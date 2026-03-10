Разделы

Cbonds Group - Сбондс.Ру

Cbonds – информационное агентство по предоставлению финансовых данных по мировым рынкам и одно из трех агентств, упомянутых в Решении Совета директоров Банка России об использовании сведений информационных сервисов. На Сбондс доступны данные по облигациям, акциям, фондам всего мира, индексы и консенсус-прогнозы по ключевым индикаторам.

10.03.2026 «Хомнет» интегрировала свои решения с платформой данных Cbonds 1
31.10.2025 «Р7» запускает маркетплейс плагинов для офисного ПО 1
Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
07.04.2025 Сбербанк и Cbonds представили сервис индикативных котировок кредитно-дефолтных свопов 1
07.02.2025 «Диасофт» расширяет функционал продукта «Управление рыночными данными» 1
31.05.2024 SoftWell и Cbonds завершили процесс интеграции своих сервисов — RuTerminal и Cbonds 4
06.03.2024 Selectel планирует размещение облигаций объемом 3 миллиарда рублей 1
26.09.2023 Платформа RuTerminal стал поставщиком данных о котировках для Cbonds 4
23.07.2020 МКБ выступил организатором выпуска облигаций ПАО АФК «Система» 1
11.04.2013 В Москве пройдет «Форум венчурных инвесторов» 1
02.06.2008 МТС купила СМАРТС 1

Diasoft - Диасофт 1067 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 2
Softwell - СофтВел 25 2
LexisNexis 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3178 1
SAP SE 5475 1
Yandex - Яндекс 8682 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 528 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14787 1
Oracle Corporation 6914 1
SAS Institute 1045 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9263 1
Telegram Group 2693 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 1
Selectel - Селектел 464 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
Salesforce - Tableau Software 115 1
Experian 81 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
Camunda - Camunda Services GmbH 38 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Temenos AG 24 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 270 1
Евразия Телеком - Телеком Евразия 18 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1824 3
ГПБ - Газпромбанк 1195 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8356 1
РВК - Российская венчурная компания 560 1
МКБ - Московский кредитный банк 624 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 560 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
UFG Private Equity 37 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 23 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Россети Ленэнерго 1699 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 1
Солидарность 0 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 16 1
iTech Capital 17 1
Первобанк - Первый объединенный 18 1
NanduQ - Qiwi Venture - Qiwi Universe - Qiwi Investments 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5116 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 772 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3295 1
Федеральное казначейство России 1885 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11574 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23513 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5940 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 2
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 74 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1204 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19155 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4762 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6988 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12483 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17304 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12179 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32365 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7498 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3120 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17295 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3094 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1522 1
DevOps - Development и Operations 1118 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4485 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8260 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8601 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 450 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2872 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 158 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7746 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7407 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5697 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23197 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2991 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1679 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2066 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1132 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29035 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1232 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 206 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 405 2
Softwell - RuTerminal 19 2
Pega BPM 11 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1736 1
JavaScript - JS - язык программирования 1352 1
Terrasoft Creatio 99 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 177 1
Red Hat OpenShift 135 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
НКТ - Р7-Офис 493 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 122 1
Bending Spoons - Evernote 198 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 210 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
Microsoft Dynamics CRM 547 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
Selectel ЦОД 25 1
SAP NetWeaver BPM - SAP NetWeaver Business Process Management 4 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1580 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 29 1
НКТ - Р7-Органайзер 7 1
Карпов Анатолий 26 2
Васильев Константин 3 2
Лиман Владимир 1 1
Бударин Александр 1 1
Глазков Александр 150 1
Любимов Олег 54 1
Романенко Андрей 92 1
Зайцева Анна 69 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Николаева Мария 3 1
Гирев Андрей 77 1
Муртазин Эльдар 71 1
Зобнина Маргарита 54 1
Юдин Владимир 1 1
Самодуров Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 2
Швеция - Королевство 3721 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2260 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 772 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6537 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17530 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 101 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10608 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11851 1
Фондовая биржа - ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 26 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26188 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 396 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5989 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 148 1
СРО - саморегулируемые организации 105 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 234 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6372 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7339 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8428 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7009 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 110 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 272 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 118 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 708 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 437 1
Bloomberg 1565 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
Gartner - Гартнер 3626 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 174 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 74 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Mobile Research Group 85 1
