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Коммуникационная платформа МАКС MAX Национальный мессенджер (нацмессенджер) российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями
МАКС (MAX) — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.05.2026
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Ежедневная аудитория Mах превысила 85 миллионов пользователей
Ежедневная аудитория Mах превысила 85 млн пользователей. С момента запуска приложение установили более 120 млн человек, отправлено более 150 млрд сообщений и совершено свыше 6 млрд звонков. Об этом CNews сообщили п
|16.04.2026
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В Mах зарегистрировались 7 миллионов иностранных пользователей
В Mах зарегистрировались 7 млн иностранных пользователей. Об этом CNews сообщили представители Мах. С начала года пользователи из-за рубежа отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 млн
|02.04.2026
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Мессенджер Max как новый 2FA-метод в системе Multifactor
т о расширении возможностей в системе двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor. Теперь для подтверждения входа в личный кабинет и корпоративные ресурсы доступен новый метод — через мессенджер Max. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». Пользователи системы Multifactor могут использовать мессенджер Max в качестве второго фактора аутентификации. Это реш
|31.03.2026
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Число пользователей «Сферума» в Mах достигло 25 миллионов
Образовательным пространством «Сферум» в национальном мессенджере Mах пользуются уже более 25 млн пользователей. При этом число педагогов, зарегистрированных в сервисе, достигло 100% по стране — 2,35 млн, а учащихся — 9,2 млн. К «Сферуму» подключены практичес
|31.03.2026
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В приложении Mах появился раздел для бизнеса
Новая точка входа на платформу для партнеров Mах сделала интеграцию бизнеса в мессенджер еще удобнее. Для того, чтобы предпринимателю создать свой сервис в национальном мессенджере, достаточно обновить приложение, перейти в раздел «Mах
|30.03.2026
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«Атол» реализовала цифровую верификацию возраста через мессенджер Max в кассовом ПО Frontol
Компания «Атол» сообщила о включении в состав кассового программного обеспечения Frontol механизма верификации возраста покупателей через мессенджер Max. Функциональность доступна пользователям, начиная с релиза Frontol 6.28.4, и разработана в соответствии с нормами Федерального закона №569-ФЗ от 29 декабря.2025 г., предусматрива
|30.03.2026
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Компания «Нетрика Медицина» масштабирует сервис электронного подписания документов с пациентами через мессенджер Max
формате облачного сервиса «N3.Health». Для пациентов взаимодействие реализовано через национальный мессенджер Max. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Процесс под
|27.03.2026
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«Авантелеком» интегрировал национальный мессенджер Max в свою омниканальную платформу для контакт-центров
ватели платформы получили возможность подключать и обрабатывать обращения клиентов через российский мессенджер Max. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком». Интеграция с Max стала ша
|20.03.2026
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Mах открыл возможности для автоматизации бизнеса всем российским предпринимателям
Более 8 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили возможность интегрировать бизнес в национальный мессенджер через платформу для партнеров Mах. С помощью инструментов платформы компании смогут автоматизировать работу с клиентами, расширить аудиторию и повысить узнаваемость бренда. Об этом CNews сообщили представители Мах. Присоеди
|12.03.2026
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RetailCRM упростил для бизнеса создание чатов и каналов в Mах
одаж и лояльности RetailCRM интегрировала возможность использования бизнес-инструментов мессенджера Mах без верификации организации. Функция ускорила процесс регистрации в мессенджере для новых
|04.03.2026
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Компания «ЭлНетМед» запустила подписание документов с пациентами через мессенджер Max
Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, запустила подписание электронных документов через национальный мессенджер Max в рамках собственного сервиса N3.Health СЭП, сервис электронного подписания. Для пациентов доступны разные варианты взаимодействия – через чат-бот или Mini-App. Об этом CNews соо
|27.02.2026
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«Магнит» внедрил технологию подтверждения статуса пенсионера через мессенджер Max во всех магазинах
