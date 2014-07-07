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WatchGuard Technologies
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|07.07.2014
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Fireware WatchGuard позволит управлять и мониторить корпоративную сеть в реальном времени
вой безопасностью с помощью всего одного устройства. Как сообщили CNews в компании Arbyte, партнере Watchguard, данный оптимизированный беспроводной функционал стал возможным благодаря выпуску
|15.03.2012
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WatchGuard XCS переходят в виртуальную среду
Компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений по корпоративной информационной безопасн
|26.01.2012
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WatchGuard представила виртуальные межсетевые экраны серии XTMv
Компания WatchGuard Technologies, поставщик решений по обеспечению корпоративной информационной безопа
|01.12.2011
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WatchGuard интегрировала свои UTM-устройства с ПО ConnectWise MSP Connector
ity, российский эксперт в области информационной безопасности, сообщила о том, что решения компании WatchGuard Technologies получили новые возможности по взаимодействию с программным обеспечени
|25.10.2011
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WatchGuard анонсировала новые виртуальные межсетевые экраны для среды VMware
Компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик корпоративных решений информационной безопасност
|13.10.2011
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Новая технология WatchGuard защитит от ИТ-угроз устройства на базе Apple iOS
Компания WatchGuard Technologies представила новую технологию безопасности, разработанную специально д
|04.10.2011
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В России стартуют продажи устройств WatchGuard XCS с «Антивирусом Касперского»
«Лаборатория Касперского» и компания WatchGuard Technologies, производитель аппаратного обеспечения для защиты информационных сете
|22.09.2011
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В октябре в России стартуют продажи устройств WatchGuard XCS со встроенным «Антивирусом Касперского»
области информационной безопасности, сообщила о том, что с октября 2011 г. стартуют продажи решений WatchGuard XCS в России. Компания WatchGuard Technologies, мировой производитель решен
|04.08.2011
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WatchGuard расширил функционал межсетевых экранов WatchGuard XTM 8
Компания WatchGuard Technologies, расширила функционал устройств WatchGuard серии XTM 8, предос
|03.06.2011
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WatchGuard представила межсетевой экран нового поколения — WatchGuard XTM 2050
ow Security, российский эксперт в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасности, предс
|23.05.2011
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WatchGuard Technologies завершила первый квартал 2011 г. с рекордной выручкой
По информации Rainbow Security, российского эксперта в области информационной безопасности, WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений корпоративной ИБ, получила рекордную выр
|12.05.2011
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WatchGuard расширила возможности многофункциональных межсетевых экранов XTM
Компания Rainbow Security, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений в области корпоративной информационной безопасно
|15.04.2011
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WatchGuard XTM на защите унифицированных коммуникаций Mitel
ксперт в области информационной безопасности, сообщила о том, что высокопроизводительные устройства WatchGuard XTM обеспечивают всестороннюю защиту сети компаний, использующих технологии унифиц
|11.02.2011
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Продажи решений для защиты сети WatchGuard Technologies растут по всему миру
curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасности, получ
|03.02.2011
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WatchGuard выпустила обновление для линейки устройств защиты электронной почты WatchGuard XCS
curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений информационной безопасности, выпустила о
|10.12.2010
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WatchGuard выпустила новое устройство для защиты электронной почты и веб-контента
curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасности, допол
|16.11.2010
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WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM
curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies представила операционную систему Fireware XTM версии 11.4, в которой
|29.10.2010
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Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0
curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасности, расши
|19.10.2010
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WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server
curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies выпустила виртуализированную версию продукта Quarantine Management Se
|16.08.2010
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Устройства WatchGuard XCS оснащены функцией обеспечения безопасности веб-контента
curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies провела апгрейд серии аппаратных решений XCS (Extensible Content Secu
|12.08.2010
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WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN
curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безопасности, в
|12.07.2010
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WatchGuard XTM 5 Series: новая линейка защитных устройств для среднего бизнеса
асности, сообщила о том, что мировой разработчик решений по информационной безопасности для бизнеса WatchGuard Technologies представил новую, линейку мультифункциональных устройств WatchGuar
|06.07.2010
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WatchGuard представила новую линейку защитных устройств XTM 2 для малого бизнеса
