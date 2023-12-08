Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176764
ИКТ 13759
Организации 10713
Ведомства 1467
Ассоциации 1002
Технологии 3464
Системы 25776
Персоны 75773
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2649
Мероприятия 855

Петропавловск Финанс АТБ Азиатско-Тихоокеанский Банк

Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 122 дела, на cумму 68 763 696 903 ₽*

Судебные дела (122) на сумму 68 763 696 903 ₽*
в качестве истца (41) на сумму 30 628 077 348 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 783 356 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


08.12.2023 «Азиатско-Тихоокеанский банк» распознает данные банковских карт с помощью Smart Engines

В мобильном приложении «Азиатско-Тихоокеанского банка» внедрена технология распознавания банковских карт, разработанная Smart Engines. Об этом CNews сообщил представитель компании. С помощью этого сканера клиенты АТБ

13.06.2023 Азиатско-Тихоокеанский банк подключился к торговой платформе RuTerminal

ее, а главное ещё безопаснее», – отметил Олег Тежельников, директор департамента финансовых рынков, Азиатско-Тихоокеанского банка. «С уходом иностранного банковского ПО, трейдеры остались без п
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей
14.12.2020 Азиатско-Тихоокеанский Банк внедрил технологию распознавания паспортов Smart ID Engine

продукта в фронт-офисную информационную систему банка выполнило digital-агенство D'Terra, специализирующееся на создании эффективных цифровых решений для финансовых организаций России и стран Европы. Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) – один из крупнейших банков с мультирегиональной сетью отделений. Банк входит в топ-50 банков России по активам и предоставляет полный комплекс банковских прод
16.07.2020 «Контур.Бухгалтерия» и Азиатско-Тихоокеанский банк настроили обмен данными

лого бизнеса «Контур.Бухгалтерия» интегрировался с системой дистанционного банковского обслуживания Азиатско-Тихоокеанского банка. Интеграция упрощает работу бухгалтеров и предпринимателей, кот
27.01.2016 Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского банка» теперь могут пополнять счета и карты с помощью системы «Лидер»

Платежная система «Лидер» и «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ, Россия) начали финансовый год с запуска нового сервиса. У клиентов банка появилась возможность пополнять счета и карты через все каналы системы «Лидер» — с по
30.09.2015 Услуги «Лидера» доступны во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка»

«Азиатско-Тихоокеанский банк» и международная платежная система «Лидер» заключили прямой договор о сотрудничестве. Теперь с помощью платежной системы «Лидер» во всех отделениях банка можно отпра
09.09.2015 «Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка»

имало много времени, — рассказал руководитель проекта, директор департамента банковских технологий «Азиатско-Тихоокеанского Банка» Алексей Беляков. — В результате проекта задача по оптимизации

17.08.2015 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал «АТБ-Онлайн» и «АТБ-Мобайл»

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) продолжает оптимизировать сервисы для своих клиентов. Как сообщили CNews в АТБ, с учетом клиентских предпочтений и текущих тенденций были разработаны качестве
24.11.2014 Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric

часть игроков имеет федеральный статус, и наблюдается тенденция централизации, в том числе в развитии инфраструктуры, — отметил Станислав Крылов, президент Schneider Electric по Дальнему Востоку. — “Азиатско-Тихоокеанский банк” — один из немногих локальных банков, который активно развивает свою инфраструктуру в регионе, инвестирует в нее, что положительно сказывается на качестве работы фин
12.08.2013 Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010
17.05.2013 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» получил лицензию на торговый эквайринг в системе MasterCard

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о получении лицензии на торговый эквайринг в системе MasterCard и прохождении необходимых сертификаций. По расчетам банка, это позволит привлекать торговые

16.01.2013 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил мобильный банк для Windows Phone

иса банка и осуществляются ежедневно и круглосуточно, преимущественно, без комиссии», — отметили в «Азиатско-Тихоокеанском Банке».
19.12.2012 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил услугу онлайн-заказа дебетовой карты

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» объявил о запуске нового сервиса для своих клиентов — онлайн-заказ дебетовой карты. Как рассказали CNews в банке, теперь клиенты АТБ могут подать заявление на откры
20.11.2012 Денежные переводы между картами Visa теперь доступны во всех банкоматах «Азиатско-Тихоокеанского Банка

АТБ и другими российскими банками, в любой комбинации теперь можно осуществлять во всех банкоматах «Азиатско-Тихоокеанского Банка». Как рассказали CNews в банке, также теперь клиенты АТБ получи
18.10.2012 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал систему SMS-информирования клиентов

придет с указанием трех сумм: суммы операции в евро, остатка в евро, остатка в рублях, пояснили в «Азиатско-Тихоокеанском Банке». По задумке банка, такая модернизированная услуга позволит клие
18.09.2012 Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского Банка» теперь могут переводить деньги в системе «Контакт» с мобильного телефона

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) сообщил о расширении функционала своей системы дистанционного банковского обслуживания. В частности, клиенты системы ДБО банка получили возможность осуществля
31.08.2012 «Азиатско-Тихоокеанский банк» установит 50 новых банкоматов в супермаркетах «Азбука Вкуса» в Москве

т международных платежных систем, а также всем покупателям супермаркетов», — говорится в сообщении «Азиатско-Тихоокеанского банка». В течение ближайшего месяца будет установлено и подключено до
02.07.2012 «Корус Консалтинг» автоматизировал склад торговой сети АТБ
28.05.2012 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и «МобиПлаС» запустили онлайн-сервис по оплате налогов

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» и компания «Мобильные платежные сервисы» («МобиПлаС») предложили новый сервис, позволяющий владельцам банковских карт АТБ осуществлять платежи по налогам и сборам н

