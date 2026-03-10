Cbonds Group - Сбондс.Ру

Cbonds – информационное агентство по предоставлению финансовых данных по мировым рынкам и одно из трех агентств, упомянутых в Решении Совета директоров Банка России об использовании сведений информационных сервисов. На Сбондс доступны данные по облигациям, акциям, фондам всего мира, индексы и консенсус-прогнозы по ключевым индикаторам.