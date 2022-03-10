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DigiCert CyberTrust TruSecure Vigilinx Betrusted GTE Cybertrust

DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.03.2022 Россиян срочно переводят на «Яндекс.Браузер». В иностранных плохо работают госсайты 1
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ 1
29.04.2021 Бреши в ПО VMware для ЦОДов и облаков открыли хакерам путь для захвата ИТ-систем 1
06.04.2021 Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты» 1
30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL 1
31.03.2020 Госсайт публикации и обсуждения законопроектов недоступен. Закончился сертификат 1
22.08.2018 ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox 1
04.08.2017 Symantec сбывает с рук за $1 млрд бизнес с подозрительными сертификатами безопасности 1
02.06.2009 «Информзащита» представила новое решение по созданию удостоверяющих центров 1
16.01.2008 Cisco выводит на рынок новые решения для розничной торговли 1
15.05.2007 Verizon освоит услуги ИБ: покупка Cyberturst 1
27.12.2005 Cisco приобрела активы Cybertrust 1
13.12.2005 https не спасает от фишеров 1
22.06.2005 Взлом базы MasterCard: вину валят на русских 1
07.04.2005 Cybertrust: вирусы атакуют все чаще 2
21.10.2004 Micromuse расширила решение Netcool for Security Management 1
22.09.2004 TruSecure и Betrusted планируют слияние 2
20.04.2004 Microsoft критикуют за патчи 1
16.03.2004 Netscreen выпустил первое IDP-решение 1
23.08.2002 Reuters: критические "дыры" в MS Office и Internet Explorer 1
27.03.2002 Платформа Nokia IP530 получила награду 2002 Information Security Excellence 1
01.02.2002 Сеть и Безопасность: Беззащитность или тотальный контроль? 2
25.01.2002 Рынок ПО: Мы говорим "ОС", подразумеваем "безопасность" 1
02.08.2001 Code Red: вторая волна закончилась штилем? 1
28.04.2001 Хакер-мониторинг 1
02.08.2000 Разработчик ПО в области компьютерной безопасности Baltimore Technologies сообщила о результатах 2го квартала 1
19.01.2000 Baltimore Technologies купит одно из отделений GTE за $150 млн. 1
17.01.2000 Baltimore приобретет CyberTrust в рамках стратегии по упрочению безопасности электронной коммерции 2
31.05.1999 GTE CyberTrust, Hewlett- Packard и Entegrity выдадут цифровые сертификаты населению Гонконга 1
23.03.1999 Sonera и СyberTrust заключили соглашение о совместной разработке технологий мобильного доступа к Интернет 1
23.03.1999 GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с поддержкой цифровой подписи 2

Публикаций - 35, упоминаний - 40

DigiCert и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25657 6
Google LLC 12573 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 3
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 26 3
Verizon - GTE - General Telephone & Electronics Corporation 70 3
Baltimore Technologies 38 3
Dell EMC 5162 2
Cisco Systems 5335 2
X Corp - Twitter 2929 2
IBM - International Business Machines Corp 9666 2
Check Point Software Technologies 817 2
VK - Mail.ru Group 3583 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 373 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4834 2
Cloudflare 161 2
Netscape Communications Corporation 426 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 2
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 17 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 2
Verizon Business 14 2
LexisNexis 13 1
DigiCert - GeoTrust 7 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1672 1
Broadcom - VMware 2587 1
SAP SE 5564 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
Yandex - Яндекс 9048 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Dell Technologies - Dell Computer 2190 1
Intel Corporation 12752 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
9444 1
Информзащита 923 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1705 1
Telegram Group 2857 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1052 1
Red Hat 1369 1
Naumen - Наумен 740 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
MBNA America Bank 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1102 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Visa International 1987 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2378 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
Royal Dutch Shell - Шелл 230 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
Совкомбанк ПАО 313 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1567 1
American Express - Amex 337 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 609 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 311 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1924 1
Bank of America - Банк Америки 269 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
OneMain Financial - Springleaf Financial - CitiFinancial - American General Finance 3 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3577 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 1
Администрация Гонконга 13 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 9
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1076 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9904 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7445 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5667 6
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1374 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14080 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2805 4
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13785 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8530 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4954 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13437 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3197 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6400 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4284 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3762 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5035 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1326 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2329 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 941 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5297 2
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 445 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6290 2
Google Chrome - браузер 1687 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5584 4
Mozilla Firefox - браузер 1937 4
Microsoft Windows 16754 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Linux OS 11371 2
Microsoft Office 4111 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 247 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Рунити - Рег.ру - Рег.сайт - REG.Site - - Конструктор сайтов - в т.ч. сервис создания сайтов на базе Wordpress 12 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
Cisco SDN - Cisco Software-Defined Networking 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 2977 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 1
Google Android 15119 1
Apple iOS 8519 1
Apple macOS 2382 1
Linux KDE Plasma 259 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 1
Microsoft Azure 1511 1
Microsoft Windows XP 2430 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 1
Google Cloud Platform - GCP 370 1
Oracle Java - язык программирования 3439 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 873 1
WordPress Foundation - WordPress 250 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
StatCounter 470 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 495 1
Vivaldi - Браузер 104 1
Apple iPhone 6 4861 1
Opera Browser - Браузер 1045 1
КриптоПро CSP СКЗИ 255 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 41 1
Cooper Russ - Купер Расс 4 3
Paller Alan - Паллер Алан 16 1
Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 1
Tiemann Michael - Тиманн Майкл 4 1
Pescatore John - Пескаторе Джон 10 1
Szulik Matthew - Жулик Мэтью 13 1
Maloney Jim - Мелони Джим 1 1
Путин Владимир 3441 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Чернышенко Дмитрий 578 1
Королюк Алексей 86 1
Тамоян Артем 1 1
Хаёров Михаил 5 1
Рыжиков Дмитрий 2 1
Dryoff Holger - Дриоф Холгер 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 11
Россия - РФ - Российская федерация 163944 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 3
Европа 24878 3
Германия - Федеративная Республика 13124 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 2
Япония 13739 2
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США - Калифорния 4803 2
Австрия - Австрийская Республика 1352 2
США - Вирджиния - Виргиния 284 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 1
Южная Корея - Республика 7000 1
Азия - Азиатский регион 5875 1
Швеция - Королевство 3764 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2585 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1812 1
Италия - Итальянская Республика 4488 1
Франция - Французская Республика 8119 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 1
Украина 7899 1
Испания - Королевство 3815 1
США - Нью-Джерси 307 1
США - Колумбия - Вашингтон 1473 1
Европа Западная 1495 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 363 1
США - Флорида 780 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
США - Коннектикут 172 1
США - Северная Каролина 327 1
США - Флорида - Орландо 128 1
США - Джорджия - Атланта 263 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 2
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The Register - The Register Hardware 1771 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
23ABC News 182 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
ABC News 52 1
Silicon.com 364 1
Gartner - Гартнер 3647 2
IDC - International Data Corporation 4966 1
Forrester Research 832 1
Fortune Global 100 142 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
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