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WatchGuard Technologies

WatchGuard Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.07.2014 Fireware WatchGuard позволит управлять и мониторить корпоративную сеть в реальном времени

вой безопасностью с помощью всего одного устройства. Как сообщили CNews в компании Arbyte, партнере Watchguard, данный оптимизированный беспроводной функционал стал возможным благодаря выпуску

15.03.2012 WatchGuard XCS переходят в виртуальную среду

Компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений по корпоративной информационной безопасн
26.01.2012 WatchGuard представила виртуальные межсетевые экраны серии XTMv

Компания WatchGuard Technologies, поставщик решений по обеспечению корпоративной информационной безопа
01.12.2011 WatchGuard интегрировала свои UTM-устройства с ПО ConnectWise MSP Connector

ity, российский эксперт в области информационной безопасности, сообщила о том, что решения компании WatchGuard Technologies получили новые возможности по взаимодействию с программным обеспечени
25.10.2011 WatchGuard анонсировала новые виртуальные межсетевые экраны для среды VMware

Компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик корпоративных решений информационной безопасност
13.10.2011 Новая технология WatchGuard защитит от ИТ-угроз устройства на базе Apple iOS

Компания WatchGuard Technologies представила новую технологию безопасности, разработанную специально д
04.10.2011 В России стартуют продажи устройств WatchGuard XCS с «Антивирусом Касперского»

«Лаборатория Касперского» и компания WatchGuard Technologies, производитель аппаратного обеспечения для защиты информационных сете
22.09.2011 В октябре в России стартуют продажи устройств WatchGuard XCS со встроенным «Антивирусом Касперского»

области информационной безопасности, сообщила о том, что с октября 2011 г. стартуют продажи решений WatchGuard XCS в России. Компания WatchGuard Technologies, мировой производитель решен
04.08.2011 WatchGuard расширил функционал межсетевых экранов WatchGuard XTM 8

Компания WatchGuard Technologies, расширила функционал устройств WatchGuard серии XTM 8, предос
03.06.2011 WatchGuard представила межсетевой экран нового поколения — WatchGuard XTM 2050

ow Security, российский эксперт в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасности, предс
23.05.2011 WatchGuard Technologies завершила первый квартал 2011 г. с рекордной выручкой

По информации Rainbow Security, российского эксперта в области информационной безопасности, WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений корпоративной ИБ, получила рекордную выр
12.05.2011 WatchGuard расширила возможности многофункциональных межсетевых экранов XTM

Компания Rainbow Security, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений в области корпоративной информационной безопасно
15.04.2011 WatchGuard XTM на защите унифицированных коммуникаций Mitel

ксперт в области информационной безопасности, сообщила о том, что высокопроизводительные устройства WatchGuard XTM обеспечивают всестороннюю защиту сети компаний, использующих технологии унифиц
11.02.2011 Продажи решений для защиты сети WatchGuard Technologies растут по всему миру

curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасности, получ
03.02.2011 WatchGuard выпустила обновление для линейки устройств защиты электронной почты WatchGuard XCS

curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений информационной безопасности, выпустила о
10.12.2010 WatchGuard выпустила новое устройство для защиты электронной почты и веб-контента

curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасности, допол
16.11.2010 WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM

curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies представила операционную систему Fireware XTM версии 11.4, в которой

29.10.2010 Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0

curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасности, расши
19.10.2010 WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server

curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies выпустила виртуализированную версию продукта Quarantine Management Se
16.08.2010 Устройства WatchGuard XCS оснащены функцией обеспечения безопасности веб-контента

curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies провела апгрейд серии аппаратных решений XCS (Extensible Content Secu
12.08.2010 WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN

curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безопасности, в
12.07.2010 WatchGuard XTM 5 Series: новая линейка защитных устройств для среднего бизнеса

асности, сообщила о том, что мировой разработчик решений по информационной безопасности для бизнеса WatchGuard Technologies представил новую, линейку мультифункциональных устройств WatchGuar
06.07.2010 WatchGuard представила новую линейку защитных устройств XTM 2 для малого бизнеса

curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений для обеспечения безопасности коммерческо
17.06.2010 Киберпреступники эксплуатируют чемпионат мира по футболу

