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Петропавловск Финанс АТБ Азиатско-Тихоокеанский Банк
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 122 дела, на cумму 68 763 696 903 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|08.12.2023
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«Азиатско-Тихоокеанский банк» распознает данные банковских карт с помощью Smart Engines
В мобильном приложении «Азиатско-Тихоокеанского банка» внедрена технология распознавания банковских карт, разработанная Smart Engines. Об этом CNews сообщил представитель компании. С помощью этого сканера клиенты АТБ
|13.06.2023
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Азиатско-Тихоокеанский банк подключился к торговой платформе RuTerminal
ее, а главное ещё безопаснее», – отметил Олег Тежельников, директор департамента финансовых рынков, Азиатско-Тихоокеанского банка. «С уходом иностранного банковского ПО, трейдеры остались без п
|16.07.2021
|«АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей
|14.12.2020
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Азиатско-Тихоокеанский Банк внедрил технологию распознавания паспортов Smart ID Engine
продукта в фронт-офисную информационную систему банка выполнило digital-агенство D'Terra, специализирующееся на создании эффективных цифровых решений для финансовых организаций России и стран Европы. Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) – один из крупнейших банков с мультирегиональной сетью отделений. Банк входит в топ-50 банков России по активам и предоставляет полный комплекс банковских прод
|16.07.2020
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«Контур.Бухгалтерия» и Азиатско-Тихоокеанский банк настроили обмен данными
лого бизнеса «Контур.Бухгалтерия» интегрировался с системой дистанционного банковского обслуживания Азиатско-Тихоокеанского банка. Интеграция упрощает работу бухгалтеров и предпринимателей, кот
|27.01.2016
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Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского банка» теперь могут пополнять счета и карты с помощью системы «Лидер»
Платежная система «Лидер» и «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ, Россия) начали финансовый год с запуска нового сервиса. У клиентов банка появилась возможность пополнять счета и карты через все каналы системы «Лидер» — с по
|30.09.2015
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Услуги «Лидера» доступны во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка»
«Азиатско-Тихоокеанский банк» и международная платежная система «Лидер» заключили прямой договор о сотрудничестве. Теперь с помощью платежной системы «Лидер» во всех отделениях банка можно отпра
|09.09.2015
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«Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка»
имало много времени, — рассказал руководитель проекта, директор департамента банковских технологий «Азиатско-Тихоокеанского Банка» Алексей Беляков. — В результате проекта задача по оптимизации
|17.08.2015
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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал «АТБ-Онлайн» и «АТБ-Мобайл»
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) продолжает оптимизировать сервисы для своих клиентов. Как сообщили CNews в АТБ, с учетом клиентских предпочтений и текущих тенденций были разработаны качестве
|24.11.2014
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Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric
часть игроков имеет федеральный статус, и наблюдается тенденция централизации, в том числе в развитии инфраструктуры, — отметил Станислав Крылов, президент Schneider Electric по Дальнему Востоку. — “Азиатско-Тихоокеанский банк” — один из немногих локальных банков, который активно развивает свою инфраструктуру в регионе, инвестирует в нее, что положительно сказывается на качестве работы фин
|12.08.2013
|Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010
|17.05.2013
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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» получил лицензию на торговый эквайринг в системе MasterCard
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о получении лицензии на торговый эквайринг в системе MasterCard и прохождении необходимых сертификаций. По расчетам банка, это позволит привлекать торговые
|16.01.2013
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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил мобильный банк для Windows Phone
иса банка и осуществляются ежедневно и круглосуточно, преимущественно, без комиссии», — отметили в «Азиатско-Тихоокеанском Банке».
|19.12.2012
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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил услугу онлайн-заказа дебетовой карты
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» объявил о запуске нового сервиса для своих клиентов — онлайн-заказ дебетовой карты. Как рассказали CNews в банке, теперь клиенты АТБ могут подать заявление на откры
|20.11.2012
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Денежные переводы между картами Visa теперь доступны во всех банкоматах «Азиатско-Тихоокеанского Банка
АТБ и другими российскими банками, в любой комбинации теперь можно осуществлять во всех банкоматах «Азиатско-Тихоокеанского Банка». Как рассказали CNews в банке, также теперь клиенты АТБ получи
|18.10.2012
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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал систему SMS-информирования клиентов
придет с указанием трех сумм: суммы операции в евро, остатка в евро, остатка в рублях, пояснили в «Азиатско-Тихоокеанском Банке». По задумке банка, такая модернизированная услуга позволит клие
|18.09.2012
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Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского Банка» теперь могут переводить деньги в системе «Контакт» с мобильного телефона
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) сообщил о расширении функционала своей системы дистанционного банковского обслуживания. В частности, клиенты системы ДБО банка получили возможность осуществля
|31.08.2012
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«Азиатско-Тихоокеанский банк» установит 50 новых банкоматов в супермаркетах «Азбука Вкуса» в Москве
т международных платежных систем, а также всем покупателям супермаркетов», — говорится в сообщении «Азиатско-Тихоокеанского банка». В течение ближайшего месяца будет установлено и подключено до
|02.07.2012
|«Корус Консалтинг» автоматизировал склад торговой сети АТБ
|28.05.2012
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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» и «МобиПлаС» запустили онлайн-сервис по оплате налогов
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» и компания «Мобильные платежные сервисы» («МобиПлаС») предложили новый сервис, позволяющий владельцам банковских карт АТБ осуществлять платежи по налогам и сборам н
Петропавловск Финанс и организации, системы, технологии, персоны:
|Казарцев Алексей 27 9
|Кирюшин Сергей 88 4
|Пегасов Сергей 55 4
|Потапенко Дмитрий 18 4
|Серова Елена 320 4
|Висящев Андрей 64 4
|Широких Алексей 72 4
|Адмиральский Сергей 39 4
|Трухан Александр 8 4
|Сытин Дмитрий 56 4
|Сотин Денис 214 3
|Генс Георгий 76 3
|Лановенко Валерий 46 3
|Стятюгин Роман 39 3
|Чаплыгин Роман 22 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Федоренко Михаил 10 3
|Юсупов Ренат 118 3
|Фомичев Андрей 71 3
|Тюркин Михаил 45 3
|Урусов Виктор 131 3
|Громов Иван 102 3
|Волков Алексей 51 3
|Кузьмин Алексей 38 3
|Заединов Руслан 46 3
|Ермолаев Артем 378 3
|Назипов Дмитрий 85 3
|Шайхутдинов Роман 113 3
|Катамадзе Анна 101 3
|Романков Андрей 18 3
|Беселидзе Ираклий 13 3
|Torsten Time - Торстен Тиме 12 3
|Коробков Валентин 3 3
|Беляков Алексей 30 2
|Лысенко Эдуард 310 2
|Федорец Андрей 19 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Чернобыльская Анна 8 2
|Михайлов Алексей 81 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 2
|N+1 - Издание 172 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
|Ведомости 1085 1
|FT - Financial Times 1239 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 7
|Gartner - Гартнер 3575 2
|Juniper Research 532 2
|In-Stat 115 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 1
|Informa - Ovum - Omdia 136 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 150 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 890 1
|Назарбаев интеллектуальные школы - Nazarbayev Intellectual Schools 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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