Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк

«Азиатско-Тихоокеанский банк» распознает данные банковских карт с помощью Smart Engines В мобильном приложении «Азиатско-Тихоокеанского банка» внедрена технология распознавания банковских карт, разработанная Smart Engines. Об этом CNews сообщил представитель компании. С помощью этого сканера клиенты АТБ

Азиатско-Тихоокеанский банк подключился к торговой платформе RuTerminal ее, а главное ещё безопаснее», – отметил Олег Тежельников, директор департамента финансовых рынков, Азиатско-Тихоокеанского банка. «С уходом иностранного банковского ПО, трейдеры остались без п

Азиатско-Тихоокеанский Банк внедрил технологию распознавания паспортов Smart ID Engine продукта в фронт-офисную информационную систему банка выполнило digital-агенство D'Terra, специализирующееся на создании эффективных цифровых решений для финансовых организаций России и стран Европы. Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) – один из крупнейших банков с мультирегиональной сетью отделений. Банк входит в топ-50 банков России по активам и предоставляет полный комплекс банковских прод

«Контур.Бухгалтерия» и Азиатско-Тихоокеанский банк настроили обмен данными лого бизнеса «Контур.Бухгалтерия» интегрировался с системой дистанционного банковского обслуживания Азиатско-Тихоокеанского банка. Интеграция упрощает работу бухгалтеров и предпринимателей, кот

Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского банка» теперь могут пополнять счета и карты с помощью системы «Лидер» Платежная система «Лидер» и «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ, Россия) начали финансовый год с запуска нового сервиса. У клиентов банка появилась возможность пополнять счета и карты через все каналы системы «Лидер» — с по

Услуги «Лидера» доступны во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка» «Азиатско-Тихоокеанский банк» и международная платежная система «Лидер» заключили прямой договор о сотрудничестве. Теперь с помощью платежной системы «Лидер» во всех отделениях банка можно отпра

«Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка» имало много времени, — рассказал руководитель проекта, директор департамента банковских технологий «Азиатско-Тихоокеанского Банка» Алексей Беляков. — В результате проекта задача по оптимизации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал «АТБ-Онлайн» и «АТБ-Мобайл» «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) продолжает оптимизировать сервисы для своих клиентов. Как сообщили CNews в АТБ, с учетом клиентских предпочтений и текущих тенденций были разработаны качестве

Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric часть игроков имеет федеральный статус, и наблюдается тенденция централизации, в том числе в развитии инфраструктуры, — отметил Станислав Крылов, президент Schneider Electric по Дальнему Востоку. — “Азиатско-Тихоокеанский банк” — один из немногих локальных банков, который активно развивает свою инфраструктуру в регионе, инвестирует в нее, что положительно сказывается на качестве работы фин

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» получил лицензию на торговый эквайринг в системе MasterCard «Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил о получении лицензии на торговый эквайринг в системе MasterCard и прохождении необходимых сертификаций. По расчетам банка, это позволит привлекать торговые

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил мобильный банк для Windows Phone иса банка и осуществляются ежедневно и круглосуточно, преимущественно, без комиссии», — отметили в «Азиатско-Тихоокеанском Банке».

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил услугу онлайн-заказа дебетовой карты «Азиатско-Тихоокеанский Банк» объявил о запуске нового сервиса для своих клиентов — онлайн-заказ дебетовой карты. Как рассказали CNews в банке, теперь клиенты АТБ могут подать заявление на откры

Денежные переводы между картами Visa теперь доступны во всех банкоматах «Азиатско-Тихоокеанского Банка АТБ и другими российскими банками, в любой комбинации теперь можно осуществлять во всех банкоматах «Азиатско-Тихоокеанского Банка». Как рассказали CNews в банке, также теперь клиенты АТБ получи

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал систему SMS-информирования клиентов придет с указанием трех сумм: суммы операции в евро, остатка в евро, остатка в рублях, пояснили в «Азиатско-Тихоокеанском Банке». По задумке банка, такая модернизированная услуга позволит клие

Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского Банка» теперь могут переводить деньги в системе «Контакт» с мобильного телефона «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) сообщил о расширении функционала своей системы дистанционного банковского обслуживания. В частности, клиенты системы ДБО банка получили возможность осуществля

«Азиатско-Тихоокеанский банк» установит 50 новых банкоматов в супермаркетах «Азбука Вкуса» в Москве т международных платежных систем, а также всем покупателям супермаркетов», — говорится в сообщении «Азиатско-Тихоокеанского банка». В течение ближайшего месяца будет установлено и подключено до