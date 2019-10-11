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HPE Juniper Networks Juniper NetScreen

HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.10.2019 Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз 1
02.03.2018 ФСТЭК отобрала сертификат у популярного «железа» для корпоративной безопасности 1
21.12.2015 Через «дырку» в железе Juniper можно читать VPN-трафик 1
10.01.2014 Раскрыт список «жучков» АНБ США для техники Cisco, Huawei и Juniper. ФОТО 2
10.04.2008 Juniper Networks выпустила IDP с пропускной способностью 10 Гбит/с 1
04.04.2007 Курсы Cisco MARS - впервые в России 1
22.03.2006 Juniper Networks представила платформы с расширенными функциями безопасности 1
10.11.2005 Juniper: новая версия ScreenOS 5
10.02.2005 Скандинавы потратились на автоматизацию российского банка 1
20.12.2004 3Com купит разработчика систем защиты за $430 млн. 1
14.09.2004 Рынок инфобезопасности не знает сезонных спадов 1
25.06.2004 Рынок инфобезопасности стремится к партнерству 1
14.04.2004 NetScreen представил гибрид МСЭ и системы обаружения вторжений 1
07.04.2004 NetScreen получил крупный контракт от SWIFTNet 3
16.03.2004 Netscreen выпустил первое IDP-решение 3
05.03.2004 Мировой рынок VPN: продажи оборудования опережают ПО 1
26.02.2004 Создан альянс индустрии информационной безопасности 1
24.02.2004 Корпорации будут искать защиту за межсетевыми фильтрами и VPN 1
10.02.2004 Juniper Networks приобретет NetScreen 2
23.12.2003 Рынок приложений безопасности показывает стабильный рост 1
17.12.2003 IDC: Компании не скупятся на безопасность 1
03.12.2003 Межсетевые экраны ожидает бум продаж 1
11.11.2003 NetScreen и Trend Micro представили совместное решение 2
21.10.2003 Symantec приобрел решение SSL VPN 1
29.09.2003 Рынок устройств информационной безопасности вырос за квартал на 10% 1
31.01.2003 Вирусы наказывают за безалаберность 1
28.12.2000 Объем рынка оборудования виртуальных частных сетей в этом году достигнет $840.9 млн. 1
29.03.2000 Efficient Networks приобретет NetScreen Technologies за акции стоимостью $845 млн. 2
20.01.1999 12 компаний пополнили Альянс по адаптивному управлению безопасностью сети 1

Публикаций - 30, упоминаний - 42

HPE и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 9
Check Point Software Technologies 829 9
HPE - Juniper Networks 460 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
SonicWall 59 4
WatchGuard Technologies 76 4
Microsoft Corporation 25775 3
Fortinet 452 3
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 3
Intel Security McAfee - Secure Computing 37 2
Trend Micro 651 2
Palo Alto Networks 209 2
Netwell - Нетвелл 63 2
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 35 1
MERA Networks 18 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems - Crossbeam Systems - Crossbeam RT 18 1
Samsung Electronics 11065 1
Dell EMC 5180 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
Intel Corporation 12811 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
Oracle Corporation 7074 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Информзащита 941 1
Seagate Technology 766 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Sophos - SophosLabs 436 1
Trellix - FireEye 63 1
Meta Group 54 1
Handelsbanken 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 10
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 6
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 5
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 3
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 2
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 308 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 439 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
HPE - Juniper Networks - Juniper ScreenOS 5 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Palo Alto Networks - PAN-OS 19 2
HPE - Juniper Networks - Juniper UAC - Juniper Unified Access Control 4 1
Microsoft Entourage 29 1
Palo Alto Networks - Palo GlobalProtect 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Microsoft Windows XP 2431 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Apple iPhone 6 4861 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 1
HPE ProLiant 409 1
MasterCard Maestro 159 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 62 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 52 1
Fortinet - FortiGate Secure SD-WAN - Fortinet Secure SD 12 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Sentinel Hardware Keys 48 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 1
Fortinet - FortiGuard Services 55 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Microsoft Windows 9 67 1
Oracle StorageTek 85 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
Huawei Eudemon 1 1
Huawei FEEDTROUGH 1 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 1
Kolodgy Charles - Колоджи Чарльз 9 2
Kurtz Paul - Куртц Пол 3 1
Stewart John - Стюарт Джон 8 1
Frendo Michael - Френдо Майкл 3 1
Bouchard Mark - Бушар Марк 1 1
Родионов Михаил 47 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Sanchez Alain - Санчез Алан 2 1
Pettersson Philip - Петтерссон Филип 2 1
Шевченко Григорий 18 1
Шалгачев Дмитрий 1 1
Богатырев Михаил 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
США - Калифорния 4829 2
Европа 24964 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Европа Западная 1496 1
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США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
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