1» (human accelerated region 1, HAR1). Оказалось, что есть всего два отличия в 118 «

Теорию Дарвина пытаются реанимировать других решать большую часть заданий «общего» характера. Интеллектуалами были признаны орангутанги, шимпанзе и гориллы. Их интеллект оказался на голову выше интеллекта обезьян и лемуров. Челове

Теорию Дарвина пытаются реанимировать других решать большую часть заданий «общего» характера. Интеллектуалами были признаны орангутанги, шимпанзе и гориллы. Их интеллект оказался на голову выше интеллекта обезьян и лемуров. Челове

Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете Ученых давно занимал вопрос, каким образом примитивные приматы могли быстро расселяться, передвигаясь с континента на континент и практически одновременно оставив свои следы в Азии, Европе и Северной Америке. И вот в результате исследований, провед

Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете Ученых давно занимал вопрос, каким образом примитивные приматы могли быстро расселяться, передвигаясь с континента на континент и практически одновременно оставив свои следы в Азии, Европе и Северной Америке. И вот в результате исследований, провед

Находки в пещерах Штеркфонтейна: древние люди совсем не походили на обезьян? нтересных вопросов. Строение его тела позволяет предположить, что гоминид не ходил, как современные шимпанзе, опираясь на сжатые в кулаки руки. Скорее всего, он ходил на двух ногах, однако при