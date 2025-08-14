Платформа, разработанная российской компанией SoftWell, дает доступ к онлайн котировкам российского и глобального межбанковских денежных рынков, позволяет вести переговоры с другими участниками, взаимодействовать с брокерами, подключенными к RuTerminal. Функциональность и интерфейс RuTerminal аналогичны терминалу Bloomberg, доступ к которому закрыт для российских финансовых организаций с апреля 2022 года.

RuTerminal дает пользователям возможность заключать сделки с различными продуктами — конверсиями (включая NDF), свопами, депозитами, покупкой бумаг и Репо, процентными свопами. Участникам доступны публикация собственных цен, оценка стоимости сделок и портфелей, включая ПФИ, ведение онлайн позиций с возможностью переоценки и построения платежного календаря. Информация о сделках и котировках доступна бэк-офисам участников с использованием промышленных методов интеграции, FIX и FpML.