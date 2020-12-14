Спецпроекты

Азиатско-Тихоокеанский Банк внедрил технологию распознавания паспортов Smart ID Engine

Интеграция Внедрения ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Азиатско-Тихоокеанский Банк для повышения качества обслуживания клиентов внедрил технологию автоматического распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанную компанией Smart Engines. Интеграцию продукта в фронт-офисную информационную систему банка выполнило digital-агенство D'Terra, специализирующееся на создании эффективных цифровых решений для финансовых организаций России и стран Европы.

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) – один из крупнейших банков с мультирегиональной сетью отделений. Банк входит в топ-50 банков России по активам и предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц в 108 населенных пунктах в 19 регионах страны. Услугами банка уже воспользовались 17 000 крупных корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, а также более 700 000 физических лиц.

Ручной ввод паспортных данных требует от сотрудников банка расходования значительного количества ресурсов и времени. Благодаря проведенному агентством D'Terra внедрению технологии распознавания паспортов компании Smart Engines, Азиатско-Тихоокеанский Банк автоматизировал ввод паспортных данных во фронт-офисной системе, чем обеспечил прирост количества заявок в отделениях.

Цель проекта по внедрению программного продукта Smart ID Engine в АТБ заключалась в обеспечении технической возможности использования систем на основе искусственного интеллекта для распознавания паспортов граждан РФ. Переход от ручного к автоматизированному ввод паспортных данных позволяет быстро и удобно заполнять заявления клиентам, агентам и партнерам банка.

Теперь при открытии банковского счета, оформлении кредитной заявки или при выполнении любой операции, требующей от физических лиц, представителей компаний и ИП предоставления паспорта, сотруднику или агенту банка достаточно отсканировать паспорт клиента. Технология Smart ID Engine за 1 секунду извлекает все необходимые данные, а результаты распознавания автоматически вносятся в информационные системы банка.

«Успешное использование систем распознавания Smart Engines позволило оптимизировать рабочие процессы банка, включая работу сотрудников в отделениях. Комплексно снизилась нагрузка на сотрудников, работающих с данными клиентов. Автоматическое распознавание ускорило процесс заполнения документов нашими сотрудниками, а также партнерами и агентами банка. Это гораздо удобнее и быстрее», – сказал директор департамента развития дистанционных сервисов банка АТБ Павел Монахов.



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