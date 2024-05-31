SoftWell и Cbonds завершили процесс интеграции своих сервисов — RuTerminal и Cbonds

Клиенты Cbonds теперь имеют полный доступ к торговой платформе RuTerminal, могут проводить переговоры и заключать сделки как между собой, так и с участниками платформы RuTerminal. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Пользователям Cbonds уже сейчас доступны котировки контрибьютов RuTerminal по МБК, Репо, ПФИ (Interest Rate и Fx свопы). Чтобы начать переговоры с контрибьютором, нужно просто нажать на активную ссылку с котировкой. Это позволит напрямую связаться с трейдером банка, провести переговоры и заключить сделку.

Кроме этого, пользователи Cbonds могут получить доступ к сервисам контроля и онлайн оценки позиций по ценным бумагам и денежного рынка.

RuTerminal продолжает расширять и совершенствовать свой функционал с целью заместить иностранных поставщиков финансовой информации. Сейчас в RuTerminal можно вести переговоры, получать котировки и новости. Переговоры и котировки доступны также в мессенджере Telegram для максимальной мобильности.

Cbonds – информационное агентство по предоставлению финансовых данных по мировым рынкам и одно из трех агентств, упомянутых в Решении Совета директоров Банка России об использовании сведений информационных сервисов. На «Сбондс» доступны данные по облигациям, акциям, фондам всего мира, огромное количество индексов и консенсус-прогнозов по ключевым индикаторам.

«Мы рассчитываем на большой интерес со стороны клиентов Cbonds. Информационные сервисы Cbonds, широко используемые на рынке ценных бумаг, получат логичное развитие — возможность заключение сделок между участниками. Весь бизнес-процесс может проходить в одном интерфейсе — от поиска инструмента до проведения переговоров, заключения сделки и последующего контроля позиций», – сказал Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.

«Мы высоко оцениваем взаимовыгодное сотрудничество с компанией SoftWell в плане продолжения клиентского пути на Сбондс. Наши клиенты получат отличный технологичный сервис по возможности заключения сделок, который гармонично продолжит работу на нашей платформе: чтение финансовой аналитики, поиск и анализ финансовых инструментов, выбор конкретных инструментов для работы, предварительное общение в Чате Сбондс, выход на сделку в RuTerminal. Мы открыты к сотрудничеству с различными торговыми терминалами и считаем, что это будет успешный первый шаг», – сказал Константин Васильев, генеральный директор «Сбондс.ру».