Публикаций - 54, упоминаний - 75

Петропавловск Финанс и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 9
Oracle Corporation 6763 5
Крок - Croc 1785 5
Diasoft - Диасофт 939 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 390 4
ПрограмБанк 95 4
IBA Group - ИБА Групп 54 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 3
Neoflex - Неофлекс 236 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 606 3
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 3
Wacom 142 3
Memsfab 11 3
Microsoft Corporation 24877 2
МегаФон 9327 2
Yandex - Яндекс 7789 2
IBM - International Business Machines Corp 9476 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 555 2
Google LLC 11970 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 2
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8915 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 110 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 129 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2969 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3013 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1657 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
Криста НПО 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 18
ПСБ - Промсвязьбанк 873 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 11
ГПБ - Газпромбанк 1110 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 9
ВТБ - ВТБ24 666 9
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 8
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 32 8
СБ Банк - Судостроительный банк 58 8
Таврический Банк 26 8
NanduQ - Qiwi 997 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 6
Центр-инвест КБ 59 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 6
Visa International 1953 6
Почта России ПАО 2167 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1887 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 5
Альфа-Банк 1800 4
МКБ - Московский кредитный банк 582 4
Ак Барс Банк 273 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 481 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 4
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 4
БЕРГ - BERG 18 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 4
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 4
Лента - Утконос 177 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 158 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 3
Северсталь ПАО - Severstal 506 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 3
Инбанк 6 3
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1241 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4983 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
Федеральное казначейство России 1820 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2757 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1412 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 52 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2029 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 111 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68510 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16276 13
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4301 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5552 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21910 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10714 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53224 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28312 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11595 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14116 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5168 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29216 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7094 6
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1100 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11780 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3002 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7581 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24956 6
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1069 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4529 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8656 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11443 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12885 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4910 5
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24764 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9445 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5022 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11515 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13013 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 5
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 910 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20931 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6895 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9692 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12422 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10838 4
Google Android 14302 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 82 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 793 4
Google Play - Google Store - Android Market 3353 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 3
Oracle Java - язык программирования 3146 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7183 3
АТБ Онлайн - АТБ Мобайл 3 3
Apple - App Store 2938 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 2
Apple iOS 7984 2
Apple iPhone 6 4863 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 2
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 2
Microsoft Windows 15929 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 211 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 123 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
SAP Crystal Reports 52 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Linux OS 10271 1
Apple iPad 3886 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 894 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5467 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1465 1
Diasoft FA# АБС 66 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
HPE Service Manager - HPSM 45 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 297 1
IBM FileNet 126 1
Связной-Клуб - Программа лояльности 18 1
Microsoft Office 2013 63 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
Diasoft Flextera 57 1
Diasoft 5NT 24 1
Казарцев Алексей 27 9
Кирюшин Сергей 88 4
Пегасов Сергей 55 4
Потапенко Дмитрий 18 4
Серова Елена 320 4
Висящев Андрей 64 4
Широких Алексей 72 4
Адмиральский Сергей 39 4
Трухан Александр 8 4
Сытин Дмитрий 56 4
Сотин Денис 214 3
Генс Георгий 76 3
Лановенко Валерий 46 3
Стятюгин Роман 39 3
Чаплыгин Роман 22 3
Сапельников Сергей 109 3
Федоренко Михаил 10 3
Юсупов Ренат 118 3
Фомичев Андрей 71 3
Тюркин Михаил 45 3
Урусов Виктор 131 3
Громов Иван 102 3
Волков Алексей 51 3
Кузьмин Алексей 38 3
Заединов Руслан 46 3
Ермолаев Артем 378 3
Назипов Дмитрий 85 3
Шайхутдинов Роман 113 3
Катамадзе Анна 101 3
Романков Андрей 18 3
Беселидзе Ираклий 13 3
Torsten Time - Торстен Тиме 12 3
Коробков Валентин 3 3
Беляков Алексей 30 2
Лысенко Эдуард 310 2
Федорец Андрей 19 2
Рудычева Наталья 95 2
Гаттаров Руслан 144 2
Чернобыльская Анна 8 2
Михайлов Алексей 81 2
Россия - РФ - Российская федерация 149651 38
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44316 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17896 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52636 5
Европа 24407 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7760 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 722 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17516 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3031 3
Украина 7676 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3354 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1250 3
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 213 2
Казахстан - Республика 5659 2
Европа Западная 1484 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 577 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 888 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1285 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2757 1
Россия - ПФО - Самарская область 1383 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 921 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1527 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1544 1
Россия - УФО - Тюменская область 1201 1
Россия - СФО - Иркутская область 1166 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 964 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 892 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 846 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 616 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 641 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1306 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Таджикистан - Республика 884 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49363 54
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6184 10
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1215 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52788 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5958 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6883 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6004 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11280 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6377 5
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 789 5
Паспорт - Паспортные данные 2605 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6120 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3016 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1101 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10205 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7055 3
Миграция населения - Миграционные службы 421 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3637 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2210 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3244 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5685 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7981 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19304 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30314 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3401 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 326 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4256 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6300 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 543 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 666 2
Образование в России 2375 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 1
НКО - Некоммерческая организация 521 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 49 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 2
N+1 - Издание 172 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
Ведомости 1085 1
FT - Financial Times 1239 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 7
Gartner - Гартнер 3575 2
Juniper Research 532 2
In-Stat 115 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 1
Informa - Ovum - Omdia 136 1
МЭИ - Московский энергетический институт 150 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 890 1
Назарбаев интеллектуальные школы - Nazarbayev Intellectual Schools 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1146 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2070 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
День молодёжи - 27 июня 940 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365309, в очереди разбора - 751231.
Создано именных указателей - 176764.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Показать еще

Наука

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
Показать еще