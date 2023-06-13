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Азиатско-Тихоокеанский банк подключился к торговой платформе RuTerminal

Азиатско-Тихоокеанский банк подключился к торговой платформе RuTerminal.

Используя инструменты и сервисы платформы RuTerminal от компании SoftWell, банк сможет заключать сделки на межбанковском внебиржевом рынке. Благодаря этому доступ клиентов к финансовым сервисам стал проще и надежнее.

Платформа RuTerminal позволяет трейдерам АТБ проводить финансовые транзакции на межбанковском внебиржевом рынке максимально оперативно; работать со всеми видами финансовых продуктов и их производными – от ценных бумаг и депозитов до конверсионных операций.

«Мы сотрудничаем с SoftWell уже более 10 лет, и активно используем в работе практически все продукты компании. Наши клиенты оценят возможности новой системы, ведь работать стало быстрее, а главное ещё безопаснее», – отметил Олег Тежельников, директор департамента финансовых рынков, Азиатско-Тихоокеанского банка.

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Импортонезависимость

«С уходом иностранного банковского ПО, трейдеры остались без привычных средств мониторинга и аналитики. Разработав RuTerminal, мы смогли предложить участникам рынка эффективный и надежный инструмент проведения сделок, управления ими. Сегодня к платформе подключены более 70 участников – это банки, корпорации и брокеры. Мы продолжим совершенствовать систему и расширять набор услуг, отвечающий запросам игроков рынка», – сказал Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.

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