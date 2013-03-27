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Microsoft Office 2013



27.03.2013 «Евросеть» начинает продажи электронных лицензий Microsoft Office 2013

Во всех салонах «Евросети» теперь можно приобрести электронные лицензии для последней версии Microsoft Office 2013 - Microsoft Office 365 Home Premium и Microsoft Office Home and Business 2013. Как сообщают в российском ритейлере, при покупке компьютеров, ноутбуков, нетбуков и планшето
07.03.2013 Microsoft позволила переносить Office

Корпорация Microsoft разрешила покупателям переносить Office 2013 с одного компьютера на другой, сообщает The Next Web со ссылкой на представителя Microsoft Office Division Евона Фэрка (Jevon Fark). «Изучив мнение потребителей, мы изменили лицензи
21.02.2013 Лицензия на Office 2013: официальная реакция Microsoft

Microsoft ответила в своем блоге на массовую критику покупателей о невозможности переустановить Office 2013 на новый компьютер. Как ранее освещали СМИ, лицензионное соглашение к Office 2013 не позволяет выполнять переустановку пакета на другой компьютер. Программное обеспечение «пр
19.02.2013 Российская версия Microsoft Office 2013 оказалась безграмотной

Компания «Информатик» объявила о начале продаж модулей проверки правописания ОРФО 2012 для пакета Microsoft Office 2013, которые, по словам представителей компании, смогут исправить ситуацию

18.02.2013 Microsoft лишила пользователей права переустанавливать Office 2013

Пакет Microsoft Office 2013, купленный и установленный на персональный компьютер, привязывается к н
30.01.2013 Новый Microsoft Office: В России дешевле, чем в США

Microsoft начала по всему миру продажу обновленных флагманских продуктов: офисных пакетов Office 2013 и Office 365 для домашних пользователей. Хотя для корпоративных пользователей Office 2013 доступен с конца 2012 г., домашние пользователи получили возможность его приобрести

12.10.2012 Microsoft выпустила финальную версию Office 2013

Корпорация Microsoft объявила в своем блоге о выпуске RTM-версии Office 2013, бета-версия которого появилась в июле этого года. Выпуск RTM (Release to Manufacturing) версии - это стандартный этап разработки программного продукта, на котором он отправляется н
18.09.2012 Microsoft объявила стоимость Office 2013 и Office 365

Рекомендуемая розничная стоимость Office 2013 Home & Student составляет $140, Home & Business - $220 и Professional - $400. Цены сообщаются на официальном сайте Microsoft. В состав всех трех редакций войдут: Word, Excel, PowerP
20.07.2012 Рынок СЭД не намерен гнаться за MS Office 2013

х пользователей заинтересует возможность вести обсуждения в тексте документа. Ключевое преимущество Microsoft Office 2013 - ориентированность на сенсорное управление, то есть возможность исполь
18.06.2012 Опубликованы скриншоты Microsoft Office для планшетов. ФОТО

Microsoft в рамках конференции TechEd 2012 показала предварительную версию приложения Excel, которое войдет в состав пакета Office 2013 RT, судя из названия, предназначенного для планшетов. Скриншот опубликовал веб-сайт Within Windows. Автор заметки указал на несколько незначительных отличий интерфейса Excel в Of

Публикаций - 63, упоминаний - 67

Microsoft Office 2013 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24767 54
X Corp - Twitter 2875 5
Apple Inc 12218 5
Meta Platforms - Facebook 4454 3
Intel Corporation 12263 3
Google LLC 11897 3
Microsoft Office Division 9 3
Amazon Inc - Amazon.com 3031 2
Oracle Corporation 6742 2
Крок - Croc 1782 2
Directum - Директум 1109 2
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 2
Nvidia Corp 3534 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1020 1
Softline - Софтлайн 2913 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2181 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1986 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
TerraLink - ТерраЛинк 283 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
Docsvision - ДоксВижн 1012 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
Promt - Промт 296 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
SoftwareONE Group 105 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group 20 1
IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Yandex - Яндекс 7573 1
МТС - Инфоматика 4 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Red Hat 1321 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2566 1
Samsung - Harman - JBL 222 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 462 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7480 1
Почта России ПАО 2143 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
Microsoft - LinkedIn 656 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Barclays 121 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Barnes & Noble 129 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
Евросеть 1412 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 880 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Лента - Утконос 177 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Промышленно-логистический парк Новосибирской области 2 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Резонанс НПП 372 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 249 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3314 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1919 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4883 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1231 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11909 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4289 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3183 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1542 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1243 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 28 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5539 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5037 1
Росатом АтомКомплект 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25775 23
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6496 3
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Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2932 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 898 1
The Verge - Издание 565 8
ZDnet 660 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1221 2
ComputerWorld 144 2
DigiTimes - Издание 1314 2
BleepingComputer - Издание 364 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1287 1
The Next Web 84 1
MacWorld 133 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Mashable 370 1
TechSpot 129 1
NYT - The New York Times 1059 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Gizmodo 130 1
Times 627 1
NPD DisplaySearch 284 2
Gartner - Гартнер 3566 1
IDC - International Data Corporation 4913 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8176 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3265 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2467 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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