curity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений для обеспечения безопасности коммерческо
|17.06.2010
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Киберпреступники эксплуатируют чемпионат мира по футболу
Аналитики компании WatchGuard отмечают значительное увеличение интернет-атак, имеющих отношение к мировому чемпи
|25.01.2010
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WatchGuard предлагает своим партнерам «Безопасность как услугу»
Компания Rainbow Technologies объявила о том, что компания WatchGuard Technologies выпустила Managed Security Services Program (MSSP) для своих партнеро
|06.03.2008
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Администрация Мурманской области установила WatchGuard Firebox для защиты сетей
Rainbow Technologies, дистрибьютор производителя UTM-решений - WatchGuard Technologies, сообщила, что для защиты корпоративных сетей и построения каналов св
|30.01.2008
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Новая ОС для UTM-устройств WatchGuard Firebox поддерживает Mobile VPN и VoIP
Rainbow Technologies, дистрибьютор WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ, сообщила о выпуске новой операционн
|14.01.2008
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WatchGuard защищает пользователей Apple от уязвимости в Java
Rainbow Technologies – дистрибьютор WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ сообщает, что UTM-устройства Watc
|13.07.2006
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e-Series: новая серия UTM-устройств
Rainbow Technologies - дистрибьютор производителя UTM-решений - WatchGuard Technologies, сообщает о выходе на рынок новой серии UTM-устройств под общим назва
|09.03.2006
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КАМАЗ установил систему защиты ЛВС
Rainbow Technologies, дистрибьютор американской WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ, сообщает, что ИТ-специалисты КАМАЗа
|27.04.2005
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WatchGuard Firebox X Peak: новые средства защиты Гб-сетей
Rainbow Technologies сообщает о выпуске компанией WatchGuard нового семейства устройств интегрированной защиты современных гигабитных сетей Firebox X Peak, функционирующих под управлением специализированной сетевой операционной системы Firewar
|28.12.2004
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WatchGuard расширила функционал межсетевых экранов Firebox X
Компания Rainbow Technologies сообщает о расширении функционала межсетевых экранов WatchGuard Firebox X. Выпущен антивирусный шлюз для защиты электронной почты. Шлюз WatchGuard представляет собой решение, обеспечивающее распознавание вредоносных программ по их сигнатур
|20.12.2004
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Госорганы Тюмени защитили свои сети
Компания Rainbow Technologies сообщила о том, что администрация Тюменской области и руководство фирмы «Тюменьнефтегазсвязь» выбрали межсетевые экраны WatchGuard Firebox для обеспечения защиты своих сетей. Специалисты «Тюменьнефтегазсвязи» провели тестовую эксплуатацию технических средств защиты нескольких производителей для выбора средств об
|27.09.2004
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Rainbow представила новые продукты, обеспечивающие ИТ-безопасность
Компания Rainbow Technologies представила новые продукты для обеспечения ИТ-безопасности: WatchGuard Firebox X, WatchGuard Firebox X Edge, SafeEnterprise iGate и RFiKey. Аппаратно-программный комплекс WatchGuard Firebox X обеспечивает защиту корпоративных сетей. Wat
|02.09.2004
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WatchGuard Technologies представила новое решение для защиты сетей
Компания Rainbow Technologies, эксклюзивный дистрибьютор WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ, сообщила о расширении линейки интегрированных устройств защиты сетей серией Firebox X Edge. Решение предназначено для удалённых офисов,
|04.02.2004
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Firebox X новое решение безопасности от WatchGuard
Компания WatchGuard выпустила линейку новых продуктов Firebox X. Устройства Firebox X одновременно выполняют функции межсетевого экрана, виртуальных частных сетей, фильтрации трафика на уровне приложени
|10.11.2003
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WatchGuard представил решение безопасного VPN-доступа
Компания WatchGuard, разработчик решений в области информационной безопасности, представила версию 6.3 ПО Firebox SOHO 6. Разработанное специально для предприятий малого бизнеса, удалённых офисов и моби
|08.09.2003
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Вышла новая версия межсетевого экрана WatchGuard
Компания Rainbow Technologies объявила о выходе новой версии программного обеспечения (v 5.0) от компании WatchGuard для межсетевых экранов V класса. Данная версия включает расширенные средства анализа аномальной деятельности в рамках протокола на основе использования прозрачных (прокси, функции ав
|01.08.2003
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WatchGuard FireBox SOHO 6 Wireless - защита для беспроводных соединений
На российском рынке появилось решение для защиты беспроводных соединений с корпоративной сетью компании: программно-аппаратный комплекс по защите периметра сети WatchGuard FireBox SOHO 6 Wireless, сообщает пресс-служба компании Rainbow Technologies. Комплекс представлен двумя моделями: WatchGuard FireBox SOHO 6 Wireless и WatchGuard FireB
|01.07.2003
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Rainbow Technologies: лето – время подарков
Компания Rainbow Technologies объявила о начале летней маркетинговой акции "Пришло лето – пришло время подарков". Подарки предназначены покупателям межсетевого экрана WatchGuard FireBox 1000. Программно-аппаратный комплекс WatchGuard FireBox 1000 предоставляет следующие возможности: пакетная фильтрация со скоростью 200 Мбит/с; контентный анализ на уро
WatchGuard Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
|Информзащита Учебный центр 38 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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