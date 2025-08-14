Разделы

Softwell RuTerminal


Платформа, разработанная российской компанией SoftWell, дает доступ к онлайн котировкам российского и глобального межбанковских денежных рынков, позволяет вести переговоры с другими участниками, взаимодействовать с брокерами, подключенными к RuTerminal. Функциональность и интерфейс RuTerminal аналогичны терминалу Bloomberg, доступ к которому закрыт для российских финансовых организаций с апреля 2022 года.

RuTerminal дает пользователям возможность заключать сделки с различными продуктами — конверсиями (включая NDF), свопами, депозитами, покупкой бумаг и Репо, процентными свопами. Участникам доступны публикация собственных цен, оценка стоимости сделок и портфелей, включая ПФИ, ведение онлайн позиций с возможностью переоценки и построения платежного календаря. Информация о сделках и котировках доступна бэк-офисам участников с использованием промышленных методов интеграции, FIX и FpML.

УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 DVS Brokers начал поставку онлайн-котировок облигаций в RuTerminal 1
16.08.2024 Новый сервис для внебиржевой торговли уже доступен для пользователей RuTerminal 1
18.06.2024 Компания SoftWell предлагает новые возможности для торговли на валютном рынке 1
31.05.2024 SoftWell и Cbonds завершили процесс интеграции своих сервисов — RuTerminal и Cbonds 1
06.02.2024 Котировки RuTerminal теперь доступны в мессенджере Telegram 1
05.02.2024 Российская система RuTerminal заменит Bloomberg и Reuters в сфере оценки справедливой стоимости опционов. 1
26.12.2023 Торговая платформа RuTerminal интегрирована с Telegram 1
26.09.2023 Платформа RuTerminal стал поставщиком данных о котировках для Cbonds 1
22.09.2023 SoftWell предложит андеррайтерам IPO сервис сбора заявок и ведения книг букраннинга 1
20.09.2023 Платформа RuTerminal поддержит работу трейдеров и казначейства в онлайн-режиме 1
04.08.2023 Торговая платформа RuTerminal стала функциональнее 1
14.07.2023 Анатолий Карпов -

Анатолий Карпов, SoftWell: Через полтора-два года все банки перейдут на отечественное ПО

 1
05.07.2023 Рынок СПФИ Московской биржи перешел с индекса LIBOR на индекс SOFR 1
22.06.2023 ИТ-компания SoftWell стала расчетным агентом НФА по финансовым индикаторам 2
19.06.2023 SoftWell расширяет возможности переговоров с клиентами в RuTerminal 1
13.06.2023 Азиатско-Тихоокеанский банк подключился к торговой платформе RuTerminal 1
25.05.2023 Банк «Уралсиб» подключился к платформе внебиржевой торговли RuTerminal 1
23.05.2023 Уральский банк реконструкции и развития использует RuTerminal для внебиржевой торговли 1
17.05.2023 ВЭБ.РФ присоединился к платформе RuTerminal 1

CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3390 4