могут получать скидки в магазинах розничной сети, - студентов и многодетных семей. Об этом CNews сообщили представители «Магнита». Сейчас функционал подтверждения социального статуса пенсионера через мессенджер Max работает более чем на 50 тыс. КСО, поддерживающих эту технологию, в 15 тыс. магазинов «Магнит» различных форматов по всей России. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо
|26.02.2026
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Клиники Сибирского медуниверситета запустили бот для быстрой записи к врачам через мессенджер Mах
университета начал работу новый цифровой сервис — официальный бот для записи на прием в мессенджере Mах. С его помощью пациенты могут записаться на прием к врачам всех специальностей, представл
|25.02.2026
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«РТ МИС» расширил возможности чат-бота в Mах: теперь можно записаться на онлайн-консультацию к врачу и закрыть больничный
дополнительные сценарии в сервис доступа к медицинскому обслуживанию через национальный мессенджер Mах. Расширенная версия медицинского чат-бота стала доступна жителям более 20 российских реги
|25.02.2026
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В сети Fix Price на всех кассах можно подтвердить возраст через мессенджер Max
Сеть Fix Price внедрила возможность подтверждения возраста через мессенджер Max на всех кассах своих магазинов в России. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Сеть запустила новый функционал на всех кассах самообслуживания (КСО) в декабре 2025 г.,
|25.02.2026
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МТС начала предупреждать промышленные предприятия об экологических рисках через мессенджер Max
МТС объявила о том, что первой на российском рынке экологического мониторинга запустила уведомления через мессенджер Max. Теперь крупные промышленные предприятия и госзаказчики могут мгновенно получать сигналы о критических изменениях окружающей среды в рамках решения «МТС Экология». Ранее уведомле
|11.02.2026
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В Staffcop появился файловый сканер и перехват данных в Mах на Windows
я расследования и предупреждения инцидентов. В релизе две главные новинки: файловый сканер для инвентаризации и категоризации данных на рабочих станциях и в хранилищах и перехват данных в мессенджере Mах на Windows для контроля переписки и выявления попыток утечки и нерегламентированных каналов передачи информации. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Файловый сканер собирает све
|06.02.2026
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Х5 первой среди ритейлеров запустила подтверждение статуса пенсионера через мессенджер Мах на кассах самообслуживания
X5, российская продуктовая розничная компания, первой среди ритейлеров запустила сервис подтверждения статуса пенсионера через мессенджер Mах на кассах самообслуживания. Решение тестируется в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» в Москве, оно поможет упростить получение социальных скидок для покупателей «серебряного» возрас
|27.01.2026
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Количество уникальных пользователей Mах за декабрь выросло на 12% – big data T2
Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал рост мессенджера Mах. По данным big data оператора, в IV квартале количество уникальных пользователей приложения (MAU) увеличивалось на один-два млн ежемесячно. Только за декабрь 2025 г. показатель вырос на 12%
|24.12.2025
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«Русское Радио» — в мессенджере Mах
В настоящее время канал «Русского Радио» в мессенджере Мах насчитывает 5,814 тыс. подписчиков, и цифра стабильно растет. В декабре число слушателей в Mах увеличилось на 2,211 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Русской Медиагруппы». «С сентября мы системно развиваем присутствие “Русского Радио” в мессенджере Mах. Уже в
|18.12.2025
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«РТ МИС» запустил чат-бота для записи к врачу в национальном мессенджере Mах
С декабря 2025 года жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут записаться на прием к врачу с помощью чат-бота в национальном мессенджере Mах. Это совместная разработка компании «РТ МИС» (входит в ГК «Ростелеком»), Департамента здравоохранения и МИАЦ региона. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС». «Внедрение чат-бота – эт
|18.12.2025
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Клиенты CraftTalk смогут присоединиться к платформе для партнеров национального мессенджера Mах
азработчик ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций и управления знаниями, участник Фонда «Сколково», запускает для своих корпоративных клиентов возможность присоединения к платформе для партнеров Mах. Об этом CNews сообщили представители СraftTalk. Такая опция стала результатом ряда успешных интеграций CraftTalk и Мах для таких заказчиков компании как «Почта России», «Ингосстрах» и др.