Аналитики компании WatchGuard отмечают значительное увеличение интернет-атак, имеющих отношение к мировому чемпи
25.01.2010 WatchGuard предлагает своим партнерам «Безопасность как услугу»

Компания Rainbow Technologies объявила о том, что компания WatchGuard Technologies выпустила Managed Security Services Program (MSSP) для своих партнеро
06.03.2008 Администрация Мурманской области установила WatchGuard Firebox для защиты сетей

Rainbow Technologies, дистрибьютор производителя UTM-решений - WatchGuard Technologies, сообщила, что для защиты корпоративных сетей и построения каналов св
30.01.2008 Новая ОС для UTM-устройств WatchGuard Firebox поддерживает Mobile VPN и VoIP

Rainbow Technologies, дистрибьютор WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ, сообщила о выпуске новой операционн
14.01.2008 WatchGuard защищает пользователей Apple от уязвимости в Java

Rainbow Technologies – дистрибьютор WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ сообщает, что UTM-устройства Watc
13.07.2006 e-Series: новая серия UTM-устройств

Rainbow Technologies - дистрибьютор производителя UTM-решений - WatchGuard Technologies, сообщает о выходе на рынок новой серии UTM-устройств под общим назва
09.03.2006 КАМАЗ установил систему защиты ЛВС

Rainbow Technologies, дистрибьютор американской WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ, сообщает, что ИТ-специалисты КАМАЗа
27.04.2005 WatchGuard Firebox X Peak: новые средства защиты Гб-сетей

Rainbow Technologies сообщает о выпуске компанией WatchGuard нового семейства устройств интегрированной защиты современных гигабитных сетей Firebox X Peak, функционирующих под управлением специализированной сетевой операционной системы Firewar
28.12.2004 WatchGuard расширила функционал межсетевых экранов Firebox X

Компания Rainbow Technologies сообщает о расширении функционала межсетевых экранов WatchGuard Firebox X. Выпущен антивирусный шлюз для защиты электронной почты. Шлюз WatchGuard представляет собой решение, обеспечивающее распознавание вредоносных программ по их сигнатур
20.12.2004 Госорганы Тюмени защитили свои сети

Компания Rainbow Technologies сообщила о том, что администрация Тюменской области и руководство фирмы «Тюменьнефтегазсвязь» выбрали межсетевые экраны WatchGuard Firebox для обеспечения защиты своих сетей. Специалисты «Тюменьнефтегазсвязи» провели тестовую эксплуатацию технических средств защиты нескольких производителей для выбора средств об
27.09.2004 Rainbow представила новые продукты, обеспечивающие ИТ-безопасность

Компания Rainbow Technologies представила новые продукты для обеспечения ИТ-безопасности: WatchGuard Firebox X, WatchGuard Firebox X Edge, SafeEnterprise iGate и RFiKey. Аппаратно-программный комплекс WatchGuard Firebox X обеспечивает защиту корпоративных сетей. Wat
02.09.2004 WatchGuard Technologies представила новое решение для защиты сетей

Компания Rainbow Technologies, эксклюзивный дистрибьютор WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ, сообщила о расширении линейки интегрированных устройств защиты сетей серией Firebox X Edge. Решение предназначено для удалённых офисов,
04.02.2004 Firebox X новое решение безопасности от WatchGuard

Компания WatchGuard выпустила линейку новых продуктов Firebox X. Устройства Firebox X одновременно выполняют функции межсетевого экрана, виртуальных частных сетей, фильтрации трафика на уровне приложени
10.11.2003 WatchGuard представил решение безопасного VPN-доступа

Компания WatchGuard, разработчик решений в области информационной безопасности, представила версию 6.3 ПО Firebox SOHO 6. Разработанное специально для предприятий малого бизнеса, удалённых офисов и моби
08.09.2003 Вышла новая версия межсетевого экрана WatchGuard

