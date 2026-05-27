Softwell - СофтВел

Компания SoftWell разрабатывает банковское ПО для трейдинга, контроля рисков, казначейства и системной интеграции, и поставляет его крупным финансовым организациям. Комплексные решения SoftWell помогают банкам и инвестиционным компаниям создавать единое информационное пространство.

SoftWell развивает торгово-информационную платформу RuTerminal – терминал для заключения внебиржевых сделок, получения и публикации финансовой информации участниками рынка. RuTerminal располагается в защищенном облаке на территории России. Решение замещает такие терминалы как Bloomberg и Refinitiv.