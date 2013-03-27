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Microsoft Office 2013
|27.03.2013
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«Евросеть» начинает продажи электронных лицензий Microsoft Office 2013
Во всех салонах «Евросети» теперь можно приобрести электронные лицензии для последней версии Microsoft Office 2013 - Microsoft Office 365 Home Premium и Microsoft Office Home and Business 2013. Как сообщают в российском ритейлере, при покупке компьютеров, ноутбуков, нетбуков и планшето
|07.03.2013
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Microsoft позволила переносить Office
Корпорация Microsoft разрешила покупателям переносить Office 2013 с одного компьютера на другой, сообщает The Next Web со ссылкой на представителя Microsoft Office Division Евона Фэрка (Jevon Fark). «Изучив мнение потребителей, мы изменили лицензи
|21.02.2013
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Лицензия на Office 2013: официальная реакция Microsoft
Microsoft ответила в своем блоге на массовую критику покупателей о невозможности переустановить Office 2013 на новый компьютер. Как ранее освещали СМИ, лицензионное соглашение к Office 2013 не позволяет выполнять переустановку пакета на другой компьютер. Программное обеспечение «пр
|19.02.2013
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Российская версия Microsoft Office 2013 оказалась безграмотной
Компания «Информатик» объявила о начале продаж модулей проверки правописания ОРФО 2012 для пакета Microsoft Office 2013, которые, по словам представителей компании, смогут исправить ситуацию
|18.02.2013
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Microsoft лишила пользователей права переустанавливать Office 2013
Пакет Microsoft Office 2013, купленный и установленный на персональный компьютер, привязывается к н
|30.01.2013
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Новый Microsoft Office: В России дешевле, чем в США
Microsoft начала по всему миру продажу обновленных флагманских продуктов: офисных пакетов Office 2013 и Office 365 для домашних пользователей. Хотя для корпоративных пользователей Office 2013 доступен с конца 2012 г., домашние пользователи получили возможность его приобрести
|12.10.2012
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Microsoft выпустила финальную версию Office 2013
Корпорация Microsoft объявила в своем блоге о выпуске RTM-версии Office 2013, бета-версия которого появилась в июле этого года. Выпуск RTM (Release to Manufacturing) версии - это стандартный этап разработки программного продукта, на котором он отправляется н
|18.09.2012
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Microsoft объявила стоимость Office 2013 и Office 365
Рекомендуемая розничная стоимость Office 2013 Home & Student составляет $140, Home & Business - $220 и Professional - $400. Цены сообщаются на официальном сайте Microsoft. В состав всех трех редакций войдут: Word, Excel, PowerP
|20.07.2012
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Рынок СЭД не намерен гнаться за MS Office 2013
х пользователей заинтересует возможность вести обсуждения в тексте документа. Ключевое преимущество Microsoft Office 2013 - ориентированность на сенсорное управление, то есть возможность исполь
|18.06.2012
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Опубликованы скриншоты Microsoft Office для планшетов. ФОТО
Microsoft в рамках конференции TechEd 2012 показала предварительную версию приложения Excel, которое войдет в состав пакета Office 2013 RT, судя из названия, предназначенного для планшетов. Скриншот опубликовал веб-сайт Within Windows. Автор заметки указал на несколько незначительных отличий интерфейса Excel в Of
Microsoft Office 2013 и организации, системы, технологии, персоны:
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 570 4
|Satya Nadella - Сатья Наделла 201 2
|Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 2
|Koenigsbauer Kirk - Кенигсбауэр Кирк 5 2
|Путин Владимир 3223 1
|Кирюшин Сергей 83 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Генс Георгий 76 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Катамадзе Анна 101 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Волков Алексей 51 1
|Трухан Александр 8 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Висящев Андрей 64 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Назипов Дмитрий 85 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Белоусов Руслан 11 1
|Романков Андрей 18 1
|White Julia - Уайт Джулия 6 1
|Серова Елена 320 1
|Юсупов Ренат 118 1
|Сытин Дмитрий 56 1
|Урусов Виктор 131 1
|Громов Иван 102 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Широких Алексей 72 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Заединов Руслан 46 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Лановенко Валерий 46 1
|Чаплыгин Роман 22 1
|Житнюк Павел 33 1
|Полтев Сергей 17 1
|Завилейский Михаил 16 1
|The Verge - Издание 565 8
|ZDnet 660 4
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1221 2
|ComputerWorld 144 2
|DigiTimes - Издание 1314 2
|BleepingComputer - Издание 364 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1287 1
|The Next Web 84 1
|MacWorld 133 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Mashable 370 1
|TechSpot 129 1
|NYT - The New York Times 1059 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|Gizmodo 130 1
|Times 627 1
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