Компания Rainbow Technologies объявила о выходе новой версии программного обеспечения (v 5.0) от компании WatchGuard для межсетевых экранов V класса. Данная версия включает расширенные средства анализа аномальной деятельности в рамках протокола на основе использования прозрачных (прокси, функции ав
01.08.2003 WatchGuard FireBox SOHO 6 Wireless - защита для беспроводных соединений

На российском рынке появилось решение для защиты беспроводных соединений с корпоративной сетью компании: программно-аппаратный комплекс по защите периметра сети WatchGuard FireBox SOHO 6 Wireless, сообщает пресс-служба компании Rainbow Technologies. Комплекс представлен двумя моделями: WatchGuard FireBox SOHO 6 Wireless и WatchGuard FireB
01.07.2003 Rainbow Technologies: лето – время подарков

Компания Rainbow Technologies объявила о начале летней маркетинговой акции "Пришло лето – пришло время подарков". Подарки предназначены покупателям межсетевого экрана WatchGuard FireBox 1000. Программно-аппаратный комплекс WatchGuard FireBox 1000 предоставляет следующие возможности: пакетная фильтрация со скоростью 200 Мбит/с; контентный анализ на уро

Публикаций - 76, упоминаний - 136

WatchGuard Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 54
Cisco Systems 5372 11
Microsoft Corporation 25775 7
SonicWall 59 7
Check Point Software Technologies 829 6
Thales - Gemalto - SafeNet 140 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Apple Inc 13156 5
Intel Corporation 12811 5
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 4
Broadcom - VMware 2610 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Fortinet 452 4
CA Technologies - Computer Associates 392 4
Legrand - Raritan 9 3
Ranch Networks 7 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
X Corp - Twitter 2938 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Oracle Corporation 7074 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Yahoo! 3726 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
HPE - Juniper Networks 460 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Verizon - WorldCom 501 2
Applied Materials 305 2
JDSU - JDS Uniphase 219 2
Rambus 246 2
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 2
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 63 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Microsoft - LinkedIn 699 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Alcoa 49 2
eBay Inc 1640 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Резонанс НПП 407 1
Kaspi Bank 31 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Tesla Motors 461 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Vector Capital 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 28
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 27
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Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 47
WatchGuard Firebox - WatchGuard Fireware 32 28
WatchGuard XTM Series 11 11
WatchGuard WebBlocker 10 10
WatchGuard ILS - WatchGuard Intelligent Layered Security 8 7
WatchGuard XCS Series 7 7
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Firebox - серия межсетевых экранов 7 5
WatchGuard System Manager 6 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen 30 4
WatchGuard Application Control 4 4
Microsoft Windows 16882 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Apple iPhone 6 4861 3
Broadcom - VMware vSphere 614 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 3
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
WatchGuard ServerLock 2 2
WatchGuard LiveSecurity Service 2 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - RFiKey 6 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Linux OS 11533 2
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Fortinet - FortiAnalyzer 24 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
Intel Security McAfee VirusScan 53 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
Aladdin eSafe 37 1
Момчилович Ирина 28 13
Helming Tim - Хелминг Тим 5 5
Klorese Roger - Клорезе Роджер 4 4
Матюхин Константин 5 2
Чернобаева Елена 3 2
Зенкин Денис 263 1
Разумов Илья 13 1
Лепихин Владимир 2 1
Трифонов Дмитрий 5 1
Цибин Валерий 1 1
Batt Jeremy - Батт Джереми 4 1
Берлизов Владимир 2 1
Ходолева Ирина 1 1
Бегишев Алексей 1 1
Минаков Антон 1 1
Momcilovic Dejan - Момчилович Дэян 3 1
Камолов Игорь 1 1
Manky Derek - Мэнки Дерек 8 1
Chikhalia Amin - Чихалиа Амин 1 1
Смирнов Алексей 269 1
Ляпунов Игорь 132 1
Голованов Сергей 77 1
Лукацкий Алексей 140 1
Востриков Илья 2 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Шилак Ксения 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Франция - Французская Республика 8177 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Канада 5082 3
Япония 13807 2
Индия - Bharat 5870 2
Испания - Королевство 3840 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Нидерланды 3746 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Америка Южная 884 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Европа Западная 1496 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Беларусь - Минск 706 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 87 1
Канада - Квебек 66 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
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