Fireware WatchGuard позволит управлять и мониторить корпоративную сеть в реальном времени вой безопасностью с помощью всего одного устройства. Как сообщили CNews в компании Arbyte, партнере Watchguard, данный оптимизированный беспроводной функционал стал возможным благодаря выпуску

WatchGuard XCS переходят в виртуальную среду Компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений по корпоративной информационной безопасн

WatchGuard представила виртуальные межсетевые экраны серии XTMv Компания WatchGuard Technologies, поставщик решений по обеспечению корпоративной информационной безопа

WatchGuard интегрировала свои UTM-устройства с ПО ConnectWise MSP Connector ity, российский эксперт в области информационной безопасности, сообщила о том, что решения компании WatchGuard Technologies получили новые возможности по взаимодействию с программным обеспечени

WatchGuard анонсировала новые виртуальные межсетевые экраны для среды VMware Компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик корпоративных решений информационной безопасност

Новая технология WatchGuard защитит от ИТ-угроз устройства на базе Apple iOS Компания WatchGuard Technologies представила новую технологию безопасности, разработанную специально д

В России стартуют продажи устройств WatchGuard XCS с «Антивирусом Касперского» «Лаборатория Касперского» и компания WatchGuard Technologies, производитель аппаратного обеспечения для защиты информационных сете

В октябре в России стартуют продажи устройств WatchGuard XCS со встроенным «Антивирусом Касперского» области информационной безопасности, сообщила о том, что с октября 2011 г. стартуют продажи решений WatchGuard XCS в России. Компания WatchGuard Technologies, мировой производитель решен

WatchGuard расширил функционал межсетевых экранов WatchGuard XTM 8 Компания WatchGuard Technologies, расширила функционал устройств WatchGuard серии XTM 8, предос

WatchGuard представила межсетевой экран нового поколения — WatchGuard XTM 2050 ow Security, российский эксперт в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасности, предс

WatchGuard Technologies завершила первый квартал 2011 г. с рекордной выручкой По информации Rainbow Security, российского эксперта в области информационной безопасности, WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений корпоративной ИБ, получила рекордную выр

WatchGuard расширила возможности многофункциональных межсетевых экранов XTM Компания Rainbow Security, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений в области корпоративной информационной безопасно

WatchGuard XTM на защите унифицированных коммуникаций Mitel ксперт в области информационной безопасности, сообщила о том, что высокопроизводительные устройства WatchGuard XTM обеспечивают всестороннюю защиту сети компаний, использующих технологии унифиц

Продажи решений для защиты сети WatchGuard Technologies растут по всему миру curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасности, получ

WatchGuard выпустила обновление для линейки устройств защиты электронной почты WatchGuard XCS curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений информационной безопасности, выпустила о

WatchGuard выпустила новое устройство для защиты электронной почты и веб-контента curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасности, допол

WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies представила операционную систему Fireware XTM версии 11.4, в которой

Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0 curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасности, расши

WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies выпустила виртуализированную версию продукта Quarantine Management Se

Устройства WatchGuard XCS оснащены функцией обеспечения безопасности веб-контента curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies провела апгрейд серии аппаратных решений XCS (Extensible Content Secu

WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безопасности, в

WatchGuard XTM 5 Series: новая линейка защитных устройств для среднего бизнеса асности, сообщила о том, что мировой разработчик решений по информационной безопасности для бизнеса WatchGuard Technologies представил новую, линейку мультифункциональных устройств WatchGuar

WatchGuard представила новую линейку защитных устройств XTM 2 для малого бизнеса curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений для обеспечения безопасности коммерческо

Киберпреступники эксплуатируют чемпионат мира по футболу Аналитики компании WatchGuard отмечают значительное увеличение интернет-атак, имеющих отношение к мировому чемпи

WatchGuard предлагает своим партнерам «Безопасность как услугу» Компания Rainbow Technologies объявила о том, что компания WatchGuard Technologies выпустила Managed Security Services Program (MSSP) для своих партнеро

