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LexisNexis

LexisNexis

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
29.05.2023 ChatGPT обманул опытнейшего адвоката, придумав прецеденты, которых в реальности не было. Теперь адвокату грозит наказание 1
17.02.2014 В нынешнем году уже четверть ритейлеров будет принимать мобильные платежи 1
16.06.2011 LexisNexis: наше решение с открытым кодом в 4 раза быстрее, чем Hadoop 1
30.01.2007 MySpace поможет Центру поиска пропавших детей 1
22.06.2005 Взлом базы MasterCard: вину валят на русских 1
17.06.2005 Мобильники получили собственный поисковик 1
17.06.2005 Yahoo начала искать в "глубоком" интернете 1
15.09.2003 Хакер сдан на попечение родителей 1
11.09.2003 Хакер добровольно сдался властям 1
10.02.2003 WebSideStory: все больше пользователей приходят на сайты без помощи поисковых машин 1
10.12.2002 Патентное бюро США тестирует систему онлайновой подачи заявок 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

LexisNexis и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3726 4
Google LLC 12690 4
Microsoft Corporation 25775 3
Adobe Systems 1597 2
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 2
NetApp - Network Appliance 667 1
SAP SE 5601 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Accenture plc 719 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Oracle Corporation 7074 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
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Diasoft - Диасофт 1144 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
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OpenAI 542 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
Camunda - Camunda Services GmbH 49 1
Verizon - WorldCom 501 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Temenos AG 26 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 35 1
Sentinel Tech Holdings 2 1
Bank of America - Банк Америки 271 2
Avianca - Aerovias del Continente Americano 6 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
American Express - Amex 338 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Россети Ленэнерго 1699 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
OneMain Financial - Springleaf Financial - CitiFinancial - American General Finance 3 1
MBNA America Bank 7 1
Korean Air - Корейские авиалинии 10 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 11 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
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Terrasoft Creatio 109 1
Apache Hadoop 470 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
Red Hat OpenShift 169 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Microsoft Dynamics 1197 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
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Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
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Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
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SAP NetWeaver BPM - SAP NetWeaver Business Process Management 6 1
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
OpenAI - ChatGPT 720 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
Lamo Adrian - Ламо Адриан 10 1
Johnston Geoff - Джонстон Джефф 4 1
Rogan James - Роган Джеймс 3 1
Глазков Александр 151 1
Becker Dennis - Беккер Дэннис 1 1
Финкель Марина 2 1
Escalante Armando - Эскаланте Армандо 1 1
Schwartz Steven - Шварц Стивен 6 1
Castel Kevin - Кастел Кевин 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
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Европа 24964 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Франция - Французская Республика 8177 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
США - Джорджия - Атланта 265 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сакраменто 46 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
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ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 126 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Спорт - Баскетбол 95 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
NYT - The New York Times 1100 3
Bloomberg 1627 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Times 661 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
23ABC News 183 1
AP - Associated Press 2007 1
ABC News 52 1
Silicon.com 364 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
MSNBC - телеканал 89 1
Forrester Research 834 2
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Javelin Strategy & Research 10 1
DWPI - Derwent World Patents Index 2 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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