Банк «Уралсиб» подключился к платформе внебиржевой торговли RuTerminal

Банк «Уралсиб» подключился к платформе внебиржевой торговли RuTerminal. Платформа, разработанная российской компанией SoftWell, предоставляет возможность трейдерам участников рынка совершать сделки на внебиржевом денежном рынке в информативном терминале, близком по интерфейсу и функциональности к аналогичному решению Bloomberg. Необходимость оперативного запуска проекта была обусловлена уходом зарубежных поставщиков технологических решений.

В платформе RuTerminal доступны основные виды сделок: конверсионные, депозиты, в том числе с плавающей ставкой, покупка-продажа бумаг, сделки с производными финансовыми инструментами (процентные свопы, опционы). Терминал, для работы в котором достаточно любого браузера, предоставляет трейдеру на одном экране всю необходимую информацию — котировки, позиции, блоттер сделок, расчет доходности портфеля, полную информацию об инструментах, финансовые калькуляторы, а также новостные ленты «Коммерсанта» и информационного агентства «Интерфакс».

Трейдеры легко могут настроить рабочие столы терминала для собственного удобства, используя обширный перечень всевозможных виджетов.

«Подключение к отечественной системе стало частью процесса перехода с западных технологий на разработки из России и дружественных стран. Например, осенью прошлого года мы первыми среди банков перевели дашборды на китайскую систему аналитики и визуализации Fine BI. Выбирая поставщиков технологий, мы тщательно анализируем все функциональные возможности и надежность работы. На сегодняшний день RuTerminal позволяет нашим трейдерам вести бизнес на межбанковском внебиржевом рынке в привычном режиме», ― сказал Константин Охапкин, старший трейдер управления операций на финансовых рынках банка «Уралсиб».

Встроенная в RuTerminal система чатов предоставляет возможность в безопасном симплексном или дуплексном режиме вести переговоры, в том числе групповые, заключать сделки непосредственно из них. После регистрации сделка может быть онлайн отправлена в бэк-офис банка, клиринговую организацию, а также распечатана на принтере.

«С уходом Bloomberg многие трейдеры продолжили вести работу, переписываясь в Telegram, что абсолютно неприемлемо с точки зрения безопасности банков. Разрабатывая платформу, мы много внимания уделили защите операций. Платформа RuTerminal развернута в «Яндекс облаке», расположенном на территории России. Таким образом, все участники получили санкционно-независимый инструмент работы на внебиржевом рынке», ― сказал генеральный директор SoftWell Анатолий Карпов.