Администрация Мурманской области установила WatchGuard Firebox для защиты сетей Rainbow Technologies, дистрибьютор производителя UTM-решений - WatchGuard Technologies, сообщила, что для защиты корпоративных сетей и построения каналов св

Новая ОС для UTM-устройств WatchGuard Firebox поддерживает Mobile VPN и VoIP Rainbow Technologies, дистрибьютор WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ, сообщила о выпуске новой операционн

WatchGuard защищает пользователей Apple от уязвимости в Java Rainbow Technologies – дистрибьютор WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ сообщает, что UTM-устройства Watc

e-Series: новая серия UTM-устройств Rainbow Technologies - дистрибьютор производителя UTM-решений - WatchGuard Technologies, сообщает о выходе на рынок новой серии UTM-устройств под общим назва

КАМАЗ установил систему защиты ЛВС Rainbow Technologies, дистрибьютор американской WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ, сообщает, что ИТ-специалисты КАМАЗа

WatchGuard Firebox X Peak: новые средства защиты Гб-сетей Rainbow Technologies сообщает о выпуске компанией WatchGuard нового семейства устройств интегрированной защиты современных гигабитных сетей Firebox X Peak, функционирующих под управлением специализированной сетевой операционной системы Firewar

WatchGuard расширила функционал межсетевых экранов Firebox X Компания Rainbow Technologies сообщает о расширении функционала межсетевых экранов WatchGuard Firebox X. Выпущен антивирусный шлюз для защиты электронной почты. Шлюз WatchGuard представляет собой решение, обеспечивающее распознавание вредоносных программ по их сигнатур

Госорганы Тюмени защитили свои сети Компания Rainbow Technologies сообщила о том, что администрация Тюменской области и руководство фирмы «Тюменьнефтегазсвязь» выбрали межсетевые экраны WatchGuard Firebox для обеспечения защиты своих сетей. Специалисты «Тюменьнефтегазсвязи» провели тестовую эксплуатацию технических средств защиты нескольких производителей для выбора средств об

Rainbow представила новые продукты, обеспечивающие ИТ-безопасность Компания Rainbow Technologies представила новые продукты для обеспечения ИТ-безопасности: WatchGuard Firebox X, WatchGuard Firebox X Edge, SafeEnterprise iGate и RFiKey. Аппаратно-программный комплекс WatchGuard Firebox X обеспечивает защиту корпоративных сетей. Wat

WatchGuard Technologies представила новое решение для защиты сетей Компания Rainbow Technologies, эксклюзивный дистрибьютор WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ, сообщила о расширении линейки интегрированных устройств защиты сетей серией Firebox X Edge. Решение предназначено для удалённых офисов,

Firebox X новое решение безопасности от WatchGuard Компания WatchGuard выпустила линейку новых продуктов Firebox X. Устройства Firebox X одновременно выполняют функции межсетевого экрана, виртуальных частных сетей, фильтрации трафика на уровне приложени

WatchGuard представил решение безопасного VPN-доступа Компания WatchGuard, разработчик решений в области информационной безопасности, представила версию 6.3 ПО Firebox SOHO 6. Разработанное специально для предприятий малого бизнеса, удалённых офисов и моби

Вышла новая версия межсетевого экрана WatchGuard Компания Rainbow Technologies объявила о выходе новой версии программного обеспечения (v 5.0) от компании WatchGuard для межсетевых экранов V класса. Данная версия включает расширенные средства анализа аномальной деятельности в рамках протокола на основе использования прозрачных (прокси, функции ав

WatchGuard FireBox SOHO 6 Wireless - защита для беспроводных соединений На российском рынке появилось решение для защиты беспроводных соединений с корпоративной сетью компании: программно-аппаратный комплекс по защите периметра сети WatchGuard FireBox SOHO 6 Wireless, сообщает пресс-служба компании Rainbow Technologies. Комплекс представлен двумя моделями: WatchGuard FireBox SOHO 6 Wireless и WatchGuard FireB