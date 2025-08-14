Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180894
ИКТ 14067
Организации 10940
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26023
Персоны 77818
География 2912
Статьи 1540
Пресса 1239
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2695
Мероприятия 865

Карпов Анатолий


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 DVS Brokers начал поставку онлайн-котировок облигаций в RuTerminal 1
16.08.2024 Новый сервис для внебиржевой торговли уже доступен для пользователей RuTerminal 1
18.06.2024 Компания SoftWell предлагает новые возможности для торговли на валютном рынке 1
31.05.2024 SoftWell и Cbonds завершили процесс интеграции своих сервисов — RuTerminal и Cbonds 1
05.02.2024 Российская система RuTerminal заменит Bloomberg и Reuters в сфере оценки справедливой стоимости опционов. 1
Цифровизация финансового сектора 2
26.12.2023 Торговая платформа RuTerminal интегрирована с Telegram 1
26.09.2023 Платформа RuTerminal стал поставщиком данных о котировках для Cbonds 1
22.09.2023 SoftWell предложит андеррайтерам IPO сервис сбора заявок и ведения книг букраннинга 1
20.09.2023 Платформа RuTerminal поддержит работу трейдеров и казначейства в онлайн-режиме 1
04.08.2023 Торговая платформа RuTerminal стала функциональнее 1
14.07.2023 Анатолий Карпов -

Анатолий Карпов, SoftWell: Через полтора-два года все банки перейдут на отечественное ПО

 1
05.07.2023 Рынок СПФИ Московской биржи перешел с индекса LIBOR на индекс SOFR 1
22.06.2023 ИТ-компания SoftWell стала расчетным агентом НФА по финансовым индикаторам 1
19.06.2023 SoftWell расширяет возможности переговоров с клиентами в RuTerminal 1
13.06.2023 Азиатско-Тихоокеанский банк подключился к торговой платформе RuTerminal 1
25.05.2023 Банк «Уралсиб» подключился к платформе внебиржевой торговли RuTerminal 1
23.05.2023 Уральский банк реконструкции и развития использует RuTerminal для внебиржевой торговли 1
17.05.2023 ВЭБ.РФ присоединился к платформе RuTerminal 1
27.04.2023 Московская биржа перешла на индекс RUONIA на рынке СПФИ 1
27.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 1
24.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 1
24.03.2009 Международная академия астронавтики прирастает российскими учеными 1
28.08.2008 Система видеосвязи объединит российские колонии 1
17.08.2005 "Полет" купит у ИФК 20 самолетов Ан-148 на сумму около $400 млн. 1
25.10.2001 В январе 2002 г. состоится крупный шахматный веб-турнир 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

Карпов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Softwell - СофтВел 25 18
Telegram Group 2344 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13564 2
Ростелеком 10074 1
АйТи 1416 1
iFellow - АйФэлл 43 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 63 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1166 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 155 1
Т1 Иннотех 186 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 34 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1730 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1524 2
МКБ - Московский кредитный банк 600 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 510 2
Cbonds Group - Сбондс.Ру 9 2
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - ВАСО - Инженерное Бюро ВАСО - Воронежское акционерное самолётостроительное общество - Воронежский авиазавод - Воронежский авиационный завод 7 1
Полёт - авиакомпания 2 1
АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7824 1
Альфа-Банк 1811 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 967 1
NDF - инвестиционный фонд 7 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 1
ГПБ - Газпромбанк 1133 1
ПСБ - Промсвязьбанк 878 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 6 1
Федеральное казначейство России 1834 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5068 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 300 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1877 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 274 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 3 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5676 9
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 177 8
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1961 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25342 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2210 5
Калькулятор - Calculator 357 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25143 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16064 3
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 107 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9526 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4572 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4966 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7071 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2185 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10975 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1547 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1910 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1721 2
Оповещение и уведомление - Notification 5092 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14193 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7861 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4513 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4238 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13120 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8552 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3913 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9944 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1278 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3866 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2712 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5754 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31112 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2544 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11972 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5972 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4278 1
Softwell - RuTerminal 19 17
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 553 2
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 22 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 237 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 24 1
Microsoft Office 3868 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 29 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1409 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 1
Microsoft Surface - Планшет 435 1
Softwell - RuData 5 1
FanRuan - FineBI 26 1
Воронин Павел 156 2
Кантор Виктор 20 2
Ханин Александр 50 2
Елизаров Артем 18 2
Черешнев Евгений 23 2
Степаненко Антон 13 2
Локтионов Роман 3 2
Бабушкин Валерий 2 2
Петрухин Эдуард 1 1
Левашов Александр 90 1
Каспаров Гарри 56 1
Теселкин Сергей 1 1
Заблоцкий Василий 1 1
Зотов Владимир 7 1
Охапкин Константин 1 1
Тараторин Александр 58 1
Петросян Вадим 17 1
Бурдина Елизавета 10 1
Кот Олег 25 1
Тежельников Олег 1 1
Путятинский Сергей 86 1
Лебедев Алексей 25 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Тихомиров Сергей 18 1
Васильев Константин 3 1
Лебедева Ольга 20 1
Stone Edward - Стоун Эдвард 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52879 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 402 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 2
Грузия - Тбилиси 103 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 585 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1585 1
Европа 24476 1
Турция - Турецкая республика 2446 1
Кипр - Республика 572 1
Болгария - Республика 781 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1044 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17731 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 20
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6350 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 5
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1007 4
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 96 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9570 3
Спорт - Шахматы - Chess 247 2
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 47 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25212 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10375 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8363 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5828 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5790 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 961 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 725 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 449 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 199 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5157 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5109 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 199 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2020 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3586 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5675 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6047 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3491 1
Clearing - Клиринг - безналичные расчёты между государствами, компаниями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей 32 1
Фондовая биржа - ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 21 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6190 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 680 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6637 1
FinTech - Овернайт 6 1
Bloomberg 1346 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1042 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11343 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2042 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5977 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3390 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 1
IAA - International Academy of Astronautics - Международная академия астронавтики 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще