Котировки RuTerminal теперь доступны в мессенджере Telegram

Компания SoftWell, разработчик банковского ПО для трейдинга, контроля рисков и казначейства, продолжает развивать функционал торговой платформы RuTerminal. В конце прошлого года компания объявила об интеграции сервисов терминала и мессенджера. С сегодняшнего дня всем пользователям платформы стало доступно получение текущих рыночных данных через приложение Telegram.

Теперь в Telegram можно получать котировки с фильтрами по продуктам, инструментам или контрибьютерам. Данные отображаются в адаптированном табличном виде, которые легко отправить клиентам или контрагентам с мобильного устройства.

Зарегистрированные пользователи RuTerminal, имеющие доступ к Telegram-боту, уже могут воспользоваться этим функционалом. Для получения списка котировок достаточно выбрать команду «Запрос котировок» в меню Telegram-бота и один из двух фильтров. Необходимая информация сразу отобразится в чате с ботом.

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Пользователи, не имеющие доступа к RuTerminal, могут бесплатно зарегистрироваться в системе для проведения переговоров с контрагентами и получения актуальных котировок, используя Telegram.

«Функционал предоставления котировок в Telegram мы реализовали в дополнение к интеграции с мессенджером в части ведения переговоров. Теперь наш Telegram-бот может обращаться к API RuTerminal и публиковать котировки торговой платформы в компактном виде для мобильного пользования. Это позволит вам оперативно выполнять задачи даже без доступа к компьютеру», – сказал Илья Боярский, руководитель отдела Backend разработки SoftWell.