|27.11.2025
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Багхантеры проверили Mах на безопасность
ов), за верное выполнение каждого из которых исследователи получали очки. Об этом CNews сообщили представители Мах. Участники, выполнившие как минимум три таска, получили доступ в закрытую Bug Bounty Mах для бизнеса, с возможностью увеличения выплаты на 20% за любую найденную уязвимость. Кроме того, исследователи могли получить промокод на дополнительную выплату в 25 тыс. руб. за найденную
|27.11.2025
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ИИ-платформа AutoFAQ запустила поддержку мессенджера Mах
Компания AutoFAQ добавила российский мессенджер Mах в число каналов, поддерживаемых омниканальной платформой на основе искусственного интелле
|25.11.2025
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В чат-центре edna появилась поддержка российского мессенджера Mах
ала в своем чат-центре. Теперь клиенты edna могут официально интегрировать отечественный мессенджер Mах для удобной обработки обращений клиентов. Об этом CNews сообщили представители edna. Инте
|21.11.2025
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Мессенджер Max стал доступен пользователям операционной системы «Аврора»
Национальный мессенджер Max и российская мобильная операционная система «Аврора» подтвердили совместимость. Скачать Max на устройство под управлением «Авроры» можно в RuStore. В числе крупнейших пользовател
|14.11.2025
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Минстрой России продолжает работу по внедрению национального мессенджера Мах в сферу ЖКХ
тирных домов и общения собственников. Создания домовых чатов на платформе национального мессенджера Mах реализуется с целью развития возможностей взаимодействия жителей и повышения качества ком
|01.11.2025
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АО «ГЛОНАСС» запустило чат-боты поддержки транспортных компаний в мессенджере Mах
АО «ГЛОНАСС», оператор «ЭРА-ГЛОНАСС», открыло чат-боты в национальном мессенджере Mах для поддержки клиентов – предприятий общественного транспорта во всех регионах России, ко
|10.10.2025
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Мессенджер Mах начал использовать технологии «Яндекс Карт» для отображения локаций
Пользователи мессенджера Mах смогут делиться друг с другом местоположением с помощью «Яндекс Карт». Это функция реализована с использованием технологий API «Яндекс Карт» и станет доступна пользователям приложения Mа
|07.10.2025
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Мессенджер Max стал доступен пользователям «АльтерОС»
зависимости. Мы считаем важным, чтобы у пользователей были удобные и безопасные инструменты связи, созданные в России и адаптированные под отечественные операционные системы. Возможность использовать мессенджер Max вместе с "АльтерОС" показывает, что российская ИТ-инфраструктура развивается комплексно и способна обеспечить полный набор сервисов», — сказал Михаил Лебедев, председатель правле
|06.10.2025
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MaxStat.IO: запущен сервис для анализа каналов в мессенджере Mах
рорастущей экосистемы и предоставления сводных метрик по активности и динамике площадок. Об этом CNews сообщили представители Fly By Metrics. «MaxStat.IO разработан для сбора аналитики по медиаполю в Mах. Мы сами столкнулись с нехваткой достоверных данных, когда искали площадки для собственных размещений. Поэтому создали инструмент, который собирает статистику по каналам, формирует каталог
|29.09.2025
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«Гарант-Сервис»: наш виртуальный ассистент «Мой помощник» успешно работает с национальным мессенджером Мах
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Орловской области, а также в МФЦ ряда других регионов России; запущены новые пилотные проекты. Об этом CNews сообщили представители «Гарант-Сервиса». Мессенджер Мах быстро набирает популярность. Процессу роста клиентской базы способствует интеграция с госсервисами (например, идет тестирование «Цифрового ID»), появление в Мах информационных,
|05.09.2025
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Повышен уровень безопасности для учащихся в «Сферуме» в Mах
Повышен уровень безопасности для учащихся в «Сферуме» в Mах. С началом нового учебного года для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию будет работать «Безопасный режим». Это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая ко
|06.08.2025
|Мессенджер Max и «Инфотекс Интернет Траст» протестировали оборудование для подключения к «Госуслугам»
Коммуникационная платформа и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3441 5
|Шадаев Максут 1201 5
|Боярский Сергей 47 5
|Кубаев Вячеслав 9 4
|Дуров Павел 324 3
|Хуснояров Фарит 21 3
|Подоляка Юрий 6 2
|Мишустин Михаил 776 2
|Попов Сергей 163 2
|Кириенко Владимир 148 2
|Горелкин Антон 117 2
|Свинцов Андрей 55 2
|Петухов Денис 48 2
|Дубынин Дмитрий 19 2
|Хайбуллов Рустам 22 2
|Дубровин Александр 11 2
|Костин Александр 18 2
|Чижикова Валерия 11 2
|Зима Дмитрий 13 2
|Байгозин Даниил 9 2
|Некрасова Милана 2 1
|Голощапова Татьяна 1 1
|Китаева Татьяна 1 1
|Малинин Артем 1 1
|Божор Михаил 21 1
|Мирзоев Юрий 2 1
|Ошкин Евгений 1 1
|Жимерина Ирина 4 1
|Царев Денис 3 1
|Хрячков Александр 1 1
|Тузовский Александр 2 1
|Винокуров Владислав 2 1
|Гаврюшина Полина 1 1
|Давидян Давид 3 1
|Дозмаров Кирилл 2 1
|Сенилов Александр 3 1
|Филькова Анастасия 1 1
|Артем Дубовик 1 1
|Силиверстов Ярослав 1 1
|Кисляков Александр 2 1
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