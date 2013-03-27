Во всех салонах «Евросети» теперь можно приобрести электронные лицензии для последней версии Microsoft Office 2013 - Microsoft Office 365 Home Premium и Microsoft Office Home and Business 2013. Как сообщают в российском ритейлере, при покупке компьютеров, ноутбуков, нетбуков и планшето

Корпорация Microsoft разрешила покупателям переносить Office 2013 с одного компьютера на другой, сообщает The Next Web со ссылкой на представителя Microsoft Office Division Евона Фэрка (Jevon Fark). «Изучив мнение потребителей, мы изменили лицензи

Microsoft ответила в своем блоге на массовую критику покупателей о невозможности переустановить Office 2013 на новый компьютер. Как ранее освещали СМИ, лицензионное соглашение к Office 2013 не позволяет выполнять переустановку пакета на другой компьютер. Программное обеспечение «пр

Компания «Информатик» объявила о начале продаж модулей проверки правописания ОРФО 2012 для пакета Microsoft Office 2013 , которые, по словам представителей компании, смогут исправить